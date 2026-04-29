Manchester celebró el reasentamiento de refugiados, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del miércoles 29 de abril de 2026.

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Legisladora de la Cámara de NH pide sanción de otro miembro por una ofensiva publicación en redes sociales

El representante de Weare Travis Corcoran está enfrentando una sanción de la Cámara de New Hampshire por publicaciones escandalosas en redes sociales, incluyendo una en la que solicita una “solución definitiva para los jóvenes aficionados al teatro en la legislatura", después de que una colega que es judía lo invitara a una noche de karaoke para legisladores.

La demócrata de Manchester Jessica Grill dijo que la publicación de Corcoran en la que la mencionaba, y su negación a disculparse, justifican una expulsión de la Cámara de Representantes.

“El representante Corcoran ha rechazado múltiples oportunidades para resolver este asunto antes de que llegara a consideración. Todo indica que no ha mostrado ninguna intención de cumplir con las normas de conducta de esta Cámara. Por esa razón, creo que una simple reprimenda no es suficiente”, dijo Grill.

Corcoran se defendió ante el comité al decir que él está siendo castigado por un chiste. Él se negó a responder preguntas de los miembros del comité. Cualquier posible sanción de Corcoran debe aprobarse por un voto de la Cámara completa.

La policía de Massachusetts comparte información “de forma extensiva” con ICE, según nuevo reporte

Un nuevo reporte revela que las agencias policiales de Massachusetts están “compartiendo información de forma extensiva” con ICE.

El grupo Citizens for Juvenile Justice obtuvo récords de las agencias de fuerzas de ley.

WBUR reporta que encontraron una amplia gama de políticas en cuanto a la cooperación con ICE.

El grupo encontró que 28 de 53 departamentos locales de la policía encuestados tuvieron algo de nivel de colaboración con ICE. Otros departamentos no tienen políticas, y otras cuatro comunidades restringieron la cooperación.

No hubo respuesta de Attleboro, Brockton, Chelsea, o la Policía Estatal.

El investigador Josh Dankoff dice que la colaboración va más allá de la policía. Él dice que esto incluye que los tribunales permitan la entrada del ICE a un edificio judicial y autoricen arrestos allí, así como que los alguaciles del condado compartan información y alerten a ICE sobre cuándo y dónde las personas bajo su custodia comparecerán ante el tribunal o serán puestas en libertad bajo fianza.

Dankoff está pidiéndole a los legisladores del estado que establezcan límites a la cooperación policial con ICE.

Funcionarios advierten utilizar las baterías de iones de litio con precaución en hogares

Según lo reportado por WMUR, han surgido varios incendios en New Hampshire provocados por baterías de iones de litio.

Las baterías de iones de litio son utilizadas en artículos como computadoras portátiles, bicicletas electrónicas y vehículos.

Pero pueden ser peligrosas, especialmente cuando las cargan. Los funcionarios dicen que deben ser tratadas como una “vela prendida”, y supervisadas de manera constante.

Este tipo de baterías llevaron a recientes incendios en Manchester y Littleton. En Manchester un vehículo eléctrico se encendió mientras se cargaba. En Littleton, el incendio, vinculado a la batería, arrasó una casa móvil.

A pesar de los desafíos, Manchester celebra el reasentamiento de refugiados en NH

La organización de reasentamiento de refugiados Building Community in New Hampshire organizó su primera celebración de reasentamiento de refugiados en Manchester.

Ha sido un año difícil para las organizaciones de reasentamientos de refugiados en medio de los cortes federales de presupuestos, y esto ha creado retrasos o pausas para recién admitidos. Y además, un proyecto de ley en la Cámara que quería pausar el financiamiento federal.

Pero incluso en la adversidad, la nueva directora ejecutiva Nikki Shults dijo que era importante reunirse y celebrar.

“Hay muchísimas razones para estar enojados, muchas razones, mucha oscuridad en el mundo. Pero hoy se trata de honrar los viajes de los refugiados, compartir historias y compartir buena comida, y todas las contribuciones que los refugiados han hecho a nuestras comunidades en todo New Hampshire”, dijo Shults.

En los últimos 15 años , más de 5,000 refugiados han sido reasentados en New Hampshire, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las garrapatas llegaron temprano junto a otros insectos, y se debe a las temperaturas más cálidas

Debido a las cálidas temperaturas en marzo y a finales de abril, los insectos están saliendo más temprano de lo normal esta primavera.

El Boston Globe reporta que las temperaturas elevadas al promedio aceleran los relojes biológicos de los insectos, así que las garrapatas, las hormigas, las cucharas y las cigarras están saliendo más temprano de lo normal. Esto significa que también se reproducen temprano, así que las zonas sureñas del estado podrían estar presenciando más bichos alrededor.

Por otro lado, una primavera que comienza temprano también atrae polinizadores como abejas y mariposas que son críticas a los ecosistemas de New England.

Entre otras noticias:

Se están instalando barreras de seguridad en la mediana a lo largo del tramo del Seacoast de la I-95 en un esfuerzo por reducir los accidentes automovilísticos mortales.

El Portsmouth Herald reporta que una porción de cinco millas de la I-95 tendrá una barrera para prevenir choques. En algunas instancias durante los pasados dos años, los conductores perdieron control de sus vehículos, y cruzaron sobre la mediana de césped hacia el tráfico que viene de frente.

Cinco personas murieron en choques en el año 2024.

El proyecto de $4.6 millones debería terminarse en septiembre.