Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Labor Day 2025

¡Prepárate para el feriado largo! New Hampshire se llena de eventos para la familia, al aire libre, mucha música y, ¿extraterrestres?

El paseo anual por Manchester es el sábado en Elm Street, revisa el pronóstico del clima antes de salir.

¿Quieres compartirnos un evento? Escríbenos en WhatsApp.

Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

Concierto y Concurso de Baile de NH Big Band el viernes 29 de agosto a las 7 p.m. en The Park Theatre en Jaffrey. Entradas a $25. Más información.

el viernes 29 de agosto a las 7 p.m. en The Park Theatre en Jaffrey. Entradas a $25. Show de Comedia Stand Up Ladies Night el viernes 29 de agosto a las 8 p.m. en Bright Side Brewing en West Lebanon. Entradas a $15 en línea, $20 en la puerta. Más información.

el viernes 29 de agosto a las 8 p.m. en Bright Side Brewing en West Lebanon. Entradas a $15 en línea, $20 en la puerta. Music for a Cause el domingo 31 de agosto a las 4 p.m. en Lebanon Elks Field en Lebanon. Más detalles.

el domingo 31 de agosto a las 4 p.m. en Lebanon Elks Field en Lebanon. Exeter UFO Festival el sábado 30 de agosto a las 9 a.m., hasta el domingo 31. Más información.

el sábado 30 de agosto a las 9 a.m., hasta el domingo 31. 24th Annual Cruising Downtown Manchester (Paseo anual por el centro de Manchester) el sábado 30 de agosto en Manchester, en la calle Elm. Más información, horarios y actividades.

el sábado 30 de agosto en Manchester, en la calle Elm. Nature’s Palette el sábado 30 de agosto de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. en Manchester. Más información.

el sábado 30 de agosto de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. en Manchester. Jaws 50th Anniversary Screening en diferentes horarios desde este fin de semana hasta el 4 de septiembre en Red River Theatre en Concord. Entradas $10.75 para la mañana, y $13 para horarios de la noche. Adquiere tus entradas.

En Boston la próxima semana:



LO Boston se toma una de las estaciones de la carrera de trail running - TARC Fall Classic, el próximo sábado 6 de septiembre de 6 a.m. a 6 p.m. en Great Brook Farm State Park. Regístrate con anticipación para reservar tu cupo, aquí .

. Revisa los próximos eventos de Latino Outdoors Boston.