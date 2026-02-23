Estudiantes de Concord publican cuento sobre cultura Colombiana

Unas estudiantes de secundaria en Concord escribieron un nuevo cuento infantil: “Un paseo al corazón ”. El libro cuenta la historia de una niña llamada Luna que vive en Estados Unidos y va a Colombia para visitar a sus familiares.

La autora, Sofia Recchi, es de una familia internacional con raíces colombianas. Aunque no vive en Colombia, dijo que ella se identifica con Luna y que se inspiró en sus viajes por todo el país para nutrir al libro.

“Luna dice que se dió cuenta que esa misma música alegre y ritmo salsero también eran parte de su identidad. Creo que esa es la oración más importante porque muestra que al final no tiene que vivir en Colombia para sentirse conectada”, dijo Recchi.

Recchi leyó el libro con Caroline Anttila, su mejor amiga y la ilustradora del libro. Anttila no tiene raíces Colombianas, pero dijo que trabajar en el libro fue una experiencia bonita para aprender de la cultura.

“Fue un proceso muy divertido y colaborativo”, dijo. “Sofía tuvo que explicarme varias partes Colombianas, porque no conozco la cultura mucho”.

Recchi y Antilla leyeron el libro por primera vez el domingo en el restaurante colombiano Casa Blanca en Nashua. El restaurante ofreció un desayuno colombiano, completo con pan de yucca, buñuelos, empanadas, chocolate y café.

Lau Guzmán / NHPR Juliana Mazuera del restaurante Casa Blanca en Nashua sirve un chocolate de desayuno el domingo 22 de febrero del 2026

Betsy Mejía estaba entre las mamás que fueron con sus hijos. Ella es de Medellín, Colombia y dijo que trajo a sus niños para fomentarles el hábito de la lectura y su cultura.

“Mis hijos son nacidos y criados en este país,” dijo. “Pero yo soy colombiana y en la alimentación, en la música, yo creo que todo lo que se vive en la casa es es Colombia”.