Noticias Actualizadas de New Hampshire: 20 de septiembre del 2021

Se celebró el Festival Multicultural de Concord el domingo con música, comida y variedad cultural

El Festival Multicultural de Concord reunió a cientos de personas en el Keach Park para celebrar la música, gastronomía y otras tradiciones culturales de diferentes partes del mundo, este domingo.

Este año, el tema del evento era This Is Us (Estxs somos nosotrxs), para resaltar la diversidad que hace especial a la comunidad.

Entre personas compartiendo su cultura en el festival, estaban Sangabo Saggow [Sen-GAH-boh SHEY-go] y su madre Batulo Mahamed [Bah-TU-la Mah-HA-med] , quien llevó pasteles de carne de Somalia.

Ellas están considerando abrir un restaurante con más platos de Somalia, así que consideraron buena señal que los pasteles se vendieron rápido en su stand, al igual que otros que tuvieron éxito.

Pridiksha Rijal [Pree-tik-ja Ree-jyal], de catorce años, estaba ayudando a su mamá y a su tía a servir especialidades de Nepal para muchos clientes entusiasmados de probarlos. Ella dijo que espera que el evento haya ayudado a que las personas apreciar diferentes culturas.

Ahora, en su catorceavo año, el festival también incluyó comida de Turquía, India del Sur, México, Québec e Italia.

Festival Celebrat-ED reunió a la comunidad de Manchester este sábado

El festival Celebrat-ED en Manchester reunió a familias de toda la ciudad para disfrutar de comida, música y otras actividades este sábado. El evento inaugural fue facturado como una celebración de las escuelas públicas y comunidad de Manchester.

Muchos grupos comunitarios estaban disponibles para ayudar a las familias a conectar con sus servicios. Esto incluyó a Monica Calderon, una voluntaria con Roca Kids Club, un programa extracurricular de fe.

Ella dijo que el festival brindó la oportunidad de conectar en persona con familias que quizás no sabían sobre estos programas.

Entre otras organizaciones haciendo esfuerzos de alcance en el festival, estaban Southern New Hampshire Services, ayudando a conectar personas con servicios de asistencia infantil, y el departamento de salud de la ciudad, quienes estaban administrando una clínica de vacunación contra el COVID-19.

Legisladores Republicanos trabajan en leyes para limitar el requisito de vacunación de administración de Biden

El vocero de la Cámara de New Hampshire dijo que él presentará un proyecto legislativo para poner límite a la ordenanza de vacunación del presidente Biden. La ley propuesta por el vocero Sherman Packard es una de las cosas que los legisladores Republicanos están escribiendo para bloquear los requisitos de vacunación y uso de cubrebocas.

Esta ley aun se sigue trabajando, pero un comunicado, Packard la describió como una política tirana que afectaría a muchos trabajadores y arruinaría la economía.

Esta es una de las docenas de leyes que los Republicanos planean introducir para limitar el poder del gobierno durante la pandemia. Otras leyes que se están trabajando, prohibiría que las escuelas soliciten cubrebocas, que el estado imponga toques de queda y que los negocios le pidan prueba de vacunación a sus clientes y empleados mientras están en proceso de reclutamiento.

Auditores de Windham 2020 presentan reformas de elecciones a nivel estatal

El equipo que realizó la auditoría de las irregularidades electorales en Windham 2020, está proponiendo una serie de reformas para evitar dichos problemas en futuras elecciones … pero la fiscalía general de New Hampshire y la secretaría del estado no están de acuerdo con todos los cambios, ya que dicen que algunas de las reformas serían muy pesadas de implementar, y otras podrían comprometer la privacidad de los votantes.

En general, la fiscal Anne Edwards, dijo que es importante enfatizar que la situación en Windham NO FUE una señal de que hayan problemas más grandes a nivel estatal.

Los funcionarios de New Hampshire ahora estudian maneras de traer un sistema más rutinario de auditoría post-elecciones, una reforma clave recomendada por los auditores de Windham. New Hampshire está en un grupo pequeño de estados que aun no tienen ese sistema en marcha.

Ciertos refugios reciben más demanda de servicios tras fin de moratorio federal de desalojos

Con el fin del moratorio federal de desalojos y el cambio de estaciones, algunos refugios de indigentes están notando un aumento de demanda de sus servicios.

Michael Redmond es el director ejecutivo de Upper Valley Haven, un refugio en White River Junction, Vermont. Él dice que debido a la pandemia, su refugio aun opera al 50 [cincuenta] por ciento de capacidad.

Redmond dice que el Haven también ha estado ayudando a personas a aplicar a asistencia de renta y a desarrollar planes de alojamiento. Alrededor de un cuarto de las personas que el Haven atiende, están en New Hampshire.

El museo Currier recibe financiamiento para instalar paneles solares

El Currier Museum of Art en Manchester planea instalar 312 [trescientos doce] paneles solares en el techo de su edificio principal. El proyecto se realiza gracias a una beca de cien mil dólares de la fundación Helen Frankenthaler [FRANK-en-thah-ler].

Se espera que esto reduzca los costos de energía del museo en un 25 por ciento anualmente.

Karen Graham es la directora adjunta del museo. Ella dice que el museo ha querido introducir energía solar por años, como una manera de ser buenos vecinos para su comunidad.

La fundación Frankenthaler [FRANK-en-thah-ler] le dio esta beca a casi 80 [ochenta] museos de arte en el país para financiar eficiencia energética y la generación de energía limpia.