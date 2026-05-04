Posibles cambios para los peajes en NH. Deerfield celebró la agricultura.

A continuación, lee las noticias del lunes 4 de mayo de 2026

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Un comité de la Cámara estatal votará si aumentar o no los peajes en carreteras de NH para conductores de otros estados

Una propuesta que duplicaría los peajes de la autopista de New Hampshire para los visitantes de fuera del estado pasará por una votación hoy lunes 4 de mayo en un comité clave de la Cámara de Representantes.

Los peajes de la autopista son los más bajos del país, y este proyecto, que ya arrasó en el Senado y ganó aprobación preliminar de la Cámara completa, elevaría los peajes de todo el sistema por primera vez en 17 años.

Hacerles pagar a los visitantes de otros estados peajes más altos generaría un estimado de $50 millones en nuevos ingresos anuales. El dinero ayudaría a pagar por proyectos en el plan de transporte de 10 años del estado, lo que supone un déficit de $400 millones con respecto a la financiación necesaria.

Bajo el proyecto, los peajes de no residentes aumentarían de $1 a $2 en Bedford y en Hooksett, de $2 a $4 en Hampton, y de $0.75 centavos a $1.50 en Dover y Rochester.

Las propuestas de aumento de peajes no han encontrado resistencia durante las audiencias públicas, pero la gobernadora Kelly Ayotte se opone firmemente a ellas.

Corte federal restringe el acceso al aborto en todo Estados Unidos al bloquear el envío por correo de mifepristona.

Un fallo de una corte federal de apelaciones emitido el viernes bloquea el envío por correo de mifepristona, un medicamento abortivo.

Aunque el caso sigue pendiente, Planned Parenthood del Norte de New England anunció que brindará una diferente medicación abortiva a través de su programa de telemedicina.

Nicole Clegg es la presidenta de esta rama de Planned Parenthood.

Clegg dice que cambiarán la fórmula del medicamento que usan a misoprostol que se ha utilizado con éxito durante años en otras partes del mundo donde el acceso a la mifepristona está restringido.

Debido a este fallo, la mifepristona solo será distribuida en persona en clínicas, lo que Clegg consideró “médicamente innecesario”.

Deerfield celebra una exposición de agricultura, en medio de los desafíos que enfrentan agricultores en NH

Los agricultores y leñadores fueron los protagonistas este fin de semana en la exposición estatal de agricultura, silvicultura y jardinería celebrada en un recinto de Deerfield.

El comisionado estatal de agricultura, Shawn Jasper, dijo que los altos costos y escasez de personas son presiones significativas para negocios de agricultura en New Hampshire.

"La mano de obra es un problema enorme y eso no se está volviendo más fácil con lo que está sucediendo con la inmigración y las políticas existentes; es un desafío", dijo Jasper.

La Organización Central del Trabajo de Jamaica patrocinó el evento. Esta organización ayuda a colocar trabajadores temporales en granjas de EE.UU. El año pasado, la organización, financiada por el gobierno de Jamaica, colocó a miles de trabajadores jamaiquinos en granjas estadounidenses, incluyendo a unos 300 en New Hampshire.

La I.A. podría ayudar a predecir la tasa de supervivencia de pacientes con cáncer al tratamiento, según estudios de Mass General Brigham

Investigadores en Mass General Brigham en Boston dicen que una herramienta de inteligencia artificial que escanea fotos de las caras de las personas podría ayudar a predecir si un paciente con cáncer puede sobrevivir a un tratamiento.

Un nuevo estudio sugiere que la herramienta llamada Face Age, encontró que entre más rápido una persona envejezca durante el tratamiento del cáncer, peor es su resultado.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que la herramienta de inteligencia artificial analiza fotografías de rostros de personas y estima su edad biológica, que podría ser diferente de su "edad real".

El doctor Ray Mack, profesor de radioterapia oncológica del Instituto Oncológico del MGB dice que en este estudio, analizaron fotografías de más de 2000 pacientes con cáncer tomadas en diferentes momentos del tratamiento para observar la rapidez con la que cambiaba su edad biológica.

Dice que quienes envejecieron más rápido presentaron una tasa de mortalidad un 50 % mayor. El siguiente paso para los investigadores es probar la herramienta en un entorno clínico con pacientes.

Entre otras noticias:

¿Quién debe ser considerado responsable del horrible abuso sufrido por una niña adoptada en New Boston?

Esa es la pregunta a abordar el martes ante la Corte Suprema estatal.

Las autoridades dicen que una niña, que entonces tenía 15 años, escapó de un hogar donde era sometida a condiciones inhumanas.

Sus padres adoptivos fueron condenados a pagarle una indemnización.

Ahora, la Corte Suprema decidirá si la policía local, que visitó el hogar en varias ocasiones pero no actuó, también debe ser considerada responsable económicamente.