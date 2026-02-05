Estudiantes de Nashua caminan en contra de ICE. Más confusión en las inspecciones de autos en NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 5 de febrero de 2026

Los estudiantes de Nashua dicen que la protesta contra la aplicación agresiva de las leyes migratorias es personal

Unos cientos de estudiantes de la escuela secundaria de Nashua realizaron una caminata ayer miércoles para protestar en contra de lo que llaman una agresiva ejecución de leyes migratorias en el país.

Keegan Dolan, de último año, dijo que dos cosas la llevaron a organizar el evento: las noticias sobre un posible centro de detención de ICE en Merrimack, y comentarios que ha escuchado de estudiantes de la escuela primaria de Nashua.

El distrito es el segundo más diverso del estado, y ella dice que la mayoría de sus estudiantes con los que trabaja son de minorías.

“Estos pequeñitos de seis y siete años temen por sus padres, por ellos … ningún niño debería tener miedo de eso”, dijo Dolan.

Los estudiantes de Concord High realizaron una caminata parecida la semana pasada. Estas caminatas no fueron aprobadas por los distritos escolares ni de Concord ni de Nashua.

Elena Eberwein Cientos de estudiantes de secundaria de Nashua se manifestaron el miércoles para protestar contra de ICE.

Ayotte pide revisión de agencia estatal después de que documentos muestran comunicación con ICE sobre centro de detención

En una reunión de emergencia del Consejo Ejecutivo ayer miércoles, la gobernadora Kelly Ayotte y los consejeros interrogaron a la comisionada del Departamento de Recursos Naturales y Culturales, Sarah Stewart.

Los documentos publicados el martes por la American Civil Liberties Union o ACLU, los cuales fueron obtenidos por una solicitud de récords públicos, demuestran que los funcionarios en ese departamento han estado en comunicación por semanas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por un posible centro de detención en Merrimack. Pero los funcionarios dicen que nadie le dijo a la gobernadora.

El consejero David Wheeler representa al distrito de Merrimack. Él describe las noticias de esta semana como el mal paso más reciente de Stewart en una lista cada vez más larga.

“He perdido la confianza en el liderazgo de su departamento y creo que debería considerar adelantar su renuncia", dijo Wheeler.

La comisionada Stewart actualmente planea renunciar al final de su mandato en junio.

La gobernadora Ayotte le pidió a la oficina del fiscal general revisar el incidente.

Comité de la Cámara de Representantes rechaza proyectos de ley para restablecer la pena de muerte

Un comité en la Cámara de New Hampshire votó unánimamente en contra de traer de vuelta la pena de muerte.

El comité de justicia criminal de la Cámara le está pidiendo a los legisladores a eliminar algunos proyectos de ley para restablecer y expandir el uso de la pena de muerte aquí en New Hampshire. Los votos se dan después de largas audiencias públicas el mes pasado.

El republicano Terry Roy lidera el comité.

“Hemos visto a nuestro gobierno, en diferentes niveles, volverse más conflictivo ... En mi opinión, en el estado de este condado, no creo que queramos brindarle a nuestro gobierno la capacidad de asesinar a sus propios ciudadanos”, dijo.

New Hampshire revocó el castigo capital en 2019, y no ha ejecutado a ningún recluso en casi 90 años.

El único preso que se encuentra actualmente en la fila, asesinó a un oficial de policía en 2006.

Como fiscal general, la gobernadora Kelly Ayotte lideró ese caso. Ayotte no ha intervenido en proyectos de ley específicos para restablecer la pena de muerte, pero ha dicho que quiere que vuelva.

La cámara completa votará sobre los proyectos de ley a finales de este mes.

Contra las órdenes del juez, NH redobla esfuerzos para terminar con las pruebas de emisiones de los autos

La confusa ida y vuelta sobre las inspecciones de autos en New Hampshire …. se acaba de hacer más confusa.

Se supone que las inspecciones deberían haber terminado el 31 de enero.

Pero la compañía que brinda los mecánicos para los equipos de pruebas de emisiones demandó, diciendo que el estado viola la Ley de Aire Limpio terminando con las inspecciones.

La semana pasada, un juez federal se puso de acuerdo, diciendo que las inspecciones están de regreso.

Esto impulsó que la Fiscalía General estatal diga que todos los que no tengan un sticker válido tienen hasta abril para resolverlo.

Luego el miércoles, el consejo ejecutivo rechazó una extensión de 60 días al contrato de la compañía de pruebas de emisiones.

Lo que significa que ahora, no hay nadie disponible para ofrecer inspecciones.

En un comunicado, la fiscalía general dice que está considerando sus próximos pasos, y puede terminar retrasando la fecha límite de abril… pero reiteró que ningún conductor será detenido por no tener un sticker vigente.

Esto también pasa en NH:

Un proyecto de ley en la Cámara Estatal de New Hampshire agregaría $4.5 millones al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del estado... o SNAP... el próximo año.

Los legisladores esta semana dijeron que New Hampshire típicamente dividía los costos operativos 50/50 con el gobierno federal. Pero con los recientes cortes en el presupuesto del presidente Trump, el estado ahora cubriría 75% del costo del programa a partir de octubre.

Karen Hebert, del departamento estatal de salud, dijo en una audiencia esta semana que aproximadamente 75 mil personas usan SNAP en el estado. Añadió que el departamento apoya el proyecto de ley y que, si no se aprueba, dificultará la gestión del programa.