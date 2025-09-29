Grupo Izquierdista de NH organiza protesta en contra de Avelo Airlines. El FAFSA ya está disponible.

A continuación, lee las noticias del lunes 29 de septiembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Grupo Izquierdista de NH organiza protesta en aeropuerto Manchester-Boston en contra de Avelo Airlines

Un grupo de manifestantes pasó su tarde del sábado pidiéndole a pasajeros en el Aeropuerto Regional Manchester-Boston a boicotear a Avelo Airlines por su contrato con ICE.

El organizador Jimmy Trinh está con Southern New Hampshire Democratic Socialists of America// Los Socialistas Demócratas de América del Sur de NH.

Él dijo que su meta final era aumentar la presión pública sobre Avelo para que termine de operar vuelos de deportación.

“Queremos que Avelo cancele ese contrato para detener estos vuelos de deportación. A nivel nacional, vamos a intentar presionarlos al máximo hasta que pase, cancelen su contrato o quiebren”, dijo Trinh.

Ni ICE, Avelo o el Aeropuerto Regional Manchester-Boston respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentario de NHPR.

El formulario FAFSA está listo para estudiantes de NH y es más fácil de completar

El Departamento de Educación de EE.UU. abrió sus aplicaciones de ayuda financiera para la universidad temprano -- después de dos años de retrasos y de repetidos fallos.

Completar el FAFSA -- la Aplicación Gratis para Ayuda Financiera Federal -- es el primer paso para recibir préstamos federales y subvenciones, y en algunos casos, asistencia de universidades y organizaciones de becas.

El formulario está más fácil de llenar este año, pero aún hay ayuda disponible.

Megan Hanson es la presidenta de la Asociación de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes de New Hampshire.

"Siempre digo que si una familia se siente intimidada o necesita ayuda, debe comunicarse con una de las universidades a las que el estudiante esté aplicando y ellos podrán guiarlo en el proceso", dijo Hanson.

Hanson recomienda completar la aplicación lo antes posible.

El gobierno federal dejará los cheques para temas de impuestos y seguridad social -- optarán por vías digitales

Después del 30 de septiembre, el gobierno federal dejará de emitir cheques en papel para la seguridad social, declaraciones de impuestos federales y otros pagos.

Dichos pagos ahora se realizarán por depósito directo o tarjetas de débito prepagadas. Y los pagos de impuestos al gobierno federal tendrán que ser electrónicos, en lugar de con cheques en físico.

La senadora Jeanne Shaheen se juntará a la delegación del congreso de Maine en una carta esta semana para pedirle al gobierno que retrase el cambio, citando un posible impacto negativo en hogares de bajo ingreso, y americanos mayores. Ellos son más propensos a confiar en los cheques de papel y en efectivo que en la banca en línea.

Equipo de gestión de sequía de NH se va a reunir por graves condiciones de sequía en el estado

Los funcionarios de New Hampshire están reuniendo un Equipo de Gestión de Sequía esta semana para discutir sobre el empeoramiento de las condiciones de sequía en todo el estado.

Las condiciones secas se pusieron más intensas en agosto y septiembre. Los niveles de lagos y arroyos han bajado, los agricultores tienen dificultades con su cosecha, y los niveles de agua subterránea han llegado a niveles históricamente bajos en el norte de New Hampshire.

Más de 85 sistemas de agua pública en el estado han implementado restricciones.

Las temperaturas más cálidas de lo normal pronosticadas para este otoño tampoco son un alivio, dijeron los funcionarios estatales.

El Equipo de Gestión de Sequía está programado a reunirse virtualmente la mañana del martes.

Massachusetts está teniendo una buena temporada de recolección de manzanas, a pesar del clima y aumento de aranceles

New England está en el pico de su temporada de recolección de manzanas ahora. Y para muchos agricultores, ha sido una muy productiva hasta ahora.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que los agricultores en Massachusetts aún enfrentan barreras, como el clima y los aranceles.

La mayoría del estado aún enfrenta una sequía significativa, a pesar de la reciente lluvia.

Ben Clarke es propietario de las granjas Clarkdale Fruit Farms en Deerfield, y director de la Asociación de Cultivadores de Fruta en Massachusetts. Él dice que las primaveras húmedas y veranos secos, como lo que se ha visto en los recientes años, significan manzanas más pequeñas.

Clarke dice que la granja ha visto casi un 10 por ciento de aumento en precios para algunos de sus productos debido a los aranceles mundiales. Él dice que la granja ha tenido que subir sus precios un poco para cubrir el aumento de costos.

Esto también pasa en NH

La oficina del superintendente de escuelas en Concord dice que está aumentando la presencia policial en las escuelas del distrito durante los horarios de llegada y salida.

Según WMUR-TV, esto ocurre después de reportes de desconocidos que se acercan o siguen a los estudiantes cerca de las escuelas o paradas de bus.

El superintendente de Concord le está recordando a las familias y estudiantes los consejos de seguridad como no involucrarse con un extraño si se les acerca, irse a casa o a un área pública si alguien los aborda, y reportar el incidente cuando ya estén seguros.