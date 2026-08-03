Buscan apoyo para la educación multilingüe en NH. Nuevas licenciaturas de 3 años en UNH.

A continuación, lee las noticias del lunes 3 de agosto de 2026

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NH busca padres y líderes comunitarios para ayudar a dar forma a la educación multilingüe.

Hay más de 5,000 estudiantes multilingües asistiendo a escuelas públicas de New Hampshire.

El departamento estatal de educación ahora está buscando padres de familia, líderes culturales, y aliados comunitarios para ayudar a formar su educación del idioma inglés.

El Comité Asesor Estatal para Estudiantes de Inglés tiene algunos roles en el programa estatal para estudiantes de inglés. Los miembros participan en la elaboración de leyes y evaluaciones académicas, analizan los resultados de los estudiantes y mantienen la comunicación con los estudiantes y sus familias.

La fecha máxima para aplicar es el 1 de septiembre. Contacta al Departamento estatal de Educación para más información mandando un correo a Samantha.T.Goldsmith@doe.nh.gov .

Una nueva ley estatal endurecerá las regulaciones sobre vertederos en New Hampshire.

Una nueva ley le brindará a los pueblos mayor participación sobre los vertederos que se construyen en sus comunidades.

El jueves, la gobernadora Ayotte organizó una ceremonia para la firma del Proyecto de Ley 707 de la Cámara en Dalton, donde algunos residentes locales pelearon por una propuesta de vertedero de Casella Waste Systems por años. Esa propuesta, por ahora, ha sido retirada.

La ley crea un comité de siete personas para revisar nuevas propuestas de vertederos y pone un moratorio para expandir la capacidad del vertedero en el estado hasta al menos 1 de julio de 2027.

Ayotte dice que ella no dejará que el North Country se convierta en, traduzco y cito, “una tierra para botar la basura que proviene fuera del estado”.

El líder de un grupo neonazi deberá pagar una multa y realizar trabajos comunitarios tras atacar un café en Concord.

Más de tres años después de que un grupo neonazi ataque una cafetería en Concord, los fiscales dicen que han realizado un acuerdo con el líder del grupo.

Casi dos docenas de miembros del NSC-131 alborotaron una hora de cuentos drag.

El líder del grupo, Christopher Hood, después fue acusado de violar las leyes estatales antidiscriminatorias.

Después de negarse a cumplir con las órdenes de la corte por años, esta semana Hood acordó admitir que había violado la ley.

El fiscal John Formella dijo que el caso envía un mensaje.

“Para los grupos de odio organizados … Su actividad no es bienvenida en New Hampshire. No será tolerada en New Hampshire. Y donde podamos perseguir las violaciones de la ley, las perseguiremos, y donde no podamos, no emprenderemos acciones legales, como Fiscal General, estaré muy presente para condenar estos actos”, dijo.

Formella dijo que el NSC-131, traduzco y cito, “ha desaparecido del estado ahora”.

Hood pagará una multa de $2,500 y realizará 250 horas de trabajo comunitario.

Ayotte se esforzará por hacer que las primarias presidenciales sean primero en NH en 2028, aunque está flexible a otros proyectos de ley

La gobernadora Kelly Ayotte dice que ella está confiada de que la ley estatal que requiere que New Hampshire tenga la primera primaria presidencial, funcionará en 2028.

Pero ella también dijo que está abierta a respaldar la legislación que los principales legisladores Republicanos están armando. Esto requeriría que el presidente nacional de cada partido político certifique que reconoce las primarias de New Hampshire como las primeras del país.

"New Hampshire va a ser el primero. Vamos a celebrar las primeras primarias del país. Pero si la legislatura considera que es necesario realizar mejoras adicionales, por supuesto que las apoyaré”, dijo.

El Comité Nacional Republicano aún planea hacer que New Hampshire lidere las primarias en el calendario de nominaciones del partido. Pero el Comité Nacional Demócrata le está pidiendo a Carolina del Sur que organice las primeras primarias del partido en 2028.

Los Demócratas también hicieron que las primeras primarias oficiales de 2024 fueran en Carolina del Sur, con el apoyo del presidente de ese momento, Joe Biden.

Los nuevos programas de licenciatura de 3 años de la UNH permitirán a algunos estudiantes ahorrar $10,000 dólares en matrícula.

La Universidad de New Hampshire anunció sus ahora programas de pregrado de tres años el jueves pasado, para ahorrarles a los estudiantes más de $10 mil en la matrícula.

A partir del otoño, los estudiantes en la Facultad de Estudios Profesionales de la universidad necesitarán menos créditos para completar sus licenciaturas en administración, y en tecnologías de información computacional.

Tamara VonGeorge, una vicerrectora asociada de la UNH dijo que los estudiantes tendrán que tomar menos clases de formación general.

“Obtienen ese título más rápido, es más asequible y está realmente enfocado en lo que quieren hacer”, dijo VonGeorge.

VonGeorge dijo que la mayoría de estudiantes virtuales toman clases mientras crían una familia o trabajan. El programa, y la matrícula reducida, está disponible para estudiantes dentro y fuera del estado.

Esto también pasó en NH:

Los pilotos de globos aerostáticos de todo el país viajaron para participar en la manifestación anual de globos aerostáticos # 44 del Club Rotario de Suncook Valley, en Pittsfield el fin de semana.

Mike Olin de Warren fue lo que se diría el “maestro” del evento. Esto significa que él anunció para abrir el campo, indicó a los pilotos sobre clima y seguridad, y determinó si las condiciones eran buenas para volar.

Él dijo que siempre ha tenido una fascinación con la aviación, pero se involucró con globos después de trabajar en la tripulación de uno.

Y además, los genes corren en la familia. El hijo de Olin, Gabe, también es piloto de un globo comercial. Con 20 años, fue el piloto más joven en el campo este fin de semana.