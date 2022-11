Candidatos de 2022 de N.H. dan su punto de vista sobre temas de interés

Escrito originalmente por Bob Sanders. Traducido al español por Maria Aguirre.

NH Business Review le preguntó a los principales candidatos de los partidos que se postulan este año para cuatro cargos clave (el del Senado de los EE. UU., los dos distritos del Congreso y el de gobernador) sobre seis temas de gran interés para las empresas del estado: energía, inflación, vivienda asequible, disponibilidad de mano de obra, atención médica e impuestos. Para el artículo, no editamos sus respuestas a menos que excedieran el límite de palabras. También, les pedimos a los candidatos que enviaran información biográfica.

La elección por gobernador

El gobernador republicano, Chris Sununu, cumple su tercer mandato y recibió en 2020 más votos que cualquier otro candidato en la historia del estado. Con el liderazgo de Sununu, Cato Institute clasifica a New Hampshire como el estado número uno del país en libertades personales. Nombrado el gobernador fiscalmente más responsable de la nación por Instituto Cato, Sununu ha entregado tres presupuestos estatales equilibrados y sin nuevos impuestos.

Su tercer presupuesto elimina gradualmente el impuesto a los intereses y dividendos, brinda alivio fiscal a los empleadores y las pequeñas empresas y reduce los impuestos a la propiedad en $100 millones.

Su retador demócrata, el Dr. Tom Sherman, ha dedicado su vida al servicio. Se ofreció como técnico de emergencias médicas en la escuela secundaria y luego trabajó durante 35 años como médico. Dirigió una práctica médica de múltiples médicos y se desempeñó como presidente del personal médico en un hospital importante. Sherman sirvió dos términos como representante estatal y dos términos como senador estatal, donde trabajó con personas del otro lado del pasillo para ayudar a expandir la atención médica a 50,000 Granite Staters, reducir los costos de medicamentos recetados, proteger a nuestros socorristas y nuestra agua potable de productos químicos nocivos y aprobar disposiciones de “Compre productos estadounidenses” (en inglés,“Buy American”) que protegen a los fabricantes de acero de New Hampshire.

¿Qué se puede hacer para bajar el precio de la energía?

Sununu: La inflación impulsada por DC ha provocado que los precios de energía en todo el país se disparen, por lo que New Hampshire está tomando medidas. Estamos entregando créditos para las facturas de electricidad a las familias, ampliando los recursos para que las familias de bajos ingresos paguen sus cuentas de electricidad y calefacción del hogar este invierno, y hemos pedido a la administración de Biden que aumente la producción de energía doméstica. Bajo mi liderazgo, New Hampshire es líder en el desarrollo de energía eólica marina, energía hidroeléctrica barata e inversiones que expanden la energía solar.

Sherman: Una de las primeras cosas que podemos hacer es priorizar la eficiencia energética y la climatización, porque la energía más barata es la que no usamos.

En términos más generales, para reducir los precios vertiginosos de la energía para las familias y las empresas, debemos ampliar nuestras opciones energéticas. La dependencia excesiva de New Hampshire del gas natural ha elevado nuestros costos de energía y nos ha dificultado mitigar los aumentos repentinos en los precios del gas natural. Durante años, el gobernador Sununu ha vetado medidas bipartidistas que nos habrían permitido producir más energía más cerca de casa.

Necesitamos eliminar estas barreras regulatorias, aumentar la financiación para programas de eficiencia energética para personas de bajos ingresos y acelerar la producción eólica marina. Formó parte del grupo de trabajo de energía eólica marina y creo que el estado debe tomar medidas ahora para capacitar a la fuerza laboral y crear asociaciones industriales que permitan a New Hampshire capitalizar energías más limpias y económicas.

¿Qué políticas pueden abordar los problemas de la cadena de suministro y la inflación?

Sununu: Con los gastos fuera de control saliendo de Washington, una recesión es inevitable. Mi trabajo como gobernador es minimizar los impactos tanto como sea posible, asegurándose de que seamos el último estado en entrar y el primero en salir. Washington necesita recortar gastos.

Sherman: Necesitamos trabajar para reducir los costos diarios de cosas como la electricidad, la vivienda y el cuidado de los niños. Pero los últimos años han demostrado que también debemos hacer más para proteger y promover nuestra cadena de suministro nacional mediante la producción de más bienes y servicios aquí mismo en New Hampshire. Me causó mucho orgullo aprobar una legislación bipartidista que agrega disposiciones de "Compre productos estadounidenses" a los proyectos de construcción estatales para apoyar a los fabricantes de acero de New Hampshire. Cuando compramos a los fabricantes de New Hampshire, ese dinero se gasta en las tiendas locales y en nuestras propias comunidades y tiene un mayor retorno neto de la inversión. Esto levanta toda la economía de New Hampshire.

Al apoyar la fabricación estadounidense, ayudamos a proteger nuestra cadena de suministro nacional y a brindar precios más bajos para el consumidor diario en el estado de New Hampshire. Podemos hacer esto mediante la revisión de las regulaciones estatales existentes y los procesos de adquisición para encontrar formas adicionales de apoyar la fabricación nacional, ampliar los fondos para el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas para que puedan apoyar nuevas empresas, eximir los primeros dos años de impuestos hasta cierto punto para las nuevas empresas de fabricación y trabajar con nuestra comunidad agrícola para apoyarlos en mayor cultivo de alimentos aquí.

¿Qué haría para aumentar la disponibilidad de viviendas para la fuerza laboral?

Sununu: No se puede tener una mano de obra sólida sin un suministro adecuado de viviendas. El estado está invirtiendo $100 millones en nuestro histórico y transformador Fondo de Vivienda InvestNH, que ayudará a construir miles de unidades de vivienda para la fuerza laboral en todo el estado en poco tiempo.

Sherman: Para que la economía de New Hampshire alcance su máximo potencial, necesitamos viviendas donde la gente pueda vivir. Muchas empresas dicen que no pueden encontrar los trabajadores que necesitan para expandirse porque sus trabajadores no pueden encontrar vivienda. El estado necesita al menos 20,000 unidades nuevas, por lo que esto requerirá una planificación a largo plazo e inversiones sostenidas. Incluyen proporcionar más recursos para incentivar a las ciudades y pueblos a actualizar su zonificación de la manera que mejor funcione para ellos, triplicar el tope del crédito fiscal que permita a las empresas obtener una exención fiscal por invertir en proyectos de vivienda asequible en su comunidad, creando un nuevo crédito fiscal histórico a nivel estatal para promover más desarrollo de uso mixto en los centros de todo el estado y aumentar el Fondo de Vivienda Asequible.

¿Qué se puede hacer para aumentar la disponibilidad de mano de obra calificada?

Sununu: Aumentar la vivienda. Sin vivienda, no podemos tener una fuerza laboral sólida, razón por la cual estamos invirtiendo $100 millones en nuestro Fondo de Vivienda InvestNH para ayudar a construir miles de unidades de vivienda para la fuerza laboral en poco tiempo.

Sherman: Hay excelentes programas en todo el estado que ayudan a los niños a encontrar y capacitarse en su pasión, y necesitamos restaurar y financiar por completo las escuelas de Educación Técnica y Profesional a nivel de escuela secundaria, los colegios comunitarios en todo el estado y trabajar con los sindicatos para educar y alentar a las personas a unirse a sus programas de capacitación. Necesitamos asegurarnos de que haya suficientes viviendas asequibles para que los trabajadores puedan vivir aquí. Y también debemos asegurarnos de que nuestras universidades públicas sean competitivas. Tenemos el nivel más bajo de apoyo estatal para las universidades públicas en el país, y cuando las personas se van de nuestro estado para ir a la universidad, a menudo no regresan después.

¿Qué se puede hacer para reducir los costos de atención médica para las empresas?

Sununu: Las primas para los mercados individuales y de grupos pequeños son las más bajas de Nueva Inglaterra. Tenemos la suerte de que, para ser un estado pequeño, New Hampshire tiene cinco compañías que compiten en nuestro mercado de seguros de salud para grupos pequeños. Una fuerte competencia ayuda a mantener las bonificaciones asequibles. Debemos seguir alentando a los consumidores a utilizar herramientas como el sitio web NHHealthCost creado por el estado, que permite a los consumidores encontrar proveedores locales que ofrecen servicios de menor costo. Finalmente, debemos continuar apoyando los esfuerzos del Departamento de Seguros de NH para identificar el costo real de los mandatos de seguros estatales y su impacto en las bonificaciones.

Sherman: En medicina, la intervención temprana es siempre la forma más económica de atención médica. En general, debemos hacer más para ampliar el acceso a los servicios preventivos, el acceso a alimentos saludables y las campañas de educación pública sobre los pasos preventivos.

Podemos trabajar para facilitar el proceso para que las pequeñas empresas de una industria similar se reúnan y compren productos grupales. También ayudé a crear la Junta de asequibilidad de medicamentos recetados, que examina las prácticas de la industria y trabaja para reducir los costos de los medicamentos recetados.

¿Cree que las tasas impositivas comerciales estatales actuales o las tasas corporativas federales deberían permanecer iguales, aumentarse o reducirse?

Sununu: Cuando recortamos los impuestos, nuestro superávit e ingresos estatales crecieron a niveles históricos. Cuando redujimos los impuestos, nuestras empresas reinvirtieron en su fuerza laboral, la comunidad y la economía de New Hampshire.

Como resultado, el estado tiene más dinero que nunca. Los demócratas quieren aumentar los impuestos, y nunca he conocido un impuesto que no haya querido recortar. Recortamos los impuestos comerciales, eliminamos gradualmente el impuesto a los intereses y los dividendos y eliminamos el impuesto de electricidad.

Sherman: Siempre me he opuesto a un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre las ventas, y vetaría uno en cuanto llegue a mi escritorio. Para que la economía de New Hampshire prospere, debemos brindar más desgravación de impuestos a la propiedad a las personas y las pequeñas empresas. Bajo el liderazgo de Sununu, los impuestos a la propiedad aumentaron $1.6 billones, y él sigue brindando exenciones fiscales a los donantes adinerados y grandes corporaciones fuera del estado en lugar de brindar alivio a las empresas y familias del estado. No necesitamos nuevos impuestos comerciales, solo necesitamos ser más inteligentes con los recursos que ya tenemos y brindar ese alivio a las empresas con sede en New Hampshire en forma de alivio del impuesto a la propiedad.

La elección al Senado de EE.UU.

Titular: En el 2016, la senadora estadounidense Maggie Hassan fue elegida para representar a New Hampshire en el Senado. Ella es la segunda mujer en la historia de Estados Unidos en ser elegida gobernadora y senadora. La senadora Hassan fue nombrada la senadora más bipartidista por el Lugar Center no partidista. Recientemente, recibió el respaldo de más de 140 propietarios de pequeñas empresas en New Hampshire y anteriormente recibió el Premio al Liderazgo de la Cámara de Comercio de EE. UU. La senadora se desempeñó durante tres mandatos en el Senado de NH y luego como la gobernadora número 81 de New Hampshire.

Nota del editor: A pesar de las repetidas solicitudes por correo electrónico y llamadas telefónicas, Don Bolduc, el candidato republicano para el Senado de EE. UU., no respondió al cuestionario de NH Business Review antes de la fecha límite, el único candidato que no lo hizo. En cambio, estamos usando declaraciones de su sitio web que abordan las preguntas. Su extensa biografía de ese sitio ha sido editada al límite de 100 palabras impuesto a los otros candidatos).

Challenger: el general retirado Don Bolduc nació y se crió en Laconia. Creció trabajando en la histórica granja Bolduc en Gilford. Cuando tenía 18 años, fue contratado como oficial de policía en Laconia. Bolduc se enlistó en el Ejército de los EE. UU. y después de alcanzar el rango de sargento, asistió a la Universidad Estatal de Salem y se unió al ROTC. En el Ejército, estuvo al mando de muchas de las unidades más famosas de nuestra nación durante la guerra global contra el terrorismo. Bolduc sirvió en el Estado Mayor Conjunto en la Oficina del Secretario de Defensa y asistente del Secretario del Ejército. Vive en Stratham.

¿Qué se puede hacer para bajar el precio de la energía?

Hassan: A medida que nos acercamos al invierno, debemos seguir trabajando para ayudar a reducir los costos de energía para las familias. Recientemente lideré esfuerzos para aumentar significativamente la financiación de un programa para proporcionar ahorros en los costos de energía para muchos Granite Staters. También lideré a toda la delegación bipartidista de Nueva Inglaterra para presionar al presidente a liberar petróleo de la reserva de calefacción para ayudar a reducir los costos de energía. Esto se basa en mis esfuerzos bipartidistas anteriores para presionar con éxito al presidente para que libere más petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo y ayudar a reducir los costos. Además, el Congreso ha aprobado y el Presidente ha firmado mi medida bipartidista que reduce los impuestos para las familias que hacen inversiones energéticamente eficientes en sus hogares, lo que ayudará a reducir sus facturas de energía. Esta misma nueva ley promueve la tecnología de energía limpia, lo que reducirá los costos a largo plazo. Sin embargo, hay más trabajo por hacer para reducir los costos de energía, razón por la cual sigo presionando por medidas de sentido común como mi proyecto de ley para suspender el impuesto federal a la gasolina.

Bolduc: Debemos recuperar la independencia energética y la seguridad que la administración Biden despilfarró, arrendando y explorando tierras federales para petróleo y gas, terminando oleoductos y agilizando el proceso de obtención de permisos. La senadora Hassan ha luchado contra la industria del petróleo y el gas y ha apoyado la cancelación de los arrendamientos petroleros nacionales por parte de la administración Biden, haciéndonos más dependientes del petróleo extranjero.

¿Qué políticas pueden abordar los problemas de la cadena de suministro y la inflación?

Hassan: Los desafíos de la cadena de suministro han contribuido a la inflación que estamos viendo y han dañado nuestra economía. La Ley bipartidista CHIPS and Science, que ahora es ley, fortalecerá nuestras cadenas de suministro, reducirá los costos, apoyará la fabricación estadounidense y reforzará la seguridad nacional. Me causó orgullo ayudar a desarrollar y negociar esta ley bipartidista, que ayudará a fabricar más bienes aquí en Estados Unidos y reducirá nuestra dependencia de países extranjeros como China para tecnologías críticas, como los semiconductores.

Además, la ley de infraestructura bipartidista que ayudé a negociar, ayudará a fortalecer nuestras cadenas de suministro al mejorar la infraestructura física de nuestro país, como carreteras y puertos, y así, ayudar a garantizar que los productos lleguen a donde deben ir más rápido. También es importante que aprobemos una nueva ley que reduzca los costos de energía y medicamentos recetados, y sigo presionando para que se tomen medidas que ayuden a reducir aún más estos costos.

Bolduc: Debemos revertir el crecimiento del gasto federal para reducir la inflación. No más rescates, no más dádivas del gobierno, no más paquetes de gastos sin los recortes correspondientes... Debemos revisar la diplomacia estadounidense para centrarnos en nuestra seguridad nacional, nuestras cadenas de suministro y nuestra economía. La senadora Hassan ha votado con el presidente Biden el 96 por ciento de las veces, incluidos billones de dólares en nuevos gastos solo en el último año, lo que ha llevado a una inflación récord y una economía estancada.

¿Qué haría para aumentar la disponibilidad de viviendas para la fuerza laboral?

Hassan: La escasez de viviendas en nuestro estado es un problema urgente que está obstaculizando nuestra economía y evitando que los trabajadores calificados se muden a New Hampshire. Para ayudar a abordar este desafío, hace poco presenté legislación para proporcionar fondos a estados como New Hampshire para ayudar a fomentar la construcción de viviendas asequibles para la fuerza laboral. También ayudé a liderar esfuerzos bipartidistas exitosos para traer decenas de millones de dólares en fondos de emergencia a New Hampshire durante los últimos años para ayudar a las personas que luchan con los costos de vivienda. Y a principios de este año, me asocié con un senador republicano para presentar un proyecto de ley que reduciría los impuestos para muchas familias de clase media que buscan comprar casas nuevas. Todavía queda mucho trabajo por hacer para reducir el costo de la vivienda, y continuaré trabajando en este tema crítico.

Bolduc: (Sin respuesta. Problema no abordado en el sitio web).

¿Qué se puede hacer para aumentar la disponibilidad de mano de obra calificada?

Hassan: Las empresas innovadoras de New Hampshire necesitan una fuerza laboral altamente calificada para prosperar, razón por la cual estoy trabajando en medidas para apoyar la capacitación laboral y los programas de acreditación para capacitar a los trabajadores en las habilidades que necesitan en nuestra economía moderna. Eso incluye mi proyecto de ley bipartidista para apoyar los programas de orientación profesional en los colegios comunitarios y técnicos. Este proyecto de ley ayudaría a las personas a obtener créditos y credenciales reconocidas por la industria rápidamente y los conectaría con empleadores para ganar un cheque de pago mientras aprenden.

Además, la ley bipartidista CHIPS and Science incluye fondos para ayudar a estados como New Hampshire a ampliar los programas de capacitación de la fuerza laboral en campos críticos, como la ingeniería y la fabricación. Por último, debemos abordar la escasez crítica de viviendas asequibles en nuestro estado, que es una de las principales preocupaciones que escucho de las empresas.

Bolduc: (Sin respuesta. Problema no abordado en el sitio web).

¿Qué se puede hacer para reducir los costos de atención médica para las empresas?

Hassan: Tengo un largo historial de trabajo para reducir los costos de atención médica para Granite Staters. Por ejemplo, me enfrenté a la industria de la salud y trabajé con un senador republicano para aprobar una legislación histórica para prohibir la práctica absurda de la facturación sorpresa. También trabajé para reducir los costos de los medicamentos recetados en todos los ámbitos al aprobar un proyecto de ley para finalmente permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos después de escuchar a Granite Staters que luchan para pagar sus medicamentos recetados. También estoy trabajando para que más medicamentos genéricos lleguen al mercado más rápido, que a menudo son más baratos que sus contrapartes de marca y ayudan a aumentar la competencia, lo que a su vez conduce a costos más bajos de medicamentos en todos los ámbitos. Estos cambios ayudarán a reducir los costos tanto para las empresas como para los pacientes individuales.

Bolduc: (Sin respuesta. No abordado en el sitio web).

¿Cree que las tasas impositivas comerciales estatales actuales o las tasas corporativas federales deberían permanecer iguales, aumentarse o reducirse?

Hassan: Estoy orgullosa de mi trabajo para reducir los impuestos para las familias y las pequeñas empresas de New Hampshire, y seguiré trabajando para reducir los impuestos para ellos. Como gobernadora, dupliqué e hice permanente el crédito fiscal estatal por investigación y desarrollo, y como senadora, luché con éxito para duplicar el crédito fiscal federal por investigación y desarrollo para ayudar a fomentar la innovación y mantener a nuestras pequeñas empresas a la vanguardia. También trabajé al otro lado del pasillo para reducir los impuestos para las pequeñas empresas y para las nuevas empresas que abrieron durante la pandemia, que es algo que impulsé después de escuchar a un nuevo propietario de una pequeña empresa en Berlin que se había quedado fuera de los recortes de impuestos durante la pandemia. También continuaré trabajando para cerrar las lagunas fiscales de Big Pharma, mientras que mi oponente se ha apoyado la agenda de Big Pharma de principio a fin.

Bolduc: (Sin respuesta. No abordado en el sitio web).

La elección del 1er Distrito del Congreso

Titular: El congresista demócrata Chris Pappas es propietario de una pequeña empresa, nacido y criado en Manchester, y es un orgulloso producto de las escuelas públicas de Manchester. En el Congreso, es miembro del Comité de Transporte e Infraestructura y del Comité de Asuntos de Veteranos, y ha sido nombrado uno de los representantes más bipartidistas. Trabajó al otro lado del pasillo para aprobar legislación para expandir la atención médica de VA, fortalecer la fabricación estadounidense e invertir en nuestra infraestructura. También ha trabajado para reducir los precios de los medicamentos recetados y reducir los costos para las familias de New Hampshire, incluido el combustible y la gasolina para la calefacción del hogar.

Aspirante: La republicana Karoline Leavitt nació y se crió en Atkinson en una familia de pequeños empresarios con profundas raíces en la comunidad. Leavitt se graduó de Saint Anselm College en Manchester. Antes de postularse, Leavitt se desempeñó en la Casa Blanca del presidente Trump como subsecretaria de prensa bajo Kayleigh McEnany y como directora de comunicaciones de la congresista Elise Stefanik antes de renunciar para postularse para el Congreso. Leavitt actualmente vive en Hampton y trabaja en su negocio familiar en Plaistow.

¿Qué se puede hacer para bajar el precio de la energía?

Pappas: Uno de los problemas más preocupantes que enfrenta New Hampshire a medida que ingresamos a los meses fríos de invierno, es garantizar que nuestras pequeñas empresas no estén luchando con los altos costos de energía. Apoyé y luché para aprobar legislación que está entregando una cantidad récord de apoyo federal para el Programa de Asistencia de Calefacción para Personas de Bajos Ingresos (LIHEAP), duplicando la cantidad del año pasado. También ayudé a aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, que proporcionará créditos fiscales e incentivos para ayudar a Granite Staters a modernizar y climatizar sus hogares y negocios para que sean más eficientes energéticamente y reduzcan sus facturas de servicios públicos. Esa legislación incluye inversiones para seguir todas las estrategias energéticas anteriores, incluida la expansión de la producción nacional de petróleo y el desarrollo de energía limpia y renovable. Me enfrenté a la administración de Biden y luché contra los esfuerzos para exportar petróleo crudo nacional al extranjero cuando deberíamos asegurarnos de que se satisfagan primero las necesidades energéticas de New Hampshire.

Leavitt: Primero, debemos abordar porqué los precios de la energía son los más altos en décadas, y es porque la administración Biden y el Congreso liderado por los demócratas han prohibido nuestro suministro de energía nacional y la producción de combustibles fósiles aquí en casa. Sus restricciones y acciones, como la cancelación del oleoducto Keystone XL, han provocado una escasez de combustibles fósiles y gas natural, y también que los precios de gas y electricidad sean los más altos en décadas. Cuando sea elegida para el Congreso en enero de 2023, tomaré medidas inmediatas para liberar nuevamente nuestra producción de energía nacional, de modo que podamos reponer nuestro suministro aquí en casa, en lugar de rogar a la OPEP y a nuestros adversarios en el extranjero que produzcan más petróleo. El Congreso debe aprobar una legislación para reiniciar el oleoducto Keystone XL, revertir la prohibición del presidente Biden de perforar en tierras federales y garantizar que la industria petrolera tenga la confianza que necesita para invertir, perforar y producir petróleo para el pueblo estadounidense.

¿Qué políticas pueden abordar los problemas de la cadena de suministro y la inflación?

Pappas: Las cadenas de suministro globales se pusieron patas arriba debido a la pandemia de Covid-19. Estas interrupciones no se solucionarán de la noche a la mañana, pero hemos tomado medidas para asegurarnos de que nos recuperemos por completo. La Ley de Infraestructura bipartidista incluyó $17 mil millones para que los puertos estadounidenses actualicen las instalaciones y la tecnología para garantizar que los bienes puedan llegar al mercado y a los consumidores de manera más rápida y eficiente. Luché para aprobar la Ley de Reforma del Transporte Marítimo, la primera revisión de las normas de transporte marítimo internacional de EE. UU. en más de dos décadas. Esto aliviaría los retrasos en los puertos y evitaría los atascos que hemos visto que interrumpen nuestra cadena de suministro.

Mi principal preocupación en el Congreso sigue siendo reducir los costos para las familias de New Hampshire y abordar la inflación.

En este Congreso, he trabajado para aprobar legislación para reducir el costo de los medicamentos recetados, poner un tope al precio de la insulina y limitar los costos asociados con los medicamentos recetados. También aprobé legislación para evitar que las compañías petroleras aumenten los precios en la bomba, lo que nos cuesta aún más dinero. Y aprobé una legislación bipartidista para impulsar la fabricación estadounidense para que fabriquemos más productos aquí mismo en casa y superemos a China y al mundo.

Leavitt: Nos enfrentamos a la inflación más alta en 40 años, porque la administración Biden ha gastado más dinero en dos años que cualquier administración en la historia de los Estados Unidos. El Congreso debe detener el gasto, recortar los billones de dólares gastados en agencias del gobierno federal derrochadoras y aprobar un presupuesto verdaderamente equilibrado. La supuesta solución de los demócratas a la inflación fue gastar aún más dinero, lo que solo empeorará nuestra economía y aumentará el costo de los bienes. Nuestra cadena de suministro solo se fortalecerá si reducimos el costo del petróleo y el combustible, liberando nuestra producción de energía doméstica aquí en el país. Gobernamos de manera efectiva a nivel estatal y local aquí en New Hampshire mediante la aprobación de políticas fiscales sólidas y presupuestos equilibrados, y necesitamos un líder que adopte el mismo enfoque en Washington, DC

¿Qué haría para aumentar la disponibilidad de viviendas para la fuerza laboral?

Pappas: New Hampshire se enfrenta a una escasez extrema de viviendas asequibles, con el decimoquinto mercado de alquiler más caro del país y una tasa de vacantes de menos del uno por ciento. He apoyado la expansión del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, que ayuda a construir viviendas para todos los niveles de ingresos. He apoyado y copatrocinado la Ley LIFELINE, diseñada para permitir que los estados, territorios o gobiernos tribales usen los Fondos de Recuperación Fiscal Estatales y Locales de ARPA para financiar proyectos de vivienda calificados para personas de bajos ingresos con préstamos obligados antes del 31 de diciembre de 2024, y la capacidad a pagar en 30 años o más.

De manera bipartidista, abogué ante el Departamento del Tesoro para desbloquear la capacidad de los gobiernos estatales y locales de tomar fondos de recuperación no utilizados y usarlos para viviendas asequibles. Este esfuerzo valió la pena en julio de 2022 cuando el Departamento del Tesoro emitió una guía revisada que permitía esta flexibilidad.

Leavitt: La escasez de viviendas asequibles en New Hampshire no ha hecho más que empeorar en los últimos años, y está teniendo un gran impacto en mi generación de Granite Staters más jóvenes. Debemos aumentar nuestra oferta de viviendas asequibles y propiedades de alquiler en nuestro estado para garantizar que tengamos suficiente fuerza laboral para nuestras pequeñas empresas. Bajo la administración actual, los costos de vivienda, los alquileres y las tasas hipotecarias se han disparado, y el sueño de ser dueño de una casa nunca ha estado más fuera del alcance de los jóvenes estadounidenses. La inflación paralizante que estamos experimentando no lo hace más fácil. Necesitamos detener el gasto en Washington para controlar la inflación y permitir que el libre mercado resuelva este problema, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Será mi máxima prioridad en el Congreso sacar al gobierno del camino, revertir las regulaciones y reducir la burocracia, para ayudar a resolver nuestros desafíos económicos, incluída nuestra crisis de vivienda.

¿Qué se puede hacer para aumentar la disponibilidad de mano de obra calificada?

Pappas: Para competir en la economía del siglo XXI, New Hampshire necesita una fuerza laboral altamente calificada para hacer el trabajo.

Es por eso que he apoyado la legislación para invertir en capacitación laboral, programas de aprendizaje y subvenciones para capacitación en universidades comunitarias. También he abogado por una mayor financiación para las Asociaciones de Extensión de Manufactura, ayudando a la pequeña manufactura en nuestro estado.

Leavitt: Lamentablemente, el sistema de educación superior ha engañado a los jóvenes estadounidenses haciéndoles creer que necesitan un título de cuatro años de una escuela de artes liberales para tener éxito. Eso no podría estar más lejos de la verdad. En lugar de subsidiar títulos universitarios de seis cifras, nuestros líderes deberían promover escuelas de oficios y aumentar nuestros estándares académicos en nuestro sistema escolar público local para garantizar que a la próxima generación se le enseñen habilidades muy necesarias y buscadas que los ayudarán a tener éxito en la vida.

¿Qué se puede hacer para reducir los costos de atención médica para las empresas?

Pappas: Como propietario de una pequeña empresa, entiendo que el costo de hacer negocios puede ser alto, lo que a menudo incluye cobertura de atención médica y medicamentos recetados para los empleados. En este Congreso, cumplimos las promesas de Washington durante décadas de reducir el costo de los medicamentos recetados. Este proyecto de ley permitirá a Medicare la capacidad de negociar precios más bajos con las compañías farmacéuticas, limitar el precio de la insulina a $35 y limitar los gastos de bolsillo. Los estadounidenses pagan más por la atención médica que cualquier nación industrializada, por lo que luché para ahorrarles a las familias de clase media de cuatro en New Hampshire $1,655 al año en sus primas de atención médica y aumentar la cantidad de Granite Staters que puedan inscribirse en un plan asequible en el mercado.

Leavitt: La inflación récord que enfrentamos como resultado del gasto liderado por los demócratas en Washington ha afectado el costo de casi todo, especialmente la atención médica y los medicamentos recetados. Necesitamos sacar al gobierno del camino, alentar la competencia en nuestro sistema de atención médica para que los precios bajen y luchar por la transparencia de los precios. Para las empresas, también debemos fortalecer las opciones alternativas de atención, como los planes de salud de la asociación, los planes de duración limitada a corto plazo y las cuentas de reembolso individuales.

¿Cree que las tasas impositivas comerciales estatales actuales o las tasas corporativas federales deberían permanecer iguales, aumentarse o reducirse?

Pappas: El código tributario debería alentar la innovación e incentivar a las empresas a conservar sus empleos aquí. También debemos asegurarnos de que las pequeñas empresas de New Hampshire no ganen más de lo que les corresponde. Por eso he apoyado que se exija a las corporaciones más grandes, aquellas con ingresos superiores a $1,000 millones, que paguen un impuesto mínimo sobre sus ingresos. Durante demasiado tiempo, estas corporaciones se han beneficiado de las lagunas fiscales y de la evasión de pagar cero impuestos. Las empresas y los individuos del Granite State deben pagar impuestos, al igual que estas megacorporaciones.

También estoy luchando para derogar el impuesto especial federal sobre los camiones, que actualmente es el impuesto federal sobre las ventas más alto y se implementó para financiar la Primera Guerra Mundial. La eliminación gradual de ese impuesto ayudará a las pequeñas empresas y reducirá los costos para los consumidores cuyos bienes se mueven a través de la cadena de suministro en camiones

Leavitt: Si soy elegida, siempre buscaré formas de reducir los impuestos sobre las empresas y las personas. Los demócratas propusieron recientemente una tasa corporativa más alta que la de la China comunista. Me opongo rotundamente a los aumentos de impuestos de cualquier tipo: los dueños de negocios y el pueblo estadounidense saben cómo gastar su dinero mejor que el gobierno, y cuanto más dinero guardemos en los bolsillos de la gente, mejor. También creo que el Congreso necesita simplificar nuestro código fiscal y votaría a favor de abolir el IRS y aprobar un impuesto único para facilitar que todos los estadounidenses presenten declaraciones de impuestos y se queden con una mayor parte del dinero que tanto les costó ganar.

La elección del 2do distrito del Congreso

Titular: Cuando la demócrata Annie Kuster fue elegida para el Congreso, prometió traer un nuevo enfoque a Washington, y esto es exactamente lo que ha hecho. Clasificada como una de las congresistas más bipartidistas, ha superado las líneas partidistas para poner fin al estancamiento y la disfunción en Washington. Es miembro del Comité de Energía y Comercio y del Comité de Agricultura, donde promueve políticas para fortalecer nuestra economía y nuestro estado. Una orgullosa nativa de New Hampshire, nacida y criada en Concord, vive en Hopkinton con su esposo, Brad, un abogado ambientalista, donde criaron a sus dos hijos, Zach y Travis.

Challenger: Robert Burns es un residente de toda la vida de New Hampshire. Burns nació en Nashua, asistió a la escuela secundaria Manchester West y se graduó de Keene State College con una licenciatura en administración de empresas. Desde temprana edad, Burns asistió a las sesiones legislativas en Concord con su madre, Leslie, quien sirvió tres mandatos como representante estatal. En 2005, Burns fue elegido por primera vez para servir como concejal en el distrito 12 de Manchester. En 2010, fue elegido tesorero del condado de Hillsborough. Actualmente, Burns posee y opera Burns Automation, una empresa de control de calidad y seguridad farmacéutica en crecimiento en Bedford.

¿Qué se puede hacer para bajar el precio de la energía?

Kuster: Las familias y las empresas de New Hampshire están sufriendo debido a los altos costos de la energía. Es por eso que presioné a la administración Biden para que liberara reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo y la Reserva de Aceite para Calefacción del Noreste para abordar los altos costos de la gasolina y el aceite para calefacción. A largo plazo, debemos invertir en la independencia energética estadounidense mediante el aumento de suministros de energía domésticos y diversificando nuestra cartera energética nacional. Hemos visto lo que ha hecho nuestra dependencia del gas natural extranjero a los precios de la electricidad aquí en New Hampshire. Como miembro del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, estoy en una posición única para ayudar a liderar la transición hacia la economía de energía limpia del futuro al aliviar las barreras regulatorias para liberar más energía solar, eólica e hidroeléctrica que protegerá a los consumidores de las fluctuaciones de precios y volatilidad a la que nos enfrentamos actualmente.

Burns: Lo más importante es que debemos cambiar de rumbo y terminar el oleoducto Keystone. También necesitamos expandir rápidamente nuestra producción nacional de energía nuclear. Además, debemos abrir todas y cada una de las vías a la producción nacional de gas natural, incluida la construcción de nuevas tuberías. Por último, debemos eliminar las restricciones de la Ley Jones sobre el transporte de gas natural.

¿Qué políticas pueden abordar los problemas de la cadena de suministro y la inflación?

Kuster: La pandemia de Covid-19 destruyó las cadenas globales de suministro. A medida que salimos del otro lado de esta pandemia, la demanda acumulada ha impulsado los aumentos de precios y ha ejercido una presión real sobre las familias y las pequeñas empresas. Me enorgullece haber ayudado a unir a republicanos y demócratas para aprobar la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, que está realizando mejoras muy necesarias en nuestra infraestructura nacional y modernizando nuestros puertos, carreteras, puentes y vías férreas. La CHIPS and Science Act, la que orgullosamente ayudé a promulgar, está realizando inversiones importantes en nuestra producción nacional de semiconductores y chips de computadora, para que no dependamos de productores extranjeros. Este verano, me entusiasmó participar en el corte de cinta de las nuevas instalaciones de Onsemi en Hudson, que es un fantástico ejemplo de progreso cuando volvemos a casa con la fabricación sofisticada.

Burns: Debemos detener el gasto público imprudente e insostenible. El bienestar corporativo, los rescates, los paquetes de estímulo y los proyectos de ley de gastos colectivos son ejemplos de métodos que los políticos de DC han utilizado para desperdiciar el dinero de los contribuyentes y devaluar aún más nuestra moneda, al mismo tiempo que sobreestimulan la economía y contribuyen a la inflación. Para abordar la cadena de suministro, debemos diversificar nuestras fuentes de adquisición en contratos federales para minimizar el impacto de los cuellos de botella en las plantas y centros de producción.

¿Qué haría para aumentar la disponibilidad de viviendas para la fuerza laboral?

Kuster: Mientras viajo por el distrito, escucho de primera mano sobre el desafío que plantea la falta de viviendas asequibles para nuestras empresas y comunidades. Tenemos empresas como Dartmouth Health, Fidelity, BAE y cientos de pequeñas empresas que intentan contratar a miles de empleados. Pero la falta de vivienda está haciendo que la contratación de trabajadores sea un verdadero desafío. Me alienta ver que se construyen más viviendas en comunidades de todo el estado, desde Salem hasta Lebanon, y desde Keene hasta Bethlehem, pero se debe hacer más. New Hampshire ha utilizado $100 millones de fondos federales ARPA para apoyar la construcción de viviendas. También he dirigido recursos a una organización local en North Country que está trabajando con las comunidades para realizar los cambios necesarios en las ordenanzas locales de zonificación. Creo que este programa podría servir como modelo en todo el estado.

Burns: Este es un problema que se maneja mejor a nivel local: el único papel que deberían tener los gobiernos, federal y estatal, es reducir las regulaciones. DC no debe interferir en los asuntos de las juntas locales de planificación y zonificación para forzar proyectos de vivienda en comunidades que no lo deseen.

Además, los contribuyentes no deberían verse obligados a subvencionar proyectos de vivienda para trabajadores. En cambio, las ciudades individuales deberían tener la última palabra sobre si los edificios deben construirse dentro de sus fronteras, no el gobierno federal ni los tribunales.

¿Qué se puede hacer para aumentar la disponibilidad de mano de obra calificada?

Kuster: Abordar la escasez de viviendas es clave para atraer a más trabajadores a New Hampshire. Además, hemos visto a muchos padres, particularmente mujeres, dejar la fuerza laboral debido a la grave falta de cuidado infantil asequible. El American Rescue Plan invirtió mucho en aumentar el acceso al cuidado infantil asequible para permitir que los padres se reincorporaran a la fuerza laboral. Debemos aprovechar ese progreso para que ninguna familia se quede atrás. También he luchado para apoyar los programas de capacitación profesional y técnicas que preparan a los jóvenes para ocupar puestos vacantes aquí mismo en nuestras comunidades. Recientemente, incentivéa la Comisión Regional de la Frontera Norte a usar su autoridad para ayudar a atraer trabajadores de la salud rurales mediante el uso de visas J-1. Estoy emocionado de que NBRC lanzará ese programa el próximo año.

Burns: Un mayor énfasis en los colegios vocacionales y comunitarios aumentaría la oferta de trabajadores especializados disponibles en muchas industrias. También debemos poner fin a los subsidios que quedan de la era Covid-19, que desmotivan a algunos a reincorporarse a la fuerza laboral.

● ¿Qué se puede hacer para reducir los costos de atención médica para las empresas?

Kuster: Hemos tomado medidas críticas para reducir los costos de atención médica para Granite Staters a través de la Ley de Reducción de la Inflación. Esta legislación transformadora reducirá los costos de los medicamentos recetados y ampliará el acceso a una atención médica asequible. Estos ahorros significativos ayudarán a los consumidores a pagar la cobertura en el mercado y reducirán el costo de la atención médica en todo nuestro sistema.

Burns: La inversión en atención preventiva contribuirá en gran medida a reducir nuestros costos masivos de tratamiento. También apoyo permitir la compra de planes básicos de atención médica a través de las fronteras estatales para aumentar la competencia. Ambas acciones reducirán drásticamente el costo de las pólizas de seguro para las empresas a largo plazo.

¿Cree que las tasas impositivas comerciales estatales actuales o las tasas corporativas federales deberían permanecer iguales, aumentarse o reducirse?

Kuster: Debemos asegurarnos de que las corporaciones más grandes, que actualmente obtienen ganancias récord mientras las familias de Granite State enfrentan precios en aumento, paguen su parte justa en impuestos. Es increíble que corporaciones como Amazon paguen menos impuestos que los bomberos y los maestros. La Ley de Reducción de la Inflación realiza inversiones importantes que ayudarán a garantizar que las corporaciones más grandes paguen los impuestos que deben.

Burns: Siempre me esforzaré por encontrar formas de reducir los impuestos y la regulación de las empresas. Como propietario de una pequeña empresa, soy muy consciente de la dolorosa carga que los altos impuestos pueden imponer a los empresarios y propietarios de empresas.