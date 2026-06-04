Manchester opina sobre el presupuesto de la ciudad. Últimos acuerdos 2026 de la legislatura de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 4 de junio de 2026

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Los residentes de Manchester opinan sobre el aumento de los costes y el presupuesto de la ciudad.

Decenas de residentes en Manchester opinaron sobre la nueva propuesta de presupuesto de la ciudad para el próximo año fiscal, en una reunión llena con la Junta del Alcalde y Concejales, el martes.

Para residentes como Jessica Margeson, la subida de los costos de vivienda y la inflación fueron temas importantes.

“Hay carreteras que arreglar, edificios que mantener, muchos baches que tapar, servicios que financiar y un presupuesto limitado”, dijo Margeson.

Mientras la ciudad enfrenta dificultades financieras, algunos residentes apoyan mantener el nuevo presupuesto por debajo del límite de impuestos y aumentar el control sobre el gasto en las escuelas públicas.

Pero otros dicen que sí valdría la pena anular el tope fiscal, especialmente para arreglar carreteras, aumentar el personal en el departamento de la policía, pagar por buses y mantener abierta una rama de la biblioteca.

La Junta aún no vota sobre el presupuesto final, y probablemente pida otra reunión antes de la fecha tope el próximo martes.

Nottingham continúa lidiando con la reacción negativa a la propuesta del centro de datos y proponiendo soluciones

En la noche del miércoles, el comité de planificación de Nottingham tomó los primeros pasos para evitar que se construya cualquier centro de datos en el pueblo por un año.

El comité pidió una reunión extraordinaria después de que una propuesta, ahora retirada, para construir un centro de datos en la ciudad provoque una rápida reacción en contra la semana pasada.

Drew Stevens lidera el comité de planificación.

“Soy solo una persona en la junta, pero en mi opinión, una moratoria temporal en el uso de centros de datos probablemente sea lo que proteja a esta ciudad”, dijo Stevens.

Él, quien escribió la moratoria, dijo que su implementación podría darle tiempo al municipio para cambiar las normas de zonificación y prohibir de manera más explícita los centros de datos.

Los residentes que se opusieron al centro de datos compartieron sus preocupaciones, desde por los impactos a la calidad de agua, ruido, contaminación de luz y un posible descenso en los valores de propiedades.

Legisladores en NH votarán hoy sobre varios asuntos, uno de ellos el tope fiscal para escuelas locales

Los legisladores en la Cámara y Senado de New Hampshire votarán hoy jueves sobre los acuerdos a los que llegaron los negociadores legislativos.

Una propuesta podría forzar a los votantes a considerar adoptar un límite fiscal en los gastos de escuelas locales.

Bajo la versión final de este proyecto, los votantes serán requeridos de votar durante las elecciones de este noviembre, y en 2028, sobre la conveniencia de adoptar un tope fiscal anual para limitar el gasto escolar local.

Encontrar maneras de reducir el gasto local en escuelas y aumentar impuestos locales sobre la propiedad ha sido una prioridad para líderes Republicanos en Concord este año.

El plan requeriría el apoyo de tres quintas partes de los votantes locales en cualquier distrito escolar para imponer el límite. Una vez aprobado, cualquier límite impuesto a un distrito escolar podría ser anulado por una votación local de tres quintas partes. Además, todos los límites a los impuestos locales de este proyecto de ley expirarán automáticamente en 2032.

Ya se abrió el plazo de inscripción para candidatos políticos para las elecciones de NH

Ayer miércoles se abrió el plazo de inscripción para los candidatos políticos de New Hampshire, y una procesión constante de aspirantes, algunos presentándose para cargos estatales y otros para cargos federales, se dirigieron a la oficina del Secretario de Estado para formalizar sus candidaturas.

El ex senador de Massachusetts, Scott Brown, un republicano, está en su segundo intento para representar a New Hampshire en el Senado Nacional. Brown le dijo a los reporteros que él sabe lo que se necesita para ganar.

"Va a ser divertido, ya lo ha sido, y tener muchas oportunidades de conocer gente es lo que se hace en New Hampshire. ¿Vas a votar por Scott Brown? 'Bueno, tengo que conocerlo 3 o 4 veces'. Pues yo ya he conocido gente 6, 7 u 8 veces", dijo Brown.

Se espera que el ex senador nacional John E. Sununu, que está compitiendo en contra de Brown en la primaria republicana, presente su campaña la próxima semana. Lo mismo ocurre con el principal candidato demócrata en esa contienda, el actual congresista del Distrito 1, Chris Pappas.

Se espera que tanto la gobernadora Kelly Ayotte y su contrincante demócrata, Cinde Warmington, se inscriban hoy. El periodo de inscripción dura hasta el 12 de junio.

Esto también pasa en NH:

La Fiscalía General de New Hampshire le está advirtiendo a la legislatura estatal que un proyecto de ley que busca ampliar ciertos derechos relacionados con las armas podría tener consecuencias no deseadas.

El proyecto, entre otras cosas, permitiría a los conductores de camiones quitanieves portar armas de fuego. Además, derogaría una ley vigente que permite a las universidades públicas prohibir las armas en sus campus.

Pero el fiscal John Formella, un simpatizante de los derechos de armas, dice que el mecanismo que los legisladores utilizan, que le brinda a la legislatura la última palabra en materia de políticas sobre armas, podría dificultar que las agencias estatales elaboren políticas favorables a las armas.

Hoy se votará sobre el proyecto.