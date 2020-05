Quedarse en Casa 2.0 de New Hampshire: ¿Qué cambió?

Traducido al español por María Aguirre

Originalmente escrito en inglés por el personal de NHPR

La orden original de quedarse en casa emitida a partir de la pandemia del COVID-19 expiraba el lunes 4 de mayo. El viernes 1 de mayo, el gobernador Chris Sununu anunció un plan para aflojar ciertos detalles de la orden y reactivar ciertos sectores de la economía.

¿Qué es diferente ahora?

En primer lugar, lo que no ha cambiado es lo siguiente: autoridades del estado dicen que los residentes de New Hampshire deben quedarse en casa la mayor cantidad de tiempo posible para proteger a las poblaciones en riesgo. Al salir, hay que mantener distancia de dos metros entre personas --lo que se conoce como distanciamiento social--, llevar una adecuada higiene de manos y utilizar mascarilla si es posible.

A partir del lunes 4 de mayo, los hospitales podrán retomar ciertos procedimientos y cirugías electivas que estaban en pausa. Esto incluye resonancias magnéticas, tomografías, reemplazos de rodillas y caderas, biopsias y otras pruebas invasivas.

Los parques estatales, zonas de acampada y fábricas seguirán abiertas, pero su funcionamiento incluye nuevas reglas a seguir para proteger la salud de visitantes y empleados.

Los parques estatales cuentan con reglas adicionales sobre limitar la cantidad de visitantes y se exigen reservas para ciertas áreas. Puedes leer la guía más detallada haciendo click aquí.

Las zonas de acampadas solo estarán abiertas para residentes de New Hampshire y miembros de las zonas privadas de acampar, las que también incluyen pautas para forzar distanciamiento social.

Las fábricas seguirán las nuevas guías universales que fueron entregadas a todos los empleados y empleadores de New Hampshire.

¿Qué puedo esperar que abran más adelante?

El 11 de mayo, la economía del estado se reactivará un poco más, con la reapertura de campos de golf, peluquerías para damas y caballeros, tiendas minoristas y autocines. Todos tienen ciertas restricciones y nuevas guías de seguridad.

Los campos de golf estarán disponibles solo para residentes de New Hampshire y miembros de clubs privados. El uso de casas privadas en el club será prohibido y habrán restricciones en el servicio de alimentos y bebidas.

Las peluquerías solo abrirán bajo cita previa y solo brindarán servicios de cortes de cabello y retoques de color. Tanto los empleados como clientes, tendrán que utilizar mascarillas.

En las tiendas minoristas, los empleados deberán utilizar mascarillas y seguir lineamientos de seguridad. Las tiendas solo podrán permitir el 50 por ciento de la ocupación máxima de clientes que establece el código en contra incendios. Se incentiva a los clientes a utilizar mascarillas y ordenar con anticipación, ir a recoger su pedido u optar por servicio a domicilio cuando sea posible.

Los auto-cines también tienen ciertas restricciones en el servicio de comida y bebidas, y pautas para prevenir filas o amontonamiento de personas en zonas como baños. Estos cambios se dieron en una conferencia de prensa el 1 de mayo, en la que Sununu destacó que a pesar que el estado tiene pocos autocines, muchas personas esperan que se abran en las actuales épocas de distanciamiento social.

¿Cuando puedo salir a comer otra vez?

En dos semanas, el 18 de mayo, los restaurantes en New Hampshire brindarán sus servicios en áreas al aire libre y la posibilidad de recoger los pedidos en el local (take out). Los meseros deberán cubrirse el rostro y las mesas serán ubicadas con dos metros de distancia con no más de 6 personas por mesa. Sununu dijo que le está pidiendo a las ciudades y pueblos ser flexibles y ayudar a expandir las áreas al aire libre en restaurantes que no cuentan con esa opción.

El clima va a estar agradable el fin de semana, ¿puedo ir a la playa?

Las playas estatales seguirán cerradas. Sununu dijo que New Hampshire está trabajando en conjunto con los estados vecinos sobre cuándo es preferible aflojar dicha restricción.

¿Qué pasa si surgen más casos de coronavirus?, ¿la orden de quedarse en casa será más estricta?

Sununu dijo que a pesar de que el estado esté avanzando, siempre existe la posibilidad de tener que dar un paso atrás. Agregó que está enfocado en balancear la salud y seguridad con las necesidades económicas del estado.

Entra a este link para leer mas sobre la orden de quedarse en casa.