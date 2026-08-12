Aumenta la actividad de ICE en NH. Papeletas de ausencia ya disponibles para la primaria.

A continuación, lee las noticias del miércoles 12 de agosto de 2026

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha estado aumentando su presencia en las calles de todo el país en las últimas semanas. Como informa Lau Guzmán, los activistas en New Hampshire también reportan un incremento en la actividad de ICE aquí.

Grupos de activistas han confirmado al menos 5 detenciones recientes en West Lebanon y Keene… y también informan sobre la presencia de ICE en Newport y el Upper Valley…

Illiana Barreto es líder de Granite State Organizing Project… y coordina varios esfuerzos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Barreto señala que esta mayor presencia de ICE es poco común… especialmente para New Hampshire. Recomienda tener mucho cuidado y estar pendiente de familiares y vecinos.

“Es bien importante que estemos en comunidad, porque en estos momentos necesitamos a uno y a otro, porque en sí algunas personas tienen miedo de salir de su casa y necesitan apoyo para buscar comida o para tener conversaciones para no estar solos”, dijo Barreto.

ICE no confirmó sus operaciones en una comunicación con NHPR… pero el alcalde de Keene, Jay Kahn, confirmó la presencia de ICE en la ciudad el lunes e invita a los miembros de la comunidad a compartir sus opiniones en la reunión del concejo el próximo lunes.

En camino a las primarias estatales: solicita tu papeleta de ausencia con anticipación

Las papeletas en ausencia ya están disponibles para la primaria estatal del 8 de septiembre, según la oficina de Secretaría de Estado.

Los votantes que califican para votar en ausencia pueden solicitar una papeleta de la oficina de su secretario local hasta el 7 de septiembre. La aplicación debe incluir una copia de identificación con foto o ser notarizada.

La oficina de Secretaría de Estado recomienda que las personas que votan por correo, soliciten su papeleta al menos 2 semanas antes del Día de Elecciones.

Visita la página web de la Secretaría, tienen información en español.

Lee más: Prepárate para votar en New Hampshire: Cómo registrarte, qué documentos llevar y más.

Hoy tendremos una vista parcial del eclipse: expertos recomiendan utilizar gafas o binoculares

Dos eventos celestiales importantes se presentarán en los cielos de New Hampshire hoy, 12 de agosto.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que New England solo verá un eclipse parcial esta tarde, empezando alrededor de las 2 p.m.

Kelly Beatty con la revista Sky and Telescope dice que no lo observes sin tus gafas de eclipse. O, él dice que puedes hacer un truco con un par de binoculares.

"Cubre un lado. Deja el otro lado descubierto. Colócalos sobre un trípode. Apunta los binoculares hacia el sol y deja que la luz del sol los atraviese e ilumine una tarjeta, no tus ojos. Así obtendrás una imagen muy bonita del sol parcialmente eclipsado”,dijo Beatty.

Luego, hoy a partir de las 9 de la noche, Beatty dice que puedes observar el punto clave de la lluvia de meteoros de las Perseidas. A medida que el cielo se oscurezca, verás más meteoros, aproximadamente uno cada dos minutos.