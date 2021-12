Noticias actualizadas de New Hampshire: 6 de diciembre del 2021

A continuación, lee las noticias del lunes 6 de diciembre.

Datos públicos revelan los escenarios comunitarios que más brotes de COVID-19 han tenido

Recientes datos publicados y obtenidos por NHPR a través de una solicitud de información pública, ofrece una amplia mirada sobre los brotes de COVID que el estado ha monitoreado durante los primeros 18 meses de la pandemia en escenarios comunitarios y de trabajo.

Los datos respaldan lo que ya se conoce: los centros de tercera edad, prisiones, escuelas y otros sitios donde las personas viven y trabajan en espacios conjuntos, han presenciado más brotes del virus. Pero, estos datos revelan que otras industrias, como las tiendas y restaurantes, también se vieron afectadas por brotes.

Katrina Hansen, quien lidera el equipo de supervisión de enfermedades infecciosas del estado, dice que en general, cuando el estado experimenta un aumento de casos, también detecta más brotes.

Hansen y otros funcionarios tienen la esperanza de que el reciente ingreso de un fondo federal de alivio haga que sea más fácil para los proveedores de salud y para el estado, identificar y rastrear futuros brotes.

Trabajadores de la salud piden mayor conciencia de efectos de cambio climático en salud de pacientes

Un nuevo grupo de trabajadores de salud de New Hampshire resaltó el impacto del cambio climático en la salud, y pidieron por más acción ante el problema en un evento de lanzamiento este pasado fin de semana.

La doctora Marie Elizabeth Ramas [rahm-ahs], una doctora de Nashua, habló con líderes estatales y otros profesionales de la salud en una reunión el sábado en la sede del gobierno estatal.

Ramas dijo que las estadísticas demuestran que las condiciones ambientales impactan la salud de los residentes de New Hampshire de manera diferente dependiendo de factores como raza y género.

Ella le dijo a la audiencia que había presenciado esto en su carrera de más de 13 años, dónde ha visto a las comunidades rurales y urbanas siendo afectadas de diferentes maneras.

Empezar conversaciones con sus pacientes sobre cómo el cambio climático afecta su salud, por intoxicación de plomo o garrapatas, también es parte de su trabajo.

Ella dijo que invita a más profesionales de la salud a incorporar el tema del cambio climático en sus prácticas clínicas.

Fincas de árboles de Navidad podrían verse afectadas por el cambio climático en los próximos años

Las plantaciones de árboles de Navidad en New Hampshire están recibiendo más visitas esta temporada. Pero, mientras el clima en la región se hace más variable debido al cambio climático, surge la pregunta: ¿cómo puede cambiar esta industria?

Jim Horst [HURST] es el director ejecutivo de New Hampshire and Vermont Christmas Tree Association. Él dijo que el cambio climático puede tener un impacto significativo en las plantaciones de árboles de Navidad por cambios de temperatura y también por los eventos como lluvias extremas.

[“It isn’t just that the average temperature is changing, going up. It’s the extremes within that and the extremes in rainfall.”]

La granja de Horst al sur de Vermont perdió alrededor del 30 [treinta] por ciento de sus nuevos árboles plantados en el 2020 debido a la sequedad extrema. Pero, este año han tenido mucha lluvia.

Un árbol de Navidad tarda alrededor de una década en crecer, y Horst dijo que su pérdida del 2020 significó que habrán menos árboles en el mercado en casi 9 años.

Planned Parenthood de Northern New England recibe más pacientes de estados restrictivos con procesos de aborto

En anticipación a una decisión de la Corte Suprema que podría romper con el derecho al aborto en el país, Planned Parenthood de Northern New England dice que ha visto algunos pacientes viajando miles de millas para recibir atención. La vocera Kayla Montgomery dijo que ha visto personas que vienen de Texas a New England para abortar.

Montgomery dijo que su organización calcula que más pacientes de estados restrictivos con el aborto, visiten New England en los próximos meses.

Se siente la necesidad por comunicar asistencia de comida, según nuevo análisis estatal

Miles de personas podrían ser elegibles para estampillas de comida y aún no lo saben, según un nuevo análisis del instituto de política fiscal de New Hampshire.

El reporte dice que casi 17,000 [diecisiete mil] niños y miles de adultos podrían haber perdido su asistencia de alimentación en el 2019. Y quizás, muchos residentes se hicieron elegibles para dicha asistencia durante la pandemia y no lo saben, debido a la falta de llegada del estado.

New Hampshire podría recibir financiamiento federal para que las personas obtengan asistencia de alimentación, pero el estado no ha aprobado un plan de comunicación en cuatro años.

Estado recibirá financiamiento para trabajar en estructura de agua

New Hampshire recibirá más de 72 [setenta y dos] millones de dólares el próximo año para mejorar la infraestructura de agua del estado, anunció la agencia de protección ambiental.

El financiamiento aparece luego de una ley federal bipartidaria de infraestructura.

Michael Regan [REE-gan], el líder de la agencia, le envió una carta al gobernador Chris Sununu para incentivar a New Hampshire a que se enfoque en el financiamiento para comunidades con desafíos económicos y comunidades de color.

Regan también se dirigió a los estados para sugerirles utilizar el dinero para resolver el tema de la contaminación por plomo y químicos tóxicos, lo cual ha contaminado el agua potable en algunas comunidades de New Hampshire.

Regan visitó New Hampshire a comienzos de octubre para reunirse con comunidades impactadas por la exposición a los químicos.