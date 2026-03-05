¿Necesitas cuidado infantil en NH? Te contamos cómo acceder a fondos estatales para pagarlo.

La mayoría de padres necesitan cuidado infantil para poder trabajar. Pero los costos del servicio resultan imposibles para muchos residentes de New Hampshire. Entre 2022 y 2024, una familia en el estado tenía que pagar un promedio de $30,000 para tener a un bebé y a un niño pequeño en una guardería.

Read in English

De hecho, el estado ha preparado un fondo de becas que destina dinero a los costos de cuidado infantil de una familia, pero está drásticamente subutilizado. En 2025, solo el 7% de los niños elegibles en New Hampshire estaban utilizando los fondos estatales.

En el Centro de Cuidado Infantil de Rochester, alrededor del 60% de las familias con niños allí están en el programa de becas.

“El alivio que ves cuando la gente califica para la beca”, dijo en inglés Cora Hoppe, la Directora Ejecutiva del Centro de Cuidado Infantil de Rochester. “Ya no tienen que elegir entre comida, electricidad o vivienda. Ahora pueden ir a trabajar”.

En la serie en inglés de NHPR, How To New Hampshire , se trató el tema del Programa de Becas de Cuidado Infantil de New Hampshire y cómo las personas pueden utilizarlo. Hoppe brindó algunos datos básicos y consejos sobre cómo utilizar el fondo.

Hay más personas elegibles para el fondo de las que piensas

El estado extendió la elegibilidad para la beca en 2024. Ahora una familia de cuatro ganando casi $125,000 al año califica para el programa. Y, “solo pagan hasta el 7% de su sueldo, lo cual es increíble”, dijo Hoppe.

Los fondos pueden cubrir múltiples niños de una familia desde la edad de seis semanas hasta 13 años, y puedes quedarte en la beca siempre que sigas siendo elegible.

"Se trata básicamente de mantenerse al día con el papeleo que requiere el estado", dijo Hoppe.

(Se puede aplicar en línea aquí y si necesitas asistencia en español , puedes llamar al 1-844-275-3447 (TTY: 1-800-735-2964). También, la coalición SmartStart en Nashua ofrece ayuda.

Puedes leer más sobre el programa en este brochure ).

Busca el centro de cuidado infantil que acepte la beca antes de que apliques

No todos los centros de cuidado infantil aceptan los fondos de la beca. Puedes buscar uno visitando la página de búsqueda de cuidado infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire. La beca no te ayuda a conectarte con un centro, entonces debes encontrar el centro que tenga una vacante o una lista de espera.

Únete a la lista de espera de un centro

Una vez que estés en la lista de espera, puedes obtener un formulario del estado que te vinculará con el sistema de becas de cuidado infantil, lo cual necesitarás en el proceso de aplicación.

Pide ayuda para aplicar

Algunos programas de beneficios del gobierno tienen la fama de tener aplicaciones difíciles, y Hoppe dice que esto también sucede aquí. Ella recomienda revisar la aplicación en línea y luego preguntarle al centro de cuidado infantil con el que estás en contacto si tienen ayuda disponible.

“Muchos centros están dispuestos a ayudar”, dice Hoppe. Ella dice que cualquiera puede llamar al centro de Rochester para pedir asistencia. Tienen personal capacitado específicamente para ayudar con el proceso, y pueden dirigirte hacia la dirección correcta.

“Y el Departamento de Servicios Humanos siempre está dispuesto a ayudar si es que consigues que te contesten el teléfono”, dijo Hoppe.

La beca de cuidado infantil también beneficia a los proveedores

Hoppe dice que el programa de becas ayuda al flujo de ingreso de las guarderías, permitiendo que sigan operando.

“Realmente quiero que la gente lo considere un beneficio para ellos porque trabajan para nuestra economía”, dijo Hoppe. A ella le preocupa que el dinero sea subutilizado y sea gastado por el estado en otro asunto.

“Por favor, cuéntenle a todos, asegúrense que lo revisen”, dijo Hoppe.

“Los niños y sus familias merecen lo mejor, y hemos trabajado duro para llegar hasta aquí”.

Este artículo fue traducido por María Aguirre.