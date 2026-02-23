Tormenta de nieve en el noreste. Presentan cuento infantil inspirado en Colombia en Nashua.

A continuación, lee las noticias del lunes 23 de febrero de 2026

Tormenta del noreste trae fuertes nevadas y vientos fuertes; advertencia de ventisca para el este de New Hampshire

La mayoría del noreste está lidiando con una gran tormenta de invierno hoy; mientras que la acumulación de nieve más pesada con los vientos más fuertes será al sur de nosotros, New Hampshire está sufriendo algunos efectos.

El meteorólogo Ryan Hass del Observatorio del Monte Washington dijo que los resultados van a variar dependiendo de dónde estés.

“Una tormenta invernal considerable impactará hoy el noreste, trayendo fuertes nevadas y vientos fuertes al sur de New Hampshire, con nevadas mucho más ligeras más al norte.

Se esperan nevadas de 2.5 a 5 cm por hora y ráfagas de viento de hasta 80 km/h durante la tarde en la costa, lo que causará una visibilidad significativamente reducida, dificultades para viajar y la posibilidad de cortes de electricidad e inundaciones costeras”, dijo el meteorólogo.

Algunos residentes de New Hampshire estaban sin energía esta mañana.

National Weather Service Advertencias de ventiscas y tormenta de invierno para New Hampshire el 23 de febrero del 2026. La advertencia de ventisca y tormenta de invierno están en efecto hasta las 10 p.m. del lunes.

El domingo en Nashua, estudiantes de Concord presentaron un cuento infantil inspirado en Colombia

Unas estudiantes de secundaria en Concord escribieron un nuevo cuento infantil: “Un paseo al corazón”. La autora, Sofia Recchi, asistió el domingo al restaurante Colombiano Casa Blanca en Nashua con su mejor amiga e ilustradora, Caroline Anttila, para leer el libro con desayuno Colombiano.

El libro cuenta la historia de una niña llamada Luna que vive en Estados Unidos y va a Colombia para visitar a sus familiares.

Para Recchi, escribir este libro es una manera de recordar a los niños más pequeños que Colombia se lleva en el corazón.

"Llegó el momento de regresar a casa. Cuando Luna llegó, hacia mucho frio. Pero en su corazón llevaba el calor de los abrazos y los colores de su familia colombiano", leyó Recchi.

El evento fue parte de una serie de eventos organizados por la comunidad colombiana de New Hampshire, que espera hacer más eventos culturales a futuro.

Residentes de Merrimack y de NH se manifiestan contra el proyecto de instalación de ICE en Merrimack

Alrededor de 1,500 personas se reunieron en el Municipio de Merrimack durante el fin de semana para protestar en contra de una propuesta de construir una instalación de detención de ICE en un garaje vacío que hay en el pueblo.

La protesta atrajo a locales y a personas de todo el estado, incluyendo a Donna Larue.

“Ahora estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar el avance de esto ... es una atrocidad y creo que solo estamos tratando de encontrar formas de ir a la junta de zonificación, al ayuntamiento y tratar de contraatacar de cualquier forma posible”, dijo Larue.

Larue dice que las personas desde todo el espectro político están en contra de la instalación, porque les preocupa el consumo de agua, la pérdida de ingresos fiscales y otras preocupaciones.

Política federal sobre impuesto Medicaid podría afectar a ingresos y hospitales de NH, según reporte

Una nueva política federal en un impuesto clave de Medicaid podría costarle al estado hasta mil millones de dólares en posibles ingresos durante la próxima década, esto según un reciente reporte del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire.

El año pasado, el gobierno federal decidió limitar el impuesto de mejora de Medicaid al 6%. Actualmente, la tasa de New Hampshire es más baja, pero esto cambiará en 2028, cuando el cambio federal llevará la tasa por debajo del nivel actual del estado, según dice Jessica Williams del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire.

Ella dice que cuando eso ocurra, la pérdida de ingresos se sentirá en el presupuesto estatal, y los hospitales que se han beneficiado de ese impuesto.

“Una gran parte regresa a los hospitales que pagan el impuesto para apoyar la atención no compensada”, dijo Williams.

Ella dice que los hospitales aquí suelen recibir un reembolso de alrededor del 91% del monto que pagan en el impuesto.

Planned Parenthood en Massachusetts ahora ofrece vasectomías

La Liga de Planned Parenthood de Massachusetts ahora ofrece vasectomías. Esto se da por un aumento de interés en el procedimiento.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que Planned Parenthood ya las ofrece en más de la mitad de estados a nivel nacional, incluyendo en algunos centros en New Hampshire, Vermont y Maine.

La vasectomía es un simple cirugía diseñada para permanentemente prevenir que el esperma salga del cuerpo. Este procedimiento corto tiene casi nada o muy poco tiempo de recuperación.

La directora médica de la Liga de Planned Parenthood de Massachusetts dice que la mayoría de sus opciones de anticonceptivos priorizan la prevención en la persona que puede quedar embarazada. Ella dice que el procedimiento ofrece a la pareja la oportunidad de compartir esa responsabilidad.

Por ahora, ella dice que el procedimiento estará disponible mensualmente en Massachusetts. La meta es expandir el número de citas en el futuro.

Esto también pasó en NH:

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. disparó e hirió a una persona en Pittsburg, New Hampshire, el domingo.

El incidente se dio en un sitio a primera hora de la noche cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

El FBI le dijo a WMUR-TV que la persona alegadamente disparó primero al agente, pero el agente no resultó herido.

La persona que recibió el disparo del agente está siendo tratada en un hospital cercano.

El FBI está investigando, y dijo que no se publicará más información por ahora.