Ayotte asegura reelección, pero los republicanos pierden terreno en New Hampshire

A continuación, lee las noticias del miércoles 4 de noviembre de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Ayotte gana la reelección, pero los republicanos pierden terreno en New Hampshire

La gobernadora Kelly Ayotte fue reelegida para un segundo mandato. El conteo de votos en su contienda contra la demócrata Cinde Warmington duró hasta tarde anoche, en una elección más reñida de lo previsto.

Aunque la victoria de Ayotte es una buena noticia para los republicanos, el partido perdió escaños en las dos cámaras de la Legislatura estatal y el Consejo Ejecutivo. Todo indica que los demócratas tendrán mayorías sólidas en ambos cuerpos para 2027.

Vermont tuvo un resultado similar en su contienda para gobernador, con el titular republicano Phil Scott manteniendo su puesto contra la demócrata Amanda Janoo en una elección reñida que se definió a medianoche.

Jackie Harris / NHPR Gov. Kelly Ayotte speaks to supporters close to midnight on Nov. 3, 2026, when her race against Democrat Cinde Warmington had yet to be called by the Associated Press.

Demócratas lideran en los cinco distritos del Consejo Ejecutivo

Aún es muy pronto para definir las contiendas para los cinco puestos del Consejo Ejecutivo esta mañana, pero la Associated Press muestra que los demócratas lideran en todo el estado.

La titular demócrata Karen Liot Hill lidera el distrito 2 con el 65 por ciento del voto, según el conteo hasta las 5 de la mañana de hoy miércoles, mientras que los otros cuatro consejeros republicanos que buscaban la reelección van por detrás de sus rivales demócratas.

Se ha contado al menos el 81 por ciento de los votos hasta ahora en cada distrito.

Pappas hace historia en el Senado; Goodlander y Shaheen ganan en la Cámara

La representante demócrata Maggie Goodlander fue reelegida para el Segundo Distrito del Congreso de New Hampshire, venció a la republicana Lily Tang Williams por segunda vez. La AP la declaró ganadora con el 60% de los votos.

Anoche, en una celebración de victoria en Concord, ella les agradeció a su equipo y a su familia por su ayuda durante la campaña, antes de hablar con sus votantes.

“El gobierno es un acto de confianza, y sé de quién es esa confianza: de ustedes. Y, hayan votado por mí o no, trabajaré para ustedes. Para todos ustedes, con todo mi corazón y con todo lo que tengo”, dijo Goodlander.

Durante su campaña, Goodlander propuso poner fin a la guerra en Irán y rebajar los aranceles, al igual que aprobar leyes que reduzcan los trámites burocráticos para nuevas construcciones.

La demócrata Stefany Shaheen se dirige al Congreso, después de que los votantes en el Primer Distrito del Congreso le dieran una victoria de 15 puntos sobre el republicano Anthony DiLorenzo.

Después de declarar la victoria anoche, Shaheen, una exconcejal de la ciudad de Portsmouth e hija de la senadora Jeanne Shaheen, les dijo a sus partidarios que una mayoría demócrata en Washington marcará un antes y un después.

“Podemos poner fin a la guerra. Podemos detener los aranceles. Podemos reducir los costos para las familias de New Hampshire. Podemos arreglar nuestro sistema de salud, que no funciona. ¡Vamos!”, dijo Shaheen.

En su discurso de derrota, DiLorenzo, concesionario de autos y desarrollador inmobiliario, dijo que los republicanos tuvieron el viento en contra y han perdido mucho terreno en New Hampshire y en todo el país.

El congresista demócrata Chris Pappas venció al republicano John E. Sununu en la contienda por el Senado de EE.UU., según la Associated Press.

Pappas les agradeció a sus partidarios reunidos en el restaurante de su familia en Manchester anoche. También agradeció a su esposo, Vann.

“Pero él siempre ha estado a mi lado... porque estoy casado con un hombre al que amo”, dijo Pappas.

Pappas es el primer hombre abiertamente gay en ser elegido al Senado de EE.UU.

Su victoria mantiene el escaño en manos demócratas. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, que ocupa el puesto desde 2009, se retira al terminar su mandato.

Josh Rogers / NHPR Rep. Chris Pappas thanks supporters during a victory speech at his family's restaurant in Manchester, Nov. 3, 2026.

Observadores federales en Manchester: moderadores no reportan problemas pero sí una alta participación

En medio de acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado, New Hampshire fue uno de varios estados elegidos por el gobierno de Trump para recibir observadores electorales. Funcionarios del Departamento de Justicia visitaron Manchester ayer martes.

El moderador del Distrito 10 de Manchester, Jim Gaudet, ocupa el cargo desde hace casi una década y dijo que no hubo problemas.

“Hemos tenido observadores aquí —representantes de los partidos y observadores federales— y no ha habido ningún problema. El fiscal general del estado envía a un representante cada año, en cada elección, para supervisar el proceso. No ha ocurrido nada de importancia, más allá de la gran afluencia de gente a primera hora de la mañana”, dijo Gaudet.

1 of 8 — Durham polls 2026 Todd Bookman photo Voters cast their ballots at Oyster River High School in Durham. The ballot for every town and city included a question asking voters if they wanted to adopt a school tax cap for their school districts. Todd Bookman / NHPR 2 of 8 — new voter registration line Hampton 2026 dan tuohy Hampton Moderator Rusty Bridle said election officials welcome a long line of new voters Nov. 3, 2026. Dan Tuohy / NHPR 3 of 8 — Supervisors of the checklist sign Hanover 1132026 - Alicia Sanyal.JPG Supervisors of the Checklist table in Hanover, New Hampshire, on Nov. 3, 2026. Alicia Sanyal / NHPR 4 of 8 — Voter in Hanover 1132026 - Alicia Sanyal.JPG A voter fills out their ballot at Hanover High School in Hanover, NH, on Nov. 3, 2026. Alicia Sanyal / NHPR 5 of 8 — Absentee ballot counters in Hanover 1132026 - Alicia Sanyal.JPG Election officials counting absentee ballots in Hanover, NH, on Nov. 3, 2026. Alicia Sanyal / NHPR 6 of 8 — IMG_9110 (1).jpg It's been a busy election day in Belmont today — and across New Hampshire. Annmarie Timmins / NHPR 7 of 8 — Vpte Here sign Portsmouth ward 5 20261103 tuohy The polling place at Ward 5 in Portsmouth, NH, on Nov. 3, 2026. Dan Tuohy / NHPR 8 of 8 — 20261103_094942.jpg Election Day volunteers at Merrimack Middle School, Nov. 3, 2026. Emily Quirk / NHPR

En otras partes de la ciudad, los moderadores coincidieron. Dijeron que los observadores no encontraron grandes problemas, y que no hubo ningún inconveniente en las votaciones, incluso con una mayor participación en las urnas.

La participación sí fue mayor a la anticipada en Gossler School en Manchester, según trabajadores electorales.

Una de las votantes era Jenn Coffey, una paramédico jubilada de 54 años. Ella dijo que su afiliación política ha cambiado en años recientes.

“Soy exrepublicana —de hecho, fui representante estatal republicana, y me avergüenza decirlo—, y hoy voto con orgullo por los demócratas en toda la papeleta. Quiero atención médica, no bombas”, dijo.

Coffey tiene una discapacidad visual y vota con una tableta. Dijo que el personal electoral estaba muy bien preparado para ayudar a quienes necesitan asistencia... y que votar le resultó fácil.