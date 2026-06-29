Hay asistencia para cuentas eléctricas en NH. Advierten alto tráfico para el feriado de 4 de julio.

A continuación, lee las noticias del lunes 29 de junio de 2026

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El Programa de Asistencia Eléctrica de NH brinda descuentos en facturas de electricidad a residentes elegibles

Mientras el calor del verano causa que todos los residentes prendan el aire acondicionado, hay una posibilidad de que las facturas de electricidad suban. Hay un programa estatal que puede ayudar con el costo.

El Programa de Asistencia Eléctrica brinda asistencia energética a residentes de bajo ingreso del estado mediante descuentos en cuentas energéticas durante periodos de 12 o 24 meses.

Terra Rogers, directora de Servicios Energéticos de Southwestern Community Services, dice que las personas pueden inscribirse en el programa a través de su agencia local de acción comunitaria. Necesitarán presentar documentación del ingreso de su casa y las cuentas de utilidades que aplican.

“Una vez que le notificamos a la compañía eléctrica, esta te ofrecerá un descuento por un periodo de hasta 12 o 24 meses. Los descuentos comienzan en un 5 % y pueden llegar hasta el 86 %”, dijo Rogers.

El descuento depende del ingreso de tu hogar y el número de residentes. A comienzos de junio, más de 30 mil hogares estaban inscritos en el Programa de Asistencia Eléctrica a nivel estatal.

Lee más: ¿Tu hogar está muy caliente? Estos programas te pueden ayudar a mantenerte fresco en verano.

Triple-A advierte sobre alto volumen de tráfico para el feriado del 4 de julio

Más de 72 millones de estadounidenses viajarán al menos a 50 millas de su casa para el feriado del 4 de julio en los próximos días.

Esto según la Asociación Americana de Automóviles o Triple-A, la cual dice que las predicciones del año están ligeramente arriba del récord del año pasado.

El vocero de Triple-A, Mark Schieldrop dice que los altos precios de gasolina probablemente evitaron un aumento mayor.

“En términos generales, seguimos viendo precios más de un dólar superiores a los del año pasado. Y el año pasado, los precios fueron relativamente bajos en comparación con el panorama general. De hecho, durante las fiestas del año pasado en Massachusetts, los precios apenas superaron los tres dólares por galón”, dijo Schieldrop [SHEEL-drop].

Él dice que hoy lunes o martes serán los mejores días para viajar, con el volumen del tráfico subiendo significativamente más tarde esta semana.

Vuelve a leer: Un profesor de manejo de NH recomienda conducir con más precaución durante las fiestas

Nueva ley de NH buscará proteger a los adultos mayores de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas

Una nueva ley exige que los cajeros automáticos de criptomonedas implementen medidas de seguridad contra los estafadores. Estas estafas suelen apuntar hacia adultos mayores.

En promedio, las víctimas mayores de estafas perdieron casi $40,000 [cuarenta mil dólares] en 2025, y conseguir que las personas pongan su dinero en cajeros automáticos de criptomonedas ha sido especialmente lucrativo para estafadores.

Christina FitzPatrick está con la AARP New Hampshire, y ella dice que los reportes de fraudes que involucran cripto se han elevado bastante.

“Como que se duplica cada año. Y la cantidad de dinero que se pierde a través de estas estafas se ha disparado”, dijo FitzPatrick.

La nueva ley estatal tratará de que este método no sea tan fácil para los estafadores. Todos los cajeros automáticos de criptomonedas en el estado tendrán una transacción límite diaria de $2,000, y habrá una ventana de 48 horas de cuando una persona pueda cancelar la transacción y ser reembolsada.

FitzPatrick dice que la posibilidad de un reembolso es importante, los detectives locales le dijeron que nunca han tenido éxito recuperando dinero perdido en una estafa cripto.

Esto también pasó en New Hampshire:

La Fiscalía General de New Hampshire le está pidiendo a un juez federal que suspenda su reciente decisión sobre una ley electoral, mientras el gobierno presenta una apelación.

El fallo tumbó una ley de respaldo republicano que requiere que todos los inscritos presenten un certificado de nacimiento, pasaporte o documentos de naturalización con ellos a las urnas.

La jueza Samantha Elliott dijo que la posibilidad de privar del derecho al voto a los electores elegibles que no tienen fácil acceso a esos registros era demasiado grande.

La ley ahora se quedará bloqueada.