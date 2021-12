Noticias actualizadas de New Hampshire: 10 de diciembre del 2021

A continuación, lee las noticias del viernes 10 de diciembre.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603-931-2954.

Gobernador de New Hampshire no tomará medidas preventivas ante brote de casos de COVID-19

Mientras New Hampshire continúa como el estado con más casos de COVID per cápita, y los hospitales se abruman de más pacientes, el gobernador Sununu sostiene la firme decisión de no declarar un estado de emergencia o medidas preventivas de salud pública como limitar capacidad en lugares públicos o solicitar cubrebocas en interiores.

Él dice que el impacto económico sería severo.

Cuando se le pregunta sobre el impacto económico de una medida como uso estatal de cubrebocas, Sununu dice que las personas pueden escoger usar cubrebocas y los gobiernos locales pueden imponer sus propias medidas.

Hospitales de New Hampshire dependen de fondos y de recursos federales para cubrir la falta de personal

Mientras los hospitales en el estado reportan un nivel insostenible de pacientes y poco personal, New Hampshire está inclinándose hacia fondos y recursos federales para traer más trabajadores.

Este problema de falta de personal va más allá de profesionales médicos, también incluye a las personas que trabajan detrás de escenas, como staff de limpieza o de nutrición.

El miércoles, el gobernador Sununu dijo que 70 [setenta] miembros de la Guardia Nacional llegarán para cubrir la falta de personal, la próxima semana.

El estado también dependerá de equipos federales de paramédicos, doctores y profesionales de enfermería para solventar la capacidad de los hospitales.

Este fin de semana, 24 [veinticuatro] de esos empleados irán a Elliot hospital para abrir unidades que no cuentan con personal.

El estado también está utilizando fondos federales para contratar a los equipos de ataque para abrir más camas en centros de tercera edad.

Se organiza taller para padres de adolescentes en Nashua

El Instituto del Adolescente de New Hampshire llevará a cabo un taller en el que los padres y cuidadores podrán aprender cómo cultivar relaciones saludables con sus hijos, profundizar en los efectos del estrés relacionado con la pandemia y aprender más sobre su hijo que ha emigrado de otro país.

Lisa Vasquez es trabajadora comunitaria de la División de Salud Pública de Nashua. Ella dice que una de las etapas más desafiantes de ser adolescente es aprender a tomar decisiones dentro de su grupo de compañeros y algunas de esas habilidades han sido interrumpidas por la pandemia.

El programa de seis semanas comienza el próximo martes, 14 de diciembre. Será en español y es gratis. Para más información, puedes llamar a la División de Salud Pública de Nashua al 603 589 4538 . Te dejamos el número en el mensaje de WhatsApp.

Dartmouth Hitchcock vuelve a limitar visitas ante brote de contagios

El sistema de salud más grande del estado volverá a limitar visitas a hospitales debido al brote de casos de COVID-19. Dartmouth Hitchcock anunció que a partir de hoy, no se permitirá el ingreso de visitantes para ver a pacientes internados, aunque se harán excepciones para pacientes en su lecho de muerte.

Se va a permitir un número limitado de cuidadores para pacientes con discapacidades cognitivas y físicas, junto a padres y guardianes de pacientes pediátricos. El hospital dice que las políticas se mantendrán en efecto hasta próximo aviso.

Nueva legislatura quiere incentivar a escuelas a implementar alimentos locales en sus comidas

Un grupo de legisladores ha trabajado en una legislatura que busca brindar más incentivos a las escuelas de New Hampshire para que utilicen alimentos cultivados localmente en sus cafeterías. La ley del programa llamado The Local Food for Local Schools, va a reembolsar a las escuelas un dólar por cada tres dólares gastados en alimentos locales de New Hampshire. La comida proveniente de otra zona de New England será reembolsada en una menor tasa.

La representante Demócrata Megan Murray de Amherst co-patrocinó esta legislatura. Ella dice que cuando las escuelas construyan una relación con fincas locales, hay posibilidad de que surjan oportunidades educacionales.

La legislatura quiere dirigir los fondos que ya vienen del USDA y brindárselos a las escuelas para las comidas de estudiantes.

Dover recibirá fondo para construir instalación de tratamiento de agua

La ciudad de Dover pronto tendrá 11 [once] millones de dólares para construir una instalación de tratamiento de agua. Llegaron a un acuerdo de fondos con New England Metals Recycling, LLC, luego de que se encontraron contaminantes de agua subterránea en el acuífero Pudding Hill. Entre los contaminantes, se detectó el P F A S [PEE-FASS] , conocido como el químico eterno, y el departamento estatal de servicios ambientales determinó a New England Metals Recycling, LLC, como responsable.

La nueva instalación de tratamiento de agua permitirá que Dover use el acuífero otra vez.