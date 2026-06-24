Dueños de viviendas en NH tienen una semana más para solicitar la exención del impuesto predial

Se acerca la fecha límite para que los residentes del estado apliquen a la ayuda financiera para sus impuestos sobre la propiedad a nivel estatal.

La aplicación para el Programa de Alivio del Impuesto Predial para propietarios de viviendas de bajos y moderados ingresos está abierta hasta el 30 de junio. Es para dueños solteros de viviendas que ganan menos de $37,000 al año o para parejas casadas que ganan menos de $47,000 al año, pero el programa solo ofrece alivio para la factura del Impuesto Estatal sobre la Propiedad para la Educación (SWEPT) de los residentes.

Los participantes elegibles al programa pagan su factura completa de impuestos cuando llegan, y reciben un cheque de alivio del estado después. En 2025, la asistencia promedio que el estado envía a hogares elegibles estaba en alrededor de $163. El mismo año, los residentes de todos los niveles de ingreso pagaban en promedio $257 por persona hacia el SWEPT.

A pesar de la disponibilidad de ayuda financiera, el I nstituto de Política Fiscal de New Hampshire considera que el programa es poco utilizado. De los 42,000 hogares elegibles para la asistencia en 2024, menos de 5,000 lo utilizaron.

Ese año, el estado envió $800,000 en ayudas concedidas entre los beneficiarios.

Para inscribirse en el programa, los residentes pueden aplicar en línea con el portal Granite Tax Connect , o pueden enviar la aplicación por correo. Las personas también pueden contactar a su pueblo o ciudad para aprender más de la elegibilidad para obtener créditos fiscales en sus impuestos municipales sobre la propiedad.

Traducción por Maria Aguirre