'Él hace que valga la pena'; Futuro incierto para joven pareja tras arrestos de ICE en Twin Mountain

Moriah Morgan despertó la mañana del 4 de diciembre como si fuera un día normal. El día anterior, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en inglés) junto con la policía local habían detenido a su novio, a sus compañeros de casa y a unos vecinos. Como la única ciudadana americana viviendo en la casa, Moriah era la única persona que quedaba.

“Me había olvidado de que eso había pasado el día anterior. Todo se sentía normal. Y luego recordé que no era así … Fue raro porque nunca había estado sola”, dijo en inglés. “Y luego un día, no hay nadie”.

Moriah fue testigo de una de las operaciones más grandes de ICE en New Hampshire – el arresto de siete personas en Twin Mountain con la asistencia de la policía local. Mientras las deportaciones se han multiplicado por seis durante la administración de Trump, las consecuencias plantean preguntas sobre el rol de la policía local en la aplicación de las leyes migratorias.

Moriah conoció a su novio en mayo del año pasado mientras trabajaban juntos en la cocina de un Applebee 's. Lo llaman Rocky, como en las películas que tanto le gustan. Rocky es de India, pero Moriah dijo que su estatus migratorio nunca fue un tema de conversación, excepto cuando hablaban sobre su vida y sobre cómo fue mudarse a Estados Unidos.

La pareja decidió irse a vivir juntos a Twin Mountain, una comunidad dentro del pueblo de Carroll. Convivían con tres otras personas de edad universitaria , pero realmente nunca interactuaban con ellos. Moriah dijo que todo estaba bien hasta la mañana del 3 de diciembre cuando ella se despertó alrededor de las 8 a.m. Alguien había dejado entrar a la policía y estaban revisando las identificaciones de todos.

“Tomaron mi identificación y me la regresaron de vuelta. Pero no regresaron la de nadie más”, dijo ella. “Lo último que supe de Rocky fue que me dijo que me amaba y punto. No lo volví a ver desde allí”.

Photos contributed by Moriah Morgan, Collage by Lau Guzmán / NHPR Rocky and Moriah Morgan pose for selfies in their Twin Mountain home

Eventualmente, el grupo fue llevado a una oficina de planta de ICE en Manchester, y fueron detenidos en la Prisión del Condado de Strafford.

Esta ha sido la única vez que se le ha pedido a Carroll asistir a ICE en una operación, según el teniente Ian MacMillan del departamento policial de Carroll.

Él dijo que su trabajo como oficial local es único. Carroll es uno de los pueblos más pequeños de New Hampshire, con una población de poco menos de 900 habitantes. Pero el número aumenta entre tres y seis veces más a lo largo del año, entre estudiantes, trabajadores temporales, entusiastas de los deportes de invierno y turistas. Está a casi una hora y media de la frontera canadiense, y no es raro ver a visitantes de Quebec.

Como una docena de otros departamentos policiales en New Hampshire, Carroll tiene un acuerdo 287(g) con ICE, lo cual delega a agentes de policía local para hacer cumplir la ley federal de inmigración. MacMillan y su jefe decidieron que era mejor para el pueblo trabajar con ICE. Todos los cuatro oficiales de tiempo completo en Carroll decidieron hacer la capacitación federal y aplicar una política sobre cómo llevar a cabo acciones 287(g) poco después de firmar un acuerdo.

“Sabía que posiblemente íbamos a ser un blanco para ICE en base a la población inmigrante y con visa”, dijo MacMillan en inglés. “Prefiero cooperar con ICE en lugar de ser un adversario con ellos, y que luego vengan y hagan lo que quieran aquí”.

Pero él dijo que esto no ha sido un problema en su pueblo. Él dijo que los oficiales de ICE han sido muy profesionales.

MacMillan dijo que la policía de Carroll decidió llamar a ICE en diciembre por algunos roces con uno de los compañeros de casa de Rocky y Moriah. Según documentos policiales revisados por NHPR, el más serio fue un arresto por manejar bajo influencia en Thanksgiving. El compañero recibió una citación judicial y fue puesto en libertad.

“Cuando empezamos a tener problemas frecuentes con conductores bajo los efectos del alcohol, los daños a la propiedad plantearon una preocupación de seguridad”, dijo MacMillan.

El departamento le preguntó a ICE sobre los estatus de los compañeros. ICE dijo que el compañero en cuestión alegadamente se había quedado más tiempo de lo que su visa de trabajo permitía y había vivido con varias personas que probablemente hicieron lo mismo, lo cual sería una infracción civil.

Menos de una semana después, ICE le pidió ayuda a la Policía de Carroll.

De las siete personas arrestadas el 3 de diciembre, solo dos tenían cargos criminales en sus récords con el departamento policial de Carroll. Como la mayoría de los detenidos migratorios en New Hampshire, Rocky no tiene un historial criminal en el pueblo.

MacMillan dice que la situación es poco usual. Él dice que su departamento no ha enfrentado serios problemas de migración, y tiene mejores cosas que hacer con el dinero de los contribuyentes que ejercer las leyes migratorias.

Él presentó una solicitud al gobierno federal en enero para un reembolso del valor total de la operación – un poco más de $900.

“Traemos casi 6,000 estudiantes con visa y otros empleados. Podríamos hacer cosas migratorias todo el día. No tengo tiempo para eso, especialmente si están portándose bien. Como lo hacen aquí. Están trabajando, son educados. Nunca hemos tenido problemas”, dijo.

ICE ni confirmó ni negó la acción en diciembre. Un vocero dijo que aplican las leyes en todo el estado.

“Como parte de operaciones de rutina, ICE arresta extranjeros que cometen crímenes y a otros individuos que violan las leyes migratorias de nuestro país. Todos los extranjeros que violen la ley de inmigración de los Estados Unidos pueden estar sujetos a arresto, detención y, si se determina que es deportable por orden final, expulsado de los Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad”, decía el comunicado en inglés.

En el mes desde los arrestos, el rol de la aplicación de la ley migratoria es un constante tema de contención. Los demócratas propusieron algunos proyectos para abordar las preocupaciones de esta sesión. El ACLU de New Hampshire demandó a ICE por los documentos que utilizan para capacitar a oficiales locales de las 13 agencias con acuerdos 287 (g).

El director legal de ACLU, Gilles Bissonnette, piensa que la capacitación debería estar disponible para que los oficiales puedan consultarla cuando sea necesario, especialmente porque el Departamento de Justicia de New Hampshire ya publicó su Manual de Aplicación de la Ley en línea.

“Creo que ICE y el gobierno federal pueden tomar ejemplo de New Hampshire, ya que New Hampshire se ha vuelto relativamente transparente con respecto a cómo nuestras fuerzas del orden hacen su trabajo”, dijo en inglés.

ICE aún no responde a una solicitud de comentario por la demanda.

Los compañeros de Moriah y sus vecinos han regresado, pero Rocky sigue detenido. El ajuste ha sido complicado para ella mientras trabaja para pagar la defensa legal de Rocky.

Uno de los cambios más duros fue cuando Rocky fue trasladado de la Prisión del Condado de Strafford en Dover a FCI Berlin, una prisión federal de seguridad media. Aunque Berlin es más cerca de Carroll que Dover, ella dice que a Rocky se lo siente más lejos. En Strafford, podía pagar $7 por una llamada de 30 minutos, pero eso dejó de ser una opción cuando fue transferido. Él tiene una limitada cantidad de minutos disponibles al mes, lo cual significa que tiene 15 minutos al día para hablar con Moriah.

Ha sido difícil para ella, pero dice que cuenta con su trabajo, sus colegas, su fe, sus llamadas con su familia en Florida. Le anima cómo Rocky lidia con todo.

“Él no está amargado ni enojado. Él no trata mal a nadie por estar en esta situación. Sigue siendo amable y paciente todo el tiempo. Aunque esto es traumático para él, él hace que valga la pena”, dijo. “Nunca elegiría otra cosa que no fuera luchar por él”.

La fecha de corte de Rocky está programada para esta semana.

Traducción de María Aguirre