La Orden De Quedarse En Casa De New Hampshire: ¿Qué Significa?

Traducido al español por María Aguirre

Originalmente escrito en inglés por Alex McOwen

El martes 26 de marzo, el gobernador Chris Sununu emitió la orden de quedarse en casa hasta el 4 de mayo para los residentes de New Hampshire. Él ordenó que todos los negocios no esenciales cierren, comenzando a la medianoche del viernes 27 de marzo. La decisión forma parte de los esfuerzos del estado para detener la propagación del coronavirus en New Hampshire.

Lo siguiente son respuestas a las pregunta más comúnes sobre los nuevos lineamientos a seguir y lo que estos significan para los ciudadanos del estado.

¿Qué negocios continuarán abiertos?

En una breve conferencia de prensa el jueves 26 de marzo, el gobernador Sununu dijo que los negocios esenciales podían continuar abiertos. Esto incluye centros de atención de la salud, gasolineras, tiendas de alimentos al por menor, tiendas de conveniencia, bancos y cooperativas de crédito, ferreterías, refugios, bancos de alimentos, veterinarias, tiendas de armas, licorerías, restaurantes y bares.

Puede leer la lista completa de los negocios esenciales aquí. Cualquier cambio o actualización será publicado en la página web del Departamento de Asuntos Comerciales y Económicos.

Esta lista fue actualizada horas antes de la orden de emergencia con una guía a seguir para las tiendas minoristas y transacciones de bienes raíces; las tiendas minoristas siguen cerradas para el público pero pueden brindar servicio a domicilio.

¿Puedo salir?

El gobernador le ha pedido a las personas que permanezcan en sus hogares y salgan solo si es absolutamente necesario, especialmente aquellos que son mayores a 65 años o sufren de condiciones crónicas de salud. Sin embargo, se puede salir a hacer ejercicio, ir a trabajar o comprar suministros esenciales como medicinas o alimentos.

¿Cómo se diferencia esta orden a orden refugiarse en un lugar determinado (conocida en inglés como shelter-in-place order)?

Sununu dijo que la orden de quedarse en casa es diferente a la orden de refugiarse en un lugar determinado, donde se solicita a las personas buscar refugio dentro de su propio hogar, porque él no está cerrando servicios de transporte ni las fronteras del estado, tampoco está prohibiendo a las personas salir de sus hogares o limitando la entrada de residentes de otros estado a New Hampshire.

¿Los centros de cuidado infantil seguirán abiertos?

Sí. Los centros de cuidado infantil y las guarderías continuarán abiertas para apoyar a los empleados esenciales del estado mientras continúan trabajando.

¿Qué ocurre con los parques, patios de juegos y las playas?

Los parques y los patios de juegos (en inglés, playgrounds) seguirán abiertos mientras la orden siga vigente. Sin embargo, todas las playas en la costa de New Hampshire estarán cerradas.

¿Mi negocio tendrá que cerrar?

Si desea averiguar si su negocio es considerado esencial o no, puede contactarse con el Departamento de Asuntos Comerciales y Económicos del estado. Encuentre la información de contacto aquí.

Si mi negocio debe cerrar como resultado de la orden, ¿mis empleados deben llenar solicitudes de desempleo?

Sí. El estado de New Hampshire brinda beneficios generales a los desempleados para apoyarlos financieramente en la emergencia sanitaria. Encuentre más información sobre llenar solicitudes de desempleo aquí.

¿Cómo será impuesta la orden de quedarse en casa?

La orden le brinda permiso a los funcionarios de salud del estado y a la policía imponer los nuevos lineamientos a seguir. Pero, la fiscalía general dijo que su objetivo principal es informar al público sobre la orden, rescatar la importancia que tiene para la salud pública y alentar la obediencia voluntaria. Por ende, las sanciones penales no forman parte de sus objetivos principales.

A aquellos que violen la orden repetitivamente, se les dará una advertencia escrita por oficiales de la ley. Si una persona o negocio falla en cumplir la orden tras la advertencia, la imposición puede escalar a sanción penal.

¿Hasta cuándo se debe seguir la orden?

La orden de quedarse en casa se encuentra vigente hasta el 4 de mayo del 2020. Sin embargo, el gobernador dijo que el tiempo puede extenderse en base a la situación.