¿Tu hogar está muy caliente? Estos programas te pueden ayudar a mantenerte fresco en verano.

El cambio climático está causando que los veranos de New Hampshire estén más calientes, y eso incluye más noches calurosas , y más días donde la combinación de calor y humedad hacen que todo se sienta más caliente.

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Con altos precios de gasolina y la inflación, tu presupuesto podría verse apretado, pero New Hampshire tiene algunos programas de asistencia financiera que podrían ayudarte con los gastos que implican hacer que tu casa esté más fresca este verano.

Lee nuestra guía de cómo mantenerse seguro en este clima extremadamente caliente

Reembolsos para nuevos aires acondicionados

El recurso más ampliamente disponible para los residentes de New Hampshire es un reembolso para un aire acondicionado a través de NHSaves , un programa que lo organiza las compañías de utilidades de New Hampshire en conjunto, Eversource, Liberty Utilities, Unitil, y New Hampshire Electric Cooperative.

¿Quién califica?

Cualquiera que sea un cliente eléctrico y residente de cualquiera de las compañías de utilidades de New Hampshire puede beneficiarse de los reembolsos de NHSaves.

¿Qué obtienes?

$50 de reembolso por unidad para cualquiera que regrese un aire acondicionado viejo o deshumidificador en un evento oficial de entregas de NHSaves que se organiza en diferentes puntos alrededor del estado en el verano. Hay un límite de dos aires acondicionados de cuarto y dos deshumidificadores por residente.

Si no tienes una unidad para reciclar, NHSaves ofrece un reembolso de $20 para cualquiera que compra una nueva unidad certificada ENERGY STAR, con un límite de dos reembolsos de aire acondicionado al año.

Llama a un procesador de reembolsos al 888-855-0285 o visita la página web de NHSaves .

Reembolsos para nuevos sistemas de aire acondicionado central o bombas de calor.

¿Quién califica?

NHSaves también le ofrece a cualquier residente que sea cliente eléctrico con una compañía participante de utilidades, un reembolso al comprar o instalar una nueva central de aire acondicionado o unidades de bombas de calor, siempre que cumplan con los requisitos de eficiencia energética que indican las compañías de utilidades.

¿Qué obtienes?

Puedes recibir $70 por tonelada para aire acondicionado central, $250 por tonelada para la instalación de bombas de calor aerotérmicas y $2,000 para bombas de calor aerotérmicas que reemplacen específicamente los sistemas de calefacción por resistencia eléctrica.

Según la Oficina de Defensoría del Consumidor, el programa de NHSaves es financiado en parte por clientes de utilidades públicas de electricidad y gas natural en el estado.

Asistencia para el pago de facturas de energía basada en los ingresos

Puedes encontrar este tipo de asistencia para cuentas de electricidad (al igual que de alojamiento y comida) en tu Agencia de Acción Comunitaria local.

Pide asistencia en español cuando llames.

¿Quién califica?

New Hampshire brinda asistencia energética a residentes de bajo ingreso de New Hampshire a través del Programa de Asistencia Eléctrica (EAP), el cual ayuda a clientes elegibles con descuentos en las cuentas eléctricas mensuales desde el 5% a 86% dependiendo del tamaño de las casas y el ingreso.

Cómo inscribirse:

Descubre si puedes calificar, y aplica contactando a tu Agencia de Acción Comunitaria local. Busca, EAP. (Recuerda, la mayoría de asistencia en esas agencias está disponible en inglés. Hay que preguntar específicamente para asistencia en español.)

Descarga la aplicación (está en inglés) de la página web de la agencia y envíala por correo a tu hogar.

La aplicación requiere una copia de la cuenta de utilidades, y evidencia del ingreso, como recibos de nómina, declaraciones de impuestos o cartas de beneficios del seguro social. Si no tiene ingresos, es posible que deba completar un formulario de ingresos bajos o nulos.

Si calificas, obtienes un descuento en cuentas eléctricas directamente de la compañía de utilidades por un periodo de 12 a 24 meses, lo cual debe ser renovado.

El ingreso es uno de los factores más importantes que determinan el tamaño del descuento, que puede oscilar de 5% a 86%.

El programa es financiado a través del "cargo por beneficios del sistema" incluido en las facturas de electricidad de todos los clientes de la compañía eléctrica.

Según la página web del Departamento de Energía de New Hampshire, el programa “ayuda a hacer que las cuentas sean más asequibles y ayuda a los consumidores a reducir el riesgo de que les corten el suministro eléctrico” si las cuentas quedan sin pagar.

A comienzos de junio, más de 30,000 hogares estaban inscritos en el Programa estatal de Asistencia Eléctrica.

Aire acondicionado para adultos mayores en el Seacoast

Los residentes del condado de Rockingham podrían calificar para apoyo financiero en comprar nuevos aires acondicionados, a través de Project CoolAir , administrada por la organización sin fines de lucro Area HomeCare & Family Services. Project CoolAir ha estado comprando y brindando unidades con aire acondicionado para residentes calificados del condado de Rockingham por más de 25 años.

¿Quién califica?

MaryJane Walsh, el director del programa de Area HomeCare, dijo que los individuos calificados deben ser de bajo ingreso, médicamente frágiles y de 60 años para arriba.

“El programa fue diseñado para brindar un cuarto de alivio”, dijo Walsh en inglés. “No es lujo, es una necesidad”.

Walsh dijo que en veranos muy ocupados, la organización distribuye entre 70 a 90 unidades con aire acondicionado.

La calificación está basada en “ingreso, condición médica, y la ausencia de aire acondicionado”, según la página web del programa.

Cómo funciona:

Aquellos interesados en participar, deben contactar a Walsh mediante correo electrónico o teléfono para discutir el proceso de derivación “sencillo”.

“Si alguien es menor a 60 y tiene la necesidad médica de un aire acondicionado, nosotros absolutamente les podemos brindar uno”, dijo Walsh. Si alguien es menor a 60, debe llevar una nota de su doctor de atención primaria que indique la necesidad médica de un aire acondicionado en sus hogares. Esto no es necesario para participantes mayores a 60.

El programa depende completamente de donaciones de la comunidad, dijo Walsh.

Reembolsos para residentes de la región de Monadnock

Los residentes de la región de Monadnock pueden calificar para un programa privado de reembolso que apoye los proyectos de electrificación en casa y eficiencia energética.

El Monadnock Sustainability Hub lanzó este verano su Fondo Electrify Monadnock para ayudar a hogares de bajos y medianos ingresos en la región de Monadnock. (¿No estás seguro de si estás en la región? Consulte el mapa del Monadnock Sustainability Hub) .

Cómo trabaja:

El programa asiste instalaciones de bombas de calor, lo cual puede calentar y refrescar los hogares, al igual que las instalaciones de paneles solares, reemplazar los electrodomésticos que funcionan con combustibles fósiles por electrodomésticos eléctricos, e incluso comprar vehículos eléctricos.

“El término ‘bombas de calor’ es un tanto engañoso, ya que en realidad calientan y enfrían a la vez”, dijo en inglés Dori Drachman, copresidenta de la junta directiva del Monadnock Sustainability Hub. “Obtienes un sistema de calefacción, pero también un aire acondicionado”.

Qué consigues:

Los residentes elegibles pueden recibir hasta $7,000 en reembolsos para futuros proyectos. Para aplicar a fondos, los residentes deben conocerse con una Entrenador de Energía del programa para discutir los proyectos de electrificación.

Drachman dijo que el programa conecta a las personas que quieren actualizaciones de energía con otros en la región que ya lo han hecho, y ayuda a buscar fuentes adicionales para otros proyectos de energía.

“Y por lo tanto, pueden ampliar aún más nuestra oferta”, dijo Drachman.

“And you can therefore stretch what we can offer further,” Drachman said.

El Fondo Electrify Monadnock es completamente privado, en base a donaciones y fondos de los subsidios.

Ayuda adicional para la cuenta eléctrica

New Hampshire tiene subsidios no gubernamentales que pueden ayudar hogares de ingresos promedios que no califican para programas de asistencia energética financiados por el gobierno, pero igualmente experimentan complicaciones financieras debido al aumento de cuentas eléctricas.

Cómo funciona:

Neighbor Helping Neighbor es una organización sin fines de lucro que ayuda a los residentes de New Hampshire cada año con cuentas de energía y gas natural a través de su Agencia de Acción Comunitaria local.

Revisa si calificas con tu Agencia de Acción Comunitaria.

El fondo también acepta donaciones en línea o por correo.

Neighbor Helping Neighbor ayuda a un promedio de 800 hogares al año, según Beth Gilbert, directora del programa de asistencia para combustible de Community Action Partnership en los condados de Hillsborough y Rockingham.