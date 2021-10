Visibles: Para Watilla Burpee, El País Está Enfrentando Una Crisis de Salud Mental

Watilla Burpee es una psicóloga brasileña que vive en New Hampshire desde el 2002. Durante los 32 años que ha ejercido su profesión, ha llegado a la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos debe invertir más en salud mental para acabar con las tragedias y violencia que amenaza cada año a las comunidades, incluyendo, a las de inmigrantes y Latinos.

“Yo escogí dedicarme a mi profesión porque eso fue siempre algo que me fascinaba … porque cuando uno quiere a alguien que tiene una enfermedad, uno sufre junto con ella”, dijo Watilla. “Porque eso es un sufrimiento, tener una enfermedad mental”.

Conoce a Watilla, quien hoy trabaja ayudando a inmigrantes con sus problemas psicológicos en español y portugués en Nashua.

Escucha su historia en el siguiente video.