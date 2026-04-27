‘Puedes decir cualquier cosa con arte’: Nuevos murales dejan huella en Nashua

El Boys & Girls Club de Greater Nashua está poniendo más arte a sus paredes, mientras los estudiantes se juntan con cinco muralistas de Colombia en la edición de este año de Muralfest, o festival de murales. El club añadió tres nuevos murales como parte de su renovación de $10 millones para hacer que el espacio sea más acogedor para los 13,000 niños que sirven todos los años.

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El director de Artes y Voces Juveniles, Christian Londoño, fue parte del panel de selección de los muralistas. Él dijo que estos trabajos son una manera para que los niños dejen su marca y tengan un sentido de pertenencia al club.

Lau Guzmán / NHPR El director de Artes y Voces Juveniles del Boys & Girls Club de Greater Nashua pintó un mural de gran tamaño el jueves 23 de abril de 2026.

“Muchos niños que vienen de diferentes pueblos o diferentes lugares no hablan el idioma. Asì que el arte es una gran manera de hablar por ti mismo, porque puedes decir cualquier cosa con arte”, dijo en inglés. “Una vez que pongan su marca en la pared, la marca estará allí para siempre”.

Él dijo que muchos de ellos utilizan una técnica llamada “doodling”, o dibujar garabatos, donde los niños pintan libremente en la pared — un mural grande con figuras deportivas para el gimnasio remodelado del club, uno en la escalera, y un mural más ameno para el nuevo cuarto socioemocional del club.

NHPR La artista Mugre Diamante firma su mural en el Boys & Girls Club de Greater Nashua el jueves 23 de abril de 2026.

La artista Mugre Diamante creó un mural colorido en la escalera que separa el área de los niños más pequeños arriba, con el de adolescentes abajo. Las figuras en el mural parecen más grandes mientras bajas — solo los niños más pequeños realizan la transición entre ambos pisos. Ella escribió “let the kids play” o “dejen que los niños jueguen”, para reflexionar sobre los valores que son importantes para ella y para el club.

“Para mí es muy importante ver a los niños crecer en un entorno donde puedan ser niños, donde puedan jugar, leer, correr, cantar y no estén obligados a estar en unos contextos más hostiles o separados de sus familias", dijo.

Un compañero artista, J Daniel Correa Osorio, contribuyó al gran mural en el gimnasio remodelado, donde aparecen tres niños jugando deporte. Para él, poder aportar con otro mural es una oportunidad de compartir la rica cultura de arte urbano de su nativo Colombia.

“Estamos también mostrando que nuestro país tiene mucho más que los estigmas que siempre hemos tenido”, dijo. “Tenemos arte, tenemos mucha cultura, no solo en la música, sino también en la pintura”.

Lau Guzmán / NHPR El artista J Daniel Correa Osorio le pone detalles al mural de gran tamaño en el gimnasio remodelado en el Greater Nashua Boys & Girls Club el jueves 23 de abril de 2026.

Otras renovaciones al espacio incluyen una nueva cocina y una entrada separada para el área de servicios sociales y del clóset comunitario del club.

Traducción de María Aguirre