© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Support local news and essential programs and you could win a trip to Ireland.

Estudiantes de Concord publican cuento sobre cultura Colombiana

New Hampshire Public Radio
Published February 23, 2026 at 11:53 AM EST
Sofia Recchi, derecha, y Caroline Anttila, izquierda, leen su libro nuevo, "Un Paseo al Corazón," el domingo 22 de febrero 2026 en el restaurante colombiano Casa Blanca en Nashua
Lau Guzmán
/
NHPR
Sofia Recchi, derecha, y Caroline Anttila, izquierda, leen su libro nuevo, "Un Paseo al Corazón," el domingo 22 de febrero 2026 en el restaurante colombiano Casa Blanca en Nashua

Unas estudiantes de secundaria en Concord escribieron un nuevo cuento infantil: “Un paseo al corazón”. El libro cuenta la historia de una niña llamada Luna que vive en Estados Unidos y va a Colombia para visitar a sus familiares.

La autora, Sofia Recchi, es de una familia internacional con raíces colombianas. Aunque no vive en Colombia, dijo que ella se identifica con Luna y que se inspiró en sus viajes por todo el país para nutrir al libro.

“Luna dice que se dió cuenta que esa misma música alegre y ritmo salsero también eran parte de su identidad. Creo que esa es la oración más importante porque muestra que al final no tiene que vivir en Colombia para sentirse conectada”, dijo Recchi.

Recchi leyó el libro con Caroline Anttila, su mejor amiga y la ilustradora del libro. Anttila no tiene raíces Colombianas, pero dijo que trabajar en el libro fue una experiencia bonita para aprender de la cultura.

“Fue un proceso muy divertido y colaborativo”, dijo. “Sofía tuvo que explicarme varias partes Colombianas, porque no conozco la cultura mucho”.

Recchi y Antilla leyeron el libro por primera vez el domingo en el restaurante colombiano Casa Blanca en Nashua. El restaurante ofreció un desayuno colombiano, completo con pan de yucca, buñuelos, empanadas, chocolate y café.

Juliana Mazuera del restaurante Casa Blanca en Nashua sirve un chocolate de desayuno el domingo 22 de febrero del 2026
Lau Guzmán
/
NHPR
Juliana Mazuera del restaurante Casa Blanca en Nashua sirve un chocolate de desayuno el domingo 22 de febrero del 2026

Betsy Mejía estaba entre las mamás que fueron con sus hijos. Ella es de Medellín, Colombia y dijo que trajo a sus niños para fomentarles el hábito de la lectura y su cultura.

“Mis hijos son nacidos y criados en este país,” dijo. “Pero yo soy colombiana y en la alimentación, en la música, yo creo que todo lo que se vive en la casa es es Colombia”.

El evento fue parte de una serie de eventos organizados por la Comunidad Colombiana en New Hampshire, que espera hacer más eventos culturales a futuro.
Tags
Noticias en español ColombiaBooksConcordNashuaArts and Culture
Related Content

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.