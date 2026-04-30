Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Dance Social, First Friday
Se acerca el primer viernes de mayo, y eso significa que New Hampshire se llena de colores, música, arte, en centros de varias ciudades importantes. Te dejamos algunas ideas de planes para compartir esta energía en comunidad.
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Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.
- Latin Dance Social de Melaza Dance Studio en Manchester el viernes 1 de mayo de 2026, a las 8 p.m. Compra tu entrada aquí.
- Habrá celebraciones de Primer Viernes del Mes (First Friday) en todo el estado el viernes 1 de mayo. La entrada al Belknap Mill Museum es gratis, Art ‘Round Town en Portsmouth y casas abiertas de galerías en New London. Hay celebraciones en los centros de Peterborough y Concord.
- Free Comic Book Day el sábado 2 mayo, un evento que se celebra anualmente con eventos comunitarios en Rochester, Raymond, y Jaffrey. Ubica tu tienda más cercana.
- Woolly Wonder Festival el sábado 2 de mayo en la granja Joppa Hill Farm en Bedford. Los organizadores invitan a miembros de la comunidad a explorar la granja y de sus ovejas con actividades. La entrada cuesta $15. Más detalles.
- Sendero Pitcher Mountain Bug el domingo 3 de mayo de 9 a.m. a 12 p.m. en Pitcher Mountain Trailhead en Stoddard. Esta caminata de dificultad moderada tendrá una longitud de hasta tres millas. Las guías de The Caterpillar Lab y del Monadnock Bird and Nature Club ayudarán a los asistentes a encontrar e identificar insectos. Es gratis, se quiere registrar aquí.
- Shrek the Musical empieza el 1 de mayo en el Keefe Center for the Arts en Nashua. El último show es el domingo 3 de mayo. Las entradas cuestan $25 para adultos, $23 para tercera edad y estudiantes. Más información.