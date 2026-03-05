Ayotte dijo que no apoyaría ningún centro de ICE en NH. Cámara y Senado de NH en sesión.

A continuación, lee las noticias del jueves 5 de marzo de 2026

Tras cambio de planes en Merrimack, Ayotte dice que no apoyaría ningún centro de ICE, mientras Demócratas de NH piden garantía del DHS

Una semana después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunciara que no iba a seguir con su plan de tener un centro de detención en Merrimack , la gobernadora Kelly Ayotte le dijo a los reporteros que no existe circunstancia en la cual ella apoye una apertura de un centro de detención de ICE en el estado.

"No, no lo hay, pero puedo decirles que trabajé con las comunidades locales en esto, ¿verdad? Y les diré esto personalmente, opinando: fui quien se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional y habló con ella directamente sobre las preocupaciones de la gente de Merrimack, y esto es lo que haría por cualquier comunidad de New Hampshire”, dijo Ayotte.

Mientras tanto, la delegación demócrata del Congreso de New Hampshire está presionando a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem [NOME], para que descarte la construcción de cualquier centro de ICE en el estado.

En una carta, los Demócratas le pidieron a Neom que garantice que ICE no retomaría la propuesta de Merrimack, y que compartiera detalles sobre cualquier otro sitio en el estado que el Departamento de Seguridad Nacional esté considerando para un centro de detención.

Cámara y Senado estarán en sesión, tocando cuidado infantil y responsabilidad de fabricantes de armas

La Cámara y el Senado estarán en sesión hoy jueves. Ambos cuerpos gubernamentales tomarán proyectos de ley vinculados al cuidado infantil, y la responsabilidad de los fabricantes de armas.

La Cámara y el Senado votarán cada uno en proyectos de ley separados en crear un crédito fiscal empresarial para los empleadores que brinden cuidado infantil a los trabajadores.

La gobernadora Kelly Ayotte propuso un crédito fiscal para las empresas que brindan cuidado infantil en el lugar de trabajo.

El proyecto de la Cámara no ordenaría eso, pero permitiría a las empresas reclamar un crédito contra las ganancias comerciales o el impuesto empresarial por hasta el 50 por ciento del costo de crear o expandir el cuidado infantil con 12 cupos.

Por otro lado, el proyecto de ley del Senado requiere que las compañías brinden cuidado infantil en el sitio o en un edificio adjunto para reclamar un crédito frente a los gastos......limitado a $100,000 al año.

Ambos, la Cámara y el Senado, también tomarán proyectos de ley que repelarían una ley aprobada el año pasado que protege a los fabricantes de armas de demandas por características opcionales de seguridad. La ley fue inspirada por demandas que enfrenta la compañía Sig Sauer, con sede en su NH, por su pistola P320.

Gobernadora Ayotte dice que apoya las investigaciones sobre relación de Kamen con Epstein

La gobernadora Kelly Ayotte dice que el empresario de New Hampshire, Dean Kamen, debería explicar su relación con Jeffrey Epstein.

Kamen ha dicho que su interacción con Epstein fue limitada, y que no involucra ninguna mala acción.

Pero Ayotte, quien ha tenido a Kamen en previos spots publicitarios, le dijo a los reporteros el miércoles que ella apoya las revisiones del trato de Kamen con Epstein lanzadas por FIRST, el programa de robótica juvenil que Kamen fundó... y ARMI, la iniciativa federal de bio fabricación que él dirige en Manchester.

Registros demuestran que Kamen y Epstein mantuvieron contacto por varios años, y que Kamen visitó la isla privada de Epstein después de que Epstein haya sido acusado de solicitar relaciones sexuales con un menor.

Volinsky recibe “amenaza de muerte” en X tras presentar plan de financiación escolar con ingresos fiscales

El Partido Libertario de New Hampshire dijo en una publicación en X el martes que es, traduzco y cito, "perfectamente permisible matar" a un político demócrata que propuso crear un impuesto estatal sobre la renta.

La foto del ex consejero ejecutivo Andru Volinksy's [Andrew voe-LIN-skee's] fue incluida en la publicación. Él dice que su plan es utilizar los ingresos fiscales para financiar la educación.

“Esperaba debatir los términos del plan de financiación escolar que presentamos. Esperaba que hubiera desacuerdo … pero no esperaba que los libertarios me amenacen de muerte ni que mi propio partido tardara 24 horas en responder a esa amenaza”, dijo Volinsky.

En una declaración el miércoles, la líder demócrata de la Cámara, la representante Alexis Simpson, dijo que dicha publicación es, cito, “peligrosa e inaceptable”.

Volinsky, quien se lanzó a gobernador en 2020, dijo que se ha contactado con las fuerzas de la ley.

Chris Ellms, comisionado adjunto del departamento de energía, es el nuevo líder del PUC

La Comisión de Utilidades Públicas tiene un nuevo líder.

Chris Ellms, el comisionado adjunto del departamento estatal de energía, fue confirmado ayer por el Consejo Ejecutivo. La comisión regula la energía de inversionistas y las utilidades de agua.

En su audiencia de nominación a comienzos de la semana, Ellms le dijo al Consejo que se enfocaría en una comunicación transparente con sus contribuyentes sobre las decisiones de tasas de energía.

Algunos defensores y consejeros si están preocupados de que quizás él deba retirarse de casos donde trabajó como parte del Departamento de Energía.

Distribución de contratos de salud en zonas rurales de NH fue postergada

La distribución de millones de dólares para salud rural en New Hampshire fue postergada por el Consejo Ejecutivo el miércoles.

El Consejo Ejecutivo aprobó un subsidio para el primer año de $204 millones del gobierno federal para ayudar a innovar y a expandir el acceso a la atención médica en zonas rurales del estado.

Pero los miembros del Consejo quieren más transparencia sobre cómo los fondos serán distribuidos.

La consejera Karen Liot Hill, una demócrata, dice que la responsabilidad es clave para el éxito del programa.

“Los fondos podrían ser recuperados y entregados a otros estados si New Hampshire no cumple con los objetivos de rendimiento. Alternativamente, New Hampshire también podría recibir fondos adicionales si logramos resultados positivos”, dijo Liot Hill.

Ayotte propuso que el consejo ejecutivo vuelva a reunirse el 16 de marzo para discutir de manera más profunda las asignaciones de fondos.

Esto también pasa en NH:

Ayer, la gobernadora Kelly Ayotte confirmó que el gobierno federal ha activado a la Guardia Nacional del estado, y que ella fue parte de una reunión clasificada sobre el asunto.

Ayotte dijo que no puede compartir más información sobre cuántos miembros de la Guardia han sido activados para apoyar la guerra en Irán, o qué tipo de rol van a desempeñar.

Dijo que compartir cualquier información sobre la misión de los soldados podría ponerlos en riesgo.