Noticias actualizadas de New Hampshire: 25 de febrero del 2022

Iglesia católica ucraniana en Manchester abre espacios de rezo e invita a misa este fin de semana

Una iglesia ucraniana en Manchester organizó un espacio de rezo, anoche, para personas que buscaban paz mientras comienza la invasión rusa. NHPR habló con personas ayer por la noche sobre cómo se sienten sobre los recientes eventos en el continente europeo.

En el corazón de Manchester, está la iglesia Protection of the Blessed Virgin Mary, hogar de una pequeña congregación de ucranianos-americanos que viven cerca de allí. Ellos dijeron que la comunidad es unida y se conoce muy bien sus miembros.

Christina Pasicznyk Vogel [PASS-in-check Vo-gall], directora del programa infantil en la iglesia, dice que ella no puede creer lo que ve en el noticiero. Ella ha hablado con personas de su comunidad y dice que sí hay una aprehensión sobre lo que pasa y lo puede ocurrir.

Su esposo, Doug Vogel, ha recibido múltiples correos de personas que buscan un espacio para rezar después del trabajo. Él dice que las personas llevan con miedo por largo rato … pero que él les pide que no abandonen su fé y que sean fuertes …

La iglesia invita a cualquier persona que quiera apoyar a la comunidad a ir a cualquier misa del fin de semana. Según su página web, la liturgia es los domingos a las 11 [once] de la mañana.

Alerta de nieve y complicaciones de New Hampshire se mantienen hasta la noche de hoy

Hay una alerta de tormenta de nieve para todo New Hampshire que durará hasta viernes por la noche … se esperan condiciones complicadas para el transporte hasta la tarde de hoy.

Las tasas de caída de nieve de una pulgada por hora, o más, son posibles. El meteorológico de NHPR, Rob Carolan, dice que esto puede apilarse rápidamente:

El sol volverá a salir durante el fin de semana.

Estado ya no solicita cubrebocas en interiores, escuelas dejarían de ordenar su uso en instalaciones

New Hampshire ya no recomienda uso universal de cubrebocas en interiores, y las escuelas que aún tienen ordenanzas de cubrebocas quizás las suelten pronto ….

Pero, en una llamada con las escuelas el miércoles, los funcionarios de salud dicen que puede que sea muy pronto para dejar los cubrebocas … incluso en escuelas.

La doctora Elizabeth Talbot, la epidemióloga estatal adjunta, dice que el brote de una nueva variante podría llevar a cambiar las políticas en el futuro.

Los funcionarios estatales de salud también resaltaron que la decisión de actualizar las políticas de cubrebocas en escuelas es porque el riesgo de COVID-19 ha disminuído, no porque usar cubrebocas es una estrategia ineficaz para reducir el esparcimiento del virus.

Estudio revela mayores riesgos de cáncer en población de Merrimack, más expuesta a los PFAS

Un reciente estudio encontró que residentes del pueblo de Merrimack, dónde muchos han estado expuestos a químicos PFAS dañinos, tuvieron mayor riesgo de desarrollar un cáncer entre el 2005 y el 2014.

El estudio utilizó los mismos datos de un análisis de tasas de cáncer en Merrimack del 2018, el cual concluyó que las tasas no eran mayores a las tasas de New Hampshire como tal.

Mindi Messmer es una autora en el estudio. Ella dice que la antigua metodología no fue una comparación válida porque la población de New Hampshire ya tiene niveles elevados de cáncer. El nuevo estudio compara tasas a promedios nacionales y a otros pueblos de New England que no tienen exposición a los PFAS .

Los niveles de uno de los químicos PFAS que se encontró en la sangre de las personas de Merrimack era DOS veces mayor al promedio nacional.

Senado rechaza propuesta de aumentar el sueldo mínimo en New Hampshire

New Hampshire mantendrá su sueldo mínimo a los del nivel federal: $7.25 [siete dólares con veinticinco centavos] la hora, luego de un Senado estatal liderado por Republicanos rechazó un proyecto de subirlo a $15 [quince] por hora en el 2024.

La líder Demócrata del Senado, Donna Soucy, patrocinó esta medida.

Pocos trabajadores en New Hampshire son pagados con el sueldo mínimo, lo cual New Hampshire no ha subido desde el 2009.

Los Republicanos dicen que aumentar los sueldos podría afectar a los propietarios de negocios e incentivar la automatización de trabajos de nivel inicial.

El gobernador Sununu ha vetado dos veces los proyectos Demócratas de aumentar el sueldo mínimo.

El gobernador vetó un proyecto que requeriría a universitarios tomar un examen de cívica antes de graduarse

El gobernador Chris Sununu ha vetado un proyecto que requeriría que los estudiantes en universidades públicas de New Hampshire pasen un examen de cívica que se le toma a inmigrantes antes de que reciban su ciudadanía americana.

En su mensaje de veto a legisladores, Sununu dijo que estudiar cívica es fundamental pero dijo que imponer un requisito universal de graduación para estudiantes universitarios puede preceder a que futuras legislaturas incluyan lo que él llamó requisitos extremos.

Sununu también resaltó que un nuevo examen de cívica para estudiantes de secundaria está programado para comenzar el próximo año … y tiene un mejor alcance de resolver la falta de ciudadanos involucrados.

Ningún gobernador ha vetado tantos proyectos como Sununu.

Este es su primer veto del 2022 y su séptimo desde que los Republicanos recuperaron el control de la legislatura en el 2021. Sununu rechazó decenas de proyectos durante su anterior término, cuando los Demócratas controlaban la legislatura.

Un acuerdo expande fondo para víctimas de abuso físico de centro de detención juvenil

Un fondo de un acuerdo propuesto para ex-residentes del centro de detención juvenil de New Hampshire ha sido expandido para víctimas de abuso físico.

El comité financiero de la Cámara está trabajando en una ley bipartidaria que crearía un fondo de 100 [cien] millones de dólares para compensar a aquellos que fueron abusados de niños en el Sununu Youth Services Center.

Bajo la propuesta original, víctimas de abuso sexual serían elegibles para pagos de hasta 1.5 [uno punto cinco] millones cada uno.

Un nuevo borrador discutido recientemente haría que las víctimas de abuso físico también sean elegibles, pero se les otorgaría hasta 150 [ciento cincuenta] mil dólares.

Gobernador aprueba proyecto que trae ventajas a programas de eficiencia energética

El gobernador Chris Sununu firmó un importante proyecto de eficiencia energética.

Este plantea los fondos que financian los programas de eficiencia energética y aclara ciertas políticas.

Esto aparece luego de que la comisión de utilidades públicas … publicó una orden el pasado noviembre de reducir los presupuesto de eficiencia energética y de hacer otros grandes cambios.

Bill Newell, de la compañía de eficiencia energética Newell and Crathern, dijo que la nueva ley brinda seguridad para sus 25 [veinticinco] empleados.

La comisión suspendió partes de una orden anterior a comienzos de este mes luego de un desafío en la Corte Suprema de New Hampshire, retomando los niveles del 2020.

Las utilidades tienen hasta el 1 de marzo [primero de marzo] para planear y presentar a la comisión sus programas de eficiencia de energía.

Retomarán sesiones legislativas en Concord luego de dos años -- hay quiénes están en desacuerdo

La Cámara de New Hampshire retomará sus sesiones en Concord a partir del 10 [diez] de marzo. Esta será la primera vez que los legisladores se reúnan en el Representatives Hall en dos años.

El vocero de la Cámara, Sherman Packard, dice que con los casos de COVID en descenso y la inmunidad en aumento, ya es momento de que los legisladores regresen a su lugar y se sienten juntos. Tendrán cubrebocas N95 [ene noventa y cinco] disponibles y los que se sientan enfermos, podrán quedarse en casa. Han mejorado sistemas de ventilación, según Packard, y además, agregó que regresar a la normalidad evitaría un daño a largo plazo de la Cámara y sus tradiciones.

Sin embargo, el líder Demócrata de la Cámara, Renny Cushing, dice que la decisión de Packard es irresponsable y un desastre en construcción. Cushing, quien tiene un cáncer avanzado, está entre el grupo de Demócratas con salud delicada, quien demandó a Packard bajo el American with Disabilities Act para poder seguir participando de las sesiones de manera remota. La demanda sigue esperando una apelación federal en la corte.