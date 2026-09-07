Una guía si esperastes hasta el último momento para las primarias de NH

Si apenas te enteras que hay elecciones el 8 de septiembre, no te preocupes, aquí estamos para guiarte paso por paso.

Esta guía originalmente fue escrita en inglés por Gia Orsino. Traduccion de Daniela Allee.

Cómo votar en las primarias estatales:

Paso 1: Asegúrate que estás registrado para votar. Puedes revisar eso aquí. Si no estás registrado, puedes hacerlo en las urnas el día de las elecciones con la documentación correcta. Aquí te explicamos.

Paso 2: Haz tu plan de votación. Si planeas votar en persona, no puede ser en cualquier urna; hay urnas designadas con base en donde vives. Puedes buscar tu urna aquí.

Paso 3: Conoce más sobre los candidatos. Revisa quién está en la papeleta, y luego consulta nuestras guías. Para las candidaturas enlistadas al comienzo de la papeleta, puedes consultar nuestras guías para el 1er distrito al congreso , el 2do distrito al congreso , gobernador y Senado . Citizens Count es otro recurso útil, toda esa información está en inglés.

Paso 4: Asegúrate que tienes tu ID. Aunque estés registrado para votar, todavía tienes que mostrar una forma de identificación para recibir una papeleta. Una licencia de conducir, pasaporte, o identificación emitida por el DMV de New Hampshire funcionan, pero una identificación universitaria no. Aquí una lista completa de documentos aceptados.

Paso 5: ¡A votar! Si ya completaste los pasos 1 a 4, esta parte será fácil.

Una nota de lo que puedes anticipar en las urnas: Si estás votando en Manchester o Nashua, es posible que veas a vigilantes electorales federales , mandados por el Presidente Trump. No es inusual que haya algún tipo de observador en las urnas – pero ha provocado sorpresa mientras la administración de Trump busca tener más control sobre las elecciones estatales. Los funcionarios locales dicen que no anticipan interrupciones, pero unos funcionarios en Wyoming reportaron lo contrario .