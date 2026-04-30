Nuevos murales en Nashua. Subida de costos de atención médica en NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 30 de abril de 2026

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‘Puedes decir cualquier cosa con arte’: Nuevos murales dejan huella en Nashua

El Boys and Girls Club de Nashua tiene un look nuevo durante su renovación de $10 millones para mejorar su infraestructura y hacer que el espacio se sienta más acogedor.

Una de sus estrategias es Muralfest – una colaboración entre muralistas Colombianos y estudiantes del club para añadir tres murales a las instalaciones.

J Daniel Correa Osorio contribuyó a un mural de grande escala en el gimnasio remodelado, donde aparecen tres niños jugando deporte. Para él, poder aportar otro mural al club es una oportunidad de compartir su cultura

“Colombia ha sido un país fuerte en el arte urbano, en el muralismo. Traer esta expresión y de esta manera figurativa del arte es muy importante, porque pues estamos también mostrando de que nuestro país tiene mucho más que digamos que los estigmas que siempre hemos tenido”, dijo Correa Osorio. “Tenemos arte, tenemos mucha cultura, no solo en la música, sino también en la pintura”.

Otras renovaciones al espacio incluyen una nueva cocina y una entrada separada para el área de servicios sociales y del clóset comunitario del club.

FBI confirma que el responsable del tiroteo en Brown en diciembre había planeado el ataque hace tiempo

El hombre responsable por el tiroteo masivo en la Universidad Brown en diciembre había estado planeando el ataque por años, según documentos recientemente publicados ayer por el FBI.

Ocean State Media reporta que el FBI dice que Claudio Neves Valente empezó a planear el ataque en 2022. Allí es cuando compró una de las dos pistolas que él utilizó y consiguió una bodega en New Hampshire…donde finalmente murió.

El FBI también dijo que el hombre estaba tan aislado socialmente que había poca oportunidad para que alguien avisara a las fuerzas del orden.

La investigación sigue abierta, pero el FBI dice que Neves Valente [NEEVES vuh-lent] actuó solo. Y los investigadores no encontraron ningún vínculo al terrorismo.

Dos estudiantes fueron asesinados en el tiroteo en Brown y otros nueve heridos. Neves Valente también provocó la muerte de un profesor del MIT en otro tiroteo en Brookline, Massachusetts.

Funcionarios estatales no serán sancionados por terminar con el programa de inspecciones de vehículos

Un juez federal decidió el miércoles no sancionar a los funcionarios de New Hampshire por terminar con el programa estatal de inspecciones de vehículos motorizados.

Gordon-Darby Holdings fue el comerciante que supervisó las inspecciones vehiculares del estado por décadas. Ellos demandaron al estado en diciembre cuando los legisladores eliminaron el requisito de una inspección anual. El Boston Globe reporta que Gordon-Darby Holdings también le solicitó que los funcionarios estatales sean declarados en desacato al tribunal, imponiendo multas significativas en el estado hasta que se retomen las inspecciones. El juez se negó a hacerlo.

El fallo significa que el estado aún no requiere que los residentes de New Hampshire inspeccionen el carro, pero el caso sigue estando litigado.

Reporte revela que los gastos de atención médica en New Hampshire siguen aumentando

La cantidad de dinero que la gente con seguro médico gasta en atención médica cada año en New Hampshire sigue aumentando, según un nuevo reporte del departamento estatal de seguros.

El reporte, que mide lo que se ha gastado desde 2022 hasta 2024, demuestra que los gastos para la atención primaria y en la farmacia, al igual que para los servicios de hospitalización y la atención en urgencias han incrementado.

Para la gente asegurada en el estado, el costo promedio anual para atención médica en 2024 estaba cerca de los $10,000, lo cual es el promedio nacional.

Jason Aziz, Directores de Economía de la Salud en el departamento estatal de seguros dice que aunque los costos de atención como los farmacéuticos están subiendo, la concientización de consumidores sobre medicamentos con receta a precios más bajos puede contribuir a que los precios sean más asequibles.

El reporte también encontró que entre 2022 a 2024, el promedio fue 15 prescripciones por persona.

Agricultores de NH están preocupados de que la subida de precios de gasolina y posible sequía complique temporada de cosecha

Es el comienzo de la temporada de cosechas para agricultores en New Hampshire, y algunos dicen que están en un aprieto.

Muchos agricultores dependen de artículos como fertilizantes y el gasóleo, lo cual ha tenido una subida de costos debido al conflicto en Medio Oriente.

Además, la mayoría del estado sigue en sequía.

El ganadero lechero Luke Mahoney es dueño de Brookford Farm, en Canterbury. Él dijo que el año pasado fue complicado debido a las condiciones de sequía récord que tuvieron. A él le preocupa que este año todo se haga difícil otra vez.

"Si no llueve, vamos a tener muchos problemas... Si hay sequía y los precios del combustible se mantienen altos, va a ser un gran problema", dijo Mahoney.

Él dijo que su granja depende del gasóleo por su sistema de riesgo y por sus entregas a clientes en toda la región.

Los expertos predicen que la sequía va a continuar al menos hasta comienzos del verano.

Vandalismo anti turístico ataca Madison Boulder, el "bloque errático glaciar más grande conocido en América del Norte".

El Madison Boulder fue vandalizado con etiquetas anti-turistas esta semana, con mensajes en inglés como “turistas váyanse de aquí” y “esto es solo una roca” pintados en sprays sobre la roca.

La roca es grande, y mide aproximadamente 25 metros de largo y tiene dos pisos de altura, con un peso superior a las 5,000 toneladas.

Greg Keeler está con el New Hampshire State Parks.

Él dice que este es el bloque errático glaciar más grande conocido en América del Norte.

"Un bloque errático glacial es generalmente una roca gigante que fue transportada por glaciares y depositada en algún momento durante el proceso de fusión", dijo Keeler.

No solo es uno de los más grandes en Norteamérica, pero el Madison Boulder es uno de los más grandes de su tipo en el mundo.

Keeler dijo que al graffiti lo limpiaron, y que la policía local está investigando el incidente.

Entre otras noticias:

Los legisladores de New Hampshire archivaron una serie de proyectos de ley que habrían establecido nuevas normas para los vertederos.

Por varios años, los legisladores estatales han tenido problemas para aprobar políticas en cosas como requisitos para dueños de vertederos o límites en desechos.

Pero un comité del Senado esta semana votó para archivar varios proyectos de ley que hubieran abordado estos problemas, en lugar de llevarlos a discusión.