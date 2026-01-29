“Me ha ayudado mucho a mi salud mental”: una senderista invita a salir al aire libre este invierno
Para Ruth Castillo, la cultura de deportes de invierno es clave en New Hampshire. Como voluntaria de la organización Latino Outdoors Boston, incentiva a las personas a experimentar actividades al aire libre, desde senderismo hasta esquí.
“Poder como aventarme más a hacer cosas afuera me ha ayudado mucho para mi salud mental y también para poder .. hacer algo activo y no [quedarme] tanto tiempo en la casa”, dijo.
En invierno, Castillo recomienda empezar por el senderismo, una actividad accesible y multinivel que se puede realizar solo o acompañado. Además, es amigable para el bolsillo, a diferencia del esquí que requiere más gastos para comenzar.
Entre algunas de las precauciones, ella sugirió utilizar la ropa adecuada y avisarle a otra persona que se va a salir y a dónde. Castillo insiste en que lo ideal sería encontrar una comunidad con quien compartir el deporte.
“Cuando uno tiene una comunidad de personas que se siente a gusto, pues uno quiere seguir haciendo la actividad”, agregó.
Escucha la conversación completa con Castillo en el audio.
Algunos lugares recomendados de NH:
Para principiantes:
- Profile Falls, una cascada en Bristol, NH.
- Parque Estatal Crawford Notch, en Harts Location, NH
- Sendero Mount Willard
- Sendero Bridal Veil Falls en White Mountains, NH.
- Sendero del Mount Pemigewasset en el Parque Estatal Franconia Notch.
Para más experimentados:
Recursos valiosos:
- Aplicación All Trails (aquí se pueden encontrar todos los senderos anteriormente mencionados)
- Los 10 ítems esenciales del Servicio Nacional de Parques para salir a hacer senderismo (hidratación, snack, mapas, protección solar, kit de primeros auxilios, y más).
- Para revisar el clima, pasar por weather.gov o mountain-forecast.com