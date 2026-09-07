Elecciones al Senado en New Hampshire: Una primaria muy comentada que recibe atención nacional

Esta nota fue originalmente escrita en inglés para una edición especial de The Rundown, el boletín diario en inglés que busca mantener a la audiencia informada, pero no abrumada. Para suscribirte, haz clic aquí . Traducción de María Aguirre.

El 8 de septiembre, los residentes de New Hampshire se dirigirán a las urnas para decidir quién va a aparecer en la papeleta de la elección general en noviembre. Para esto, NHPR ha estado analizando las primarias más importantes.

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No guardamos la mejor para el final, pero sí la más comentada. Estamos cerrando nuestra serie de primarias con la elección al Senado Nacional. Los senadores nacionales sirven seis mandatos; aquí hay un vistazo a todos sus labores.

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El panorama general

Photo illustration by Gia Orsino / NHPR photos U.S. Senate candidates in New Hampshire, left to right: Chris Pappas, John E. Sununu, Karishma Manzur, and Scott Brown.

Esta elección tiene grandes implicaciones. La situación aquí es similar al 1er Distrito del Congreso de New Hampshire — este puesto ha sido azul desde que la Senadora Jeanne Shaheen lo tomó en 2009. Pero con su jubilación inminente, los Republicanos esperan revertirlo, lo que hace que esta elección sea importante en la escala nacional ya que ambos partidos están en la lucha por el control del Congreso. Mientras las encuestas recientes demuestran una ventaja en el lado Republicano, el lado Demócrata se está haciendo cada vez más competitivo .

Para ayudarte a conocer cada candidato, hemos recopilado los sitios web de campaña, perfiles de Citizens Count en inglés, y (cuando estén disponibles) videos de entrevistas con WMUR y otros medios. Más adelante este otoño, NHPR organizará sus propios foros de candidatos con los ganadores de cada elección primaria.

El actual estado de la elección: Demócratas

Para los Demócratas: Una figura establecida contra una progresista subestimada. Hasta hace poco, la nominación del representante Chris Pappas parecía una victoria fija — al fin y al cabo, de sus recientes doce contiendas para su puesto, solo ha perdido una vez. Pero en recientes semanas, la candidata primeriza Karishma Manzur ha cerrado la brecha rapidamente, atacando la campaña “big money” de Pappas y apoyando a los donantes pro-Israel . Su impulso aparece mientras candidatos progresistas en todo el país están acaparando a los Demócratas establecidos, lo cual despierta la pregunta de que tan cerrado estará el margen el martes.

¿Quieres ver cómo se comparan? Pappas y Manzur se enfrentaron en un debate de las primarias de WMUR el viernes por la noche.

Revisa las páginas web de los candidatos, entrevistas con NHPR y Manchester Public TV, y los perfiles de Citizens Count:

El actual estado de la elección: Republicanos

En el lado Republicano: el cuento de dos ex senadores. John E. Sununu y Scott Brown parecen ser similares: Ambos son ex senadores con registros de votación tradicionalmente conservadores quienes están dispuestos a separarse ocasionalmente de su partido, incluido el presidente Trump. Pero los dos tienen notables diferencias, desde sustancia hasta estilo. Brown, el titular de una banda de rock de los ochentas , se está catalogando como un tipo sencillo. Sununu, el hijo del ex gobernador John H. Sununu y hermano mayor del ex gobernador Chris Sununu, es más formal. Las últimas encuestas muestran a Sununu con una ventaja considerable sobre Brown, en parte gracias al respaldo del presidente Trump.

Revisa las páginas web de los candidatos, entrevistas con NHPR y Manchester Public TV, y los perfiles de Citizens Count:

Analiza más:

¿Aprendes mejor visualmente? NHPR entrevistó a los principales candidatos de cada partido: Sununu , Brown , Pappas , Manzur .

¿No sabes que llevas a las urnas? Lau Guzmán nos explica .