“Me ha ayudado mucho a mi salud mental”: una senderista invita a salir al aire libre este invierno

Para Ruth Castillo, la cultura de deportes de invierno es clave en New Hampshire. Como voluntaria de la organización Latino Outdoors Boston , incentiva a las personas a experimentar actividades al aire libre, desde senderismo hasta esquí.

“Poder como aventarme más a hacer cosas afuera me ha ayudado mucho para mi salud mental y también para poder .. hacer algo activo y no [quedarme] tanto tiempo en la casa”, dijo.

En invierno, Castillo recomienda empezar por el senderismo, una actividad accesible y multinivel que se puede realizar solo o acompañado. Además, es amigable para el bolsillo, a diferencia del esquí que requiere más gastos para comenzar.

Entre algunas de las precauciones, ella sugirió utilizar la ropa adecuada y avisarle a otra persona que se va a salir y a dónde. Castillo insiste en que lo ideal sería encontrar una comunidad con quien compartir el deporte.

“Cuando uno tiene una comunidad de personas que se siente a gusto, pues uno quiere seguir haciendo la actividad”, agregó.

Escucha la conversación completa con Castillo en el audio.

Algunos lugares recomendados de NH:

Para principiantes:

Para más experimentados:

Recursos valiosos: