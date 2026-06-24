Nueva ruta de bus gratuita en Manchester. El 211 ya está disponible en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 24 de junio de 2026

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Este verano, ruta de bus gratuita lleva a residentes de Manchester al supermercado, centros médicos, parques

La Autoridad de Tránsito de Manchester lanzó una nueva ruta de bus gratuita para llevar a los residentes desde el Center City a los parques, supermercados y la piscina de la ciudad en el North End.

Mientras la ciudad trabaja para obtener un contrato para una nueva piscina y ‘bathhouses’ en el barrio, Yesenia García, una residente, dijo que la nueva ruta será de mucha ayuda para llevar a sus hijos a la piscina comunitaria este verano.

“Necesitábamos un bus que así nos trajera y tuviéramos comodidad para la comunidad. … Y con este calor que está haciendo … Lo necesitamos para venir a la piscina”, dijo.

El bus saldrá una vez cada hora de lunes a sábado, hasta el 5 de septiembre. Hay un calendario detallado en mtabus.org .

Lee este artículo para más información.

Los residentes de New Hampshire tienen una semana más, hasta el 30 de junio específicamente, para aplicar a la ayuda financiera para sus impuestos sobre la propiedad a nivel estatal.

La ayuda viene del Programa de Alivio del Impuesto Predial para propietarios de viviendas de bajos y moderados ingresos. Es para dueños solteros de viviendas que ganan menos de $37,000 al año o para parejas casadas que ganan menos de $47,000 al año

El programa solo ofrece alivio para la factura del Impuesto Estatal sobre la Propiedad para la Educación (SWEPT) de los residentes y no en ninguno de sus impuestos municipales o del condado.

Para saber más, pasa por nuestra página nhpr.org/noticias o visita el portal Granite Tax Connect .

La línea de asistencia 211 para cuidadores ya está disponible en NH

El 211, una línea de emergencia confidencial disponible las 24 horas y 7 días a la semana para cuidadores, ahora está disponible en New Hampshire.

La AARP anunció que la línea le brindaría a los cuidadores acceso a servicios esenciales como Especialistas de Recursos Comunitarios capacitados, que podrían ayudarlos a conectarlos a transporte local, cuidados de respiro, servicios de alimentación y más.

Los especialistas en recursos también ofrecen apoyo a cuidadores con sus necesidades básicas, como alojamiento, empleo y apoyo emocional.

El líder republicano en la Cámara de Representantes de NH anunció su candidatura a presidente de la misma.

El líder Republicano de la Cámara de New Hampshire dice que se está postulando para ser el Presidente de la Cámara o House Speaker.

Jason Osborne ha servido seis mandatos en la Cámara y ha liderado el caucus republicano desde el año 2020. Al anunciar su candidatura para presidente, Osborne resaltó su trabajo recortando impuestos, expandiendo las opciones de escuela, y los derechos de las armas.

La candidatura de Osborne aparece después de que el actual presidente Sherman Packard dijo que no buscará otro mandato para liderar la Cámara.

Osborne, de 49 años, se mudó a New Hampshire hace más de 15 años como parte del Proyecto libertario Free State.

Pescados, científicos de New England buscan maneras creativas de enfrentar a los cangrejos verdes en un reciente summit

Científicos, pescadores y chefs se unieron esta semana en Maine en contra de un enemigo común: el cangrejo verde.

Esta especie invasiva ha estado causando estragos en los ecosistemas acuáticos a lo largo de toda la costa de New England.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta desde Green Crab Working Summit.

Cuentan que los cangrejos verdes llegaron a las aguas de New England desde Europa hace más de 200 años … pero han proliferado recientemente en las aguas mientras estas se calientan.

Esto es un problema porque estos comen almejas, mejillones y ostras, y dañan los hábitats costeros.

Marissa McMahan de Manomet Conservation Sciences dice que los asistentes del summit buscaban maneras creativas de deshacerse de los cangrejos.

“A menudo se la conoce como la estrategia de "si no puedes vencerlos, cómetelos", donde, básicamente, si están aquí, están aquí para quedarse. ¿Hay alguna manera de desarrollar mercados y productos que apoyen la pesca de cangrejos verdes?”, dijo.

Los cangrejos son pequeños y tienen poca carne, así que han sido utilizados en caldos, salsas y whiskey.

Administrador de fondo YDC dice que está listo para retomar las audiencias para evitar más tardanzas para las víctimas

El nuevo administrador del fondo que se utilizó para indemnizar a las víctimas de abuso en el centro de detención juvenil del estado dice que está listo para retomar las audiencias, con cientos de reclamos pendientes.

El juez retirado Gerard Boyle tomó el mando del fondo el mes pasado. Él dijo que sigue procesando las faltantes 1,700 alegaciones de abuso que podría tomar varios años. Pero espera avanzar, por las víctimas y por el público general.

[boyle_cut.mp3 The longer it takes, obviously, the longer people are not being compensated for the abuse that they had incurred. And the longer it takes, the greater the administrative costs are to run the fund. So it's in everybody's best interest to get this resolved as quickly as we can.]

“Cuanto más tiempo pase, obviamente, más tiempo tardarán las personas en recibir compensación por los abusos sufridos. Y cuanto más tiempo pase, mayores serán los costos administrativos para administrar el fondo. Por lo tanto, a todos nos conviene resolver esto lo antes posible”, dijo.

Los legisladores establecieron el fondo hace cuatro años para incentivar a los ex residentes del Centro de Desarrollo Juvenil del estado para resolver las alegaciones con el estado en lugar de llevarlas a la corte.

Esto también pasó en NH:

Hampton podría recibir $1.2 millones de dólares federales para un proyecto de reducción de aguas pluviales para la resiliencia costera.

El Boston Globe reporta que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias o FEMA anunció esta semana que más de $17 millones [de dólares] estarán disponibles para comunidades de New England para que aborden riesgos de inundación.

Se identificaron un total de 16 proyectos de resiliencia en New England. Hampton y otras comunidades esperando el dinero deben presentar una solicitud hasta el 22 de julio para confirmar su elegibilidad.