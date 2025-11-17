Precios promedios de casa aumentan en NH. Políticas de vivienda en épocas de Trump.

A continuación, lee las noticias del lunes 17 de noviembre de 2025

Los precios promedios de casas han aumentado en NH, según datos de industria de bienes raíces

El precio promedio para una casa de una familia en New Hampshire ha aumentado desde esta época hace un año.

Datos de los Corredores de Bienes Raíces de New Hampshire muestran que el precio promedio en el estado es de casi $528,000. Los datos muestran que los precios de las viviendas aumentaron un 4.5% desde el año pasado, contando desde octubre de 2024 hasta octubre de este año.

Los datos también resaltan que la asequibilidad de la vivienda sigue siendo un desafío en todo el estado, mientras que los precios siguen subiendo.

Un exempleado de Sig Sauer fue acusado de revender cientos de armas compradas con descuento de la empresa.

Un exempleado de Sig Sauer, el fabricante de armas con sede en NH, es acusado de utilizar su descuento de empleado para comprar y revender cientos de armas.

Patrick Goulet, de 34 años de Manchester, es acusado de fraude electrónico y de venta de armas sin licencia. Las autoridades federales dijeron que él utilizó su propio descuento corporativo, y el código de descuentos de sus colegas, para comprar herramientas y accesorios.

Vendió productos en línea, y recogió el dinero en Venmo, dijeron las autoridades. Él se ha declarado ‘no culpable’. La compañía lo despidió en noviembre de 2023.

Los datos recogidos por la EPA podrían ser los últimos públicamente disponibles, según investigadores de UMass Amherst

Investigadores en UMass Amherst dicen que su reporte anual sobre los principales emisores de contaminantes climáticos del país podría ser el último. Utilizaron datos de la Agencia de Protección Ambiental, conocida como EPA por sus siglas en inglés.

Como reporta WBUR, la agencia federal quiere terminar con futuras recolecciones de datos para salvar el dinero de los contribuyentes.

Las compañías deben reportar sus emisiones que contribuyen al calentamiento global a la agencia.

El profesor de UMass Michael Ash dice que estos datos están disponibles al público y luego son utilizados por residentes, inversionistas y legisladores estatales.

El administrador de la EPA Lee Zeldin califica al programa de informes como un trámite burocrático que cuesta dinero a las empresas y a los contribuyentes.

La agencia dice que anunciará su decisión en primavera.

Grupos que abogan por viviendas para comunidad sin techo están preocupados por cambios de políticas de administración de Trump

Los grupos alrededor de New England que ayudan a las personas sin hogar a conseguir vivienda permanente con servicios que los apoyen, están preocupados de que un cambio de política bajo la administración de Trump ponga a más personas en la calle.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta:

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano planea recortar el financiamiento para Housing First, la cual brinda departamentos permanentemente subsidiados con servicios de apoyo voluntarios. En lugar de eso, el departamento de vivienda y desarrollo urbano se enfocará en viviendas transitorias y requerirá que las personas con adicciones y enfermedades mentales obtengan tratamiento.

Muchos programas existentes podrían quedarse sin fondos federales antes de que el departamento decida cuál financiar después.

El Rite-Aid de la Elm St. en Manchester se convertirá en una licorería

La Comisión de Bebidas Alcohólicas de New Hampshire está renovando un antiguo local de Rite-Aid en la calle Elm de Manchester con la esperanza de abrirlo como licorería a principios del próximo año.

El previo punto de venta de licores gestionado por el gobierno, ubicado en el extremo norte de la ciudad, cerró este verano tras numerosos problemas de mantenimiento, incluyendo fallas en el sistema de rociadores que dañaron el inventario.

Esto también pasó en New Hampshire:

Las autoridades dicen que un cazador sufrió una emergencia médica y murió durante el fin de semana en Manchester, mientras sacaba a un venado del bosque.

Después de no llegar a casa, un familiar lo pudo localizar, en Dunbarton Road. Su nombre aún no ha sido revelado.

Los agentes de conservación piden a los cazadores que dejen su itinerario con alguien cuando se adentren en el bosque.