Importancia de trabajadores extranjeros en NH. Renuncia el presidente de la Corte Suprema de NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 16 de septiembre de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Según reporte, las industrias del turismo y hospitalidad de New Hampshire dependen en gran medida de trabajadores extranjeros.

Un nuevo análisis encuentra que los negocios de New Hampshire necesitan trabajadores extranjeros de temporada para mantener las industrias del turismo y hospitalidad. Los trabajadores vienen al estado con una visa temporal.

El nuevo reporte de Manifest Law, una firma de ley migratoria en Nueva York, descubrió que New Hampshire, y la región de New England en general, depende de los trabajadores con visa para mantener sus negocios en pie durante la temporada de turismo.

Bridget McKerley trabaja en Recursos Humanos para algunos hoteles en Concord. Ella contrata a trabajadores extranjeros de temporada mediante un programa de visa llamado H-2B. Ella frecuentemente los contrata para llenar puestos de limpieza, porque no suele encontrar suficientes trabajadores para estos roles.

“Si no podemos cubrir los puestos con trabajadores estadounidenses ni con trabajadores bajo la visa H-2B, tendremos que cerrar los hoteles, ya que no podremos prepararlos para nuevos huéspedes ni vender las habitaciones”, dijo McKerley.

McKerley contrata a los trabajadores con visa para que trabajen desde abril hasta fines de octubre, la temporada de bodas y época del follaje de otoño en New Hampshire.

El presidente de la Corte Suprema de New Hampshire, MacDonald, anuncia su renuncia: se acercaba una investigación ética.

Gordon MacDonald, el Presidente de la Corte Suprema de New Hampshire, anunció su renuncia repentina ayer martes. MacDonald estaba enfrentando una investigación ética.

Este sorprendente anuncio de MacDonald viene en parte de un acuerdo de culpabilidad.

El Comité de Conducta Judicial del estado ha estado investigando al presidente por su rol en orquestar un pago de $50,000 a un aliado clave el año pasado. Mientras MacDonald fue previamente exonerado de cualquier responsabilidad penal, el comité concluyó que violó múltiples secciones del código de conducta judicial estatal.

En lugar de pelear esta acusación ética, MacDonald renunció de manera efectivamente inmediata.

En una declaración, MacDonald dijo que él aceptaba responsabilidad y la rendición de cuentas de su conducta.

El pago fue reportado por primera vez por NHPR a finales de 2025. En ese momento, la corte dijo que el pago era la política estándar de personal.

El presidente ha estado en ausencia desde fines de julio, citando un problema médico privado.

Su renuncia le da paso a la gobernadora Kelly Ayotte para que nomine un reemplazo en la corte alta.

Secretaría de Estado satisfecha por decisión de Corte Suprema de evitar que Trump se involucre en la votación por correo

El secretario de New Hampshire, David Scanlan, dice que está feliz por el rechazo de la Corte Suprema hacia el esfuerzo del presidente Trump de restringir la votación por correo previo a las elecciones de este año.

Trump quería que los estados dejaran en manos del Servicio Postal la revisión y la decisión sobre quién recibe las papeletas de voto por correo.

Scanlan dice que la orden de la corte en contra del plan fue la decisión correcta.

“Estaríamos intentando implementar un nuevo proceso en las semanas previas a las elecciones —lo cual requiere entrenamiento y formación— y habría muy poco tiempo para cumplir esas cosas…”, dijo Scanlan.

Scanlan se había unido a los funcionarios claves electorales en otros estados para pedirle a la corte que detenga las reglas propuestas por la administración de Trump.

New Hampshire permite la votación por correo para votantes que cumplan con ciertas condiciones.

Esto también pasa en NH:

El precio promedio de venta de una casa prefabricada en el estado subió un 11% durante el año pasado, resultando en 187 mil dólares.

Muchos residentes buscando su propio hogar accesible o un lugar más pequeño, están buscando estas casas, ya que los precios de hogares tradicionales siguen en récords altos.

Sin embargo, los recientes saltos de precio para hogares prefabricados también pueden perjudicar a posibles compradores.

El gobierno federal aprobó cambios para el montaje de casas prefabricadas. Los defensores en New Hampshire esperan que esto lleve a más construcción y más opciones de viviendas accesibles alrededor del estado.