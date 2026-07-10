Cómo escapar del calor, disfrutar del agua y mantenerte seguro este verano

El ahogamiento no se ve como en las películas. En lugar de ser una gran producción, puede ser muy callado y rápido, dijo en inglés Kelley O'Hara, directora ejecutiva del YMCA de Concord .

“Muchas veces es alguien que simplemente está caminando a la piscina o entrando a un lago, y llegan a un punto donde es muy profundo para ellos y se dan cuenta de que el agua les pasó la cabeza, pero no tienen las habilidades para salirse”, dijo O’Hara.

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Si la boca de alguien ya está debajo del agua, probablemente no se escuche. O’Hara dijo que podría haber salpicaduras, pero a veces no las hay.

El ahogamiento es la principal causa de muerte en niños de 1 a 4 años y adultos con autismo.

Sin embargo, el calor intenso y los días largos hacen que un plan en el parque de agua o en la piscina suene refrescante. Sea en la playa o en un bote en el lago, O'Hara dijo que es importante estar atentos a los niños mientras juegan.

“Creo que una de las cosas más importantes a reconocer es que ahogarse puede pasar muy rápido y callado que hay que asegurarse que haya un adulto prestando atención a cualquier niño en el agua, y asegurarse de que si es un grupo de adultos, nunca nadar solo”, dijo O’Hara.

El YMCA y la American Red Cross tienen clases de natación, y otras clases de cómo entrar y salir de piscinas y de cuerpos de agua como lagos y océanos para todas las edades.

Precaución en el agua

Sea en el lago, océano o piscina, O’Hara recomienda a las personas siempre asegurarse de que haya un salvavidas disponible.

Ella dijo que permitir que los niños sepan dónde están los salvavidas en una situación, y cómo escucharlos, puede ayudarlos a prepararse para cualquier escenario, de ser necesario.

Los diferentes cuerpos de agua requerirán diferentes maneras de prestar atención, dijo Dan Dowling, gerente regional de comunicaciones de la Cruz Roja de la parte norte de Nueva Inglaterra.

Dowling dijo que él recomienda que además de asegurarse de la presencia de salvavidas, que las personas presten atención a la contracorriente y a las mareas altas.

“Esas cosas pueden rápidamente hacer que una situación divertida sea una emergencia seria”, dijo Dowling en inglés.

Por otro lado, las piscinas pueden tener otra características que puedan crear una emergencia.

“Siempre es importante asegurarse no solo de cuál es la habilidad de sus hijos para nadar, sino también de que se sientan cómodos por sí mismos al usar la piscina y estar cerca del agua”, dijo Dowling.

Dowling dijo que la Cruz Roja siempre recomienda que los niños tengan alguien que esté atento al agua y a los niños todo el tiempo.

O’Hara dijo que hablar con un salvavidas con anticipación, mientras no están trabajando, también ayuda.

Otras recomendaciones:

Toma clases de precaución en el agua en la American Red Cross o en tu YMCA local.

Enséñales a los niños a lanzar un flotador a un amigo que lo necesite y a pedir ayuda a un salvavidas o a un adulto.

Usa dispositivos de flotación aprobados por la Guardia Costera, especialmente al practicar kayak, remo o navegar en bote.

Quienes vigilen a los demás en el agua deben guardar sus dispositivos, mantenerse sobrios y atentos.

Los adultos deben considerar aprender técnicas de RCP (reanimación cardiopulmonar).

Asegúrate de que los niños se sientan cómodos en el agua donde nadan y juegan.

Traducción de María Aguirre