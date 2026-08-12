Activistas de New Hampshire advierten sobre el aumento de la actividad de ICE en el estado.

Esta es una historia en desarrollo, y será actualizada a medida que la información esté disponible.

Los grupos activistas en New Hampshire están reportando un aumento de actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde la mañana del viernes. A nivel nacional, ICE ha aumentado los arrestos y su presencia en las calles , en las últimas semanas.

Grupos de vigilancia del Upper Valley, como Migrant Justice de Vermont, confirmaron al menos cinco detenciones recientes en West Lebanon y Keene, y también reportaron presencia de ICE en Newport y en el Upper Valley.

Read in English

Illiana Barreto es una líder del Granite State Organizing Project y coordina varios esfuerzos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Barreto dice que esta mayor presencia de ICE es poco común especialmente para los pueblos más remotos y tranquilos de New Hampshire.

“Por alguna razón, últimamente ICE ha experimentado un aumento realmente grande, lo cual es poco común”, dijo. “Recién nos dimos cuenta cuando la primera situación se dio en Minnesota, hubo un aumento de pánico acá, y hubo un aumento de detenciones acá en New Hampshire”.

En estas circunstancias, Barreto incentiva a los residentes a prestar atención a sus vecinos y estar pendiente de cualquier acción de ICE cercana, especialmente porque se les ha visto en autos todoterrenos sin distintivos y utilizando chalecos antibalas con la inscripción "ERO".

ICE no confirmó estas operaciones, diciendo que la “seguridad operacional” es la razón para no discutir sus actuales operaciones en una declaración a NHPR.

“ICE de Boston rutinariamente conduce operaciones en todo New England, lo cual incluye el estado de New Hampshire”, dijo ICE en inglés, en una declaración el martes. “La Administración de Trump está utilizando todas sus opciones legales para realizar la operación de deportación más grande en la historia, tal cual el presidente Trump lo prometió.Toda persona que haya sido deportada ha recibido todas los debidos procesos completos”.

Sin embargo, el alcalde de Keene, Jay Kahn confirmó la presencia de ICE en su ciudad el lunes . Él dijo que la policía local no estaba involucrada, e invitó a miembros de la comunidad a compartir sus pensamientos en una reunión especial del consejo el lunes.

“La operación del Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del lunes en Keene ha aumentado la preocupación por la seguridad de los residentes de nuestra comunidad y el papel de nuestra ciudad en las actividades de las fuerzas del orden federales”, declaró en inglés en un comunicado.

“Los rumores circulan rápidamente en nuestra comunidad. He intentado verificarlos en la medida de lo posible y seguiré haciéndolo para minimizar la desinformación”.

Traducción de María Aguirre