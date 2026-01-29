© 2026 New Hampshire Public Radio

“Me ha ayudado mucho a mi salud mental”: una senderista invita a salir al aire libre este invierno

New Hampshire Public Radio | By María Aguirre
Published January 29, 2026 at 3:22 PM EST
Zach McCarthy para un evento de IST (Inclusive Ski Touring) y Latino Outdoors Boston.
Courtesy Photo
Zach McCarthy para un evento de IST (Inclusive Ski Touring) y Latino Outdoors Boston.

Para Ruth Castillo, la cultura de deportes de invierno es clave en New Hampshire. Como voluntaria de la organización Latino Outdoors Boston, incentiva a las personas a experimentar actividades al aire libre, desde senderismo hasta esquí.

“Poder como aventarme más a hacer cosas afuera me ha ayudado mucho para mi salud mental y también para poder .. hacer algo activo y no [quedarme] tanto tiempo en la casa”, dijo.

En invierno, Castillo recomienda empezar por el senderismo, una actividad accesible y multinivel que se puede realizar solo o acompañado. Además, es amigable para el bolsillo, a diferencia del esquí que requiere más gastos para comenzar.

Entre algunas de las precauciones, ella sugirió utilizar la ropa adecuada y avisarle a otra persona que se va a salir y a dónde. Castillo insiste en que lo ideal sería encontrar una comunidad con quien compartir el deporte.

“Cuando uno tiene una comunidad de personas que se siente a gusto, pues uno quiere seguir haciendo la actividad”, agregó.

Escucha la conversación completa con Castillo en el audio.

Algunos lugares recomendados de NH: 

Para principiantes: 

Para más experimentados:

Recursos valiosos:

  • Aplicación All Trails (aquí se pueden encontrar todos los senderos anteriormente mencionados)
  • Los 10 ítems esenciales del Servicio Nacional de Parques para salir a hacer senderismo (hidratación, snack, mapas, protección solar, kit de primeros auxilios, y más). 
  • Para revisar el clima, pasar por weather.gov o mountain-forecast.com
María Aguirre
I am the Spanish news producer for NHPR. I keep New Hampshire’s Spanish-speaking community informed with the latest local news developments through our news service on WhatsApp,¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? and through social media. I translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
See stories by María Aguirre
