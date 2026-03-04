Nominada de Ayotte para Defensora Infantil se retira. Dartmouth College y la IA.

A continuación, lee las noticias del miércoles 4 de marzo de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Pappas quiere que Trump testifique en el Congreso sobre Epstein

El congresista Chris Pappas quiere que el presidente Donald Trump testifique en el Congreso sobre Jeffrey Epstein.

Pappas dice que cualquiera que haya tenido tanto contacto con Epstein como el que tuvo Trump, debería estar dispuesto a compartir lo que sabe y cuando lo sabía.

“Su nombre se menciona decenas de miles de veces en los archivos de Epstein. Tanto Bill como Hillary Clinton tuvieron que declarar en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. No veo por qué el presidente no debería responder a esas mismas preguntas y decirle a los americanos lo que sabe sobre Jeffrey Epstein”, dijo Pappas.

Pappas, candidato para el Senado nacional, está entre el creciente número de Demócratas en el Congreso que está pidiendo que Trump testifique sobre Epstein.

La elección de Ayotte para Defensora Infantil se retira de la consideración

La elección de la gobernadora Kelly Ayotte para Defensora Infantil, a cargo de la política del sistema de bienestar infantil del estado, ha retirado su nombre de la consideración.

Diana Fenton no pudo ser contactada directamente para comentar del tema.

La decisión de Fenton de retirarse aparece un día después de una audiencia pública contenciosa sobre su nominación. Algunas personas cuestionaron la habilidad de Fenton de ser justa y sin prejuicios porque ella es una madre de acogida y su esposo es un juez que decide las disputas legales familiares.

Fenton ha trabajado como abogada estatal por casi dos décadas. La consejera ejecutiva Karen Liot [LEO] Hill cuestionó si Fenton podía supervisar de forma independiente el sistema de bienestar infantil del estado después de defender a las agencias estatales durante tanto tiempo.

“Espero que la gobernadora proponga a alguien altamente calificado lo antes posible”, dijo Liot Hill.

La oficina de la gobernadora no respondió a la solicitud de comentario de NHPR.

Asequibilidad y la transparencia son prioridades para el nuevo candidato a la Comisión de Servicios Públicos

El candidato de la gobernadora Kelly Ayotte para liderar la Comisión de Servicios Públicos del estado expuso el lunes frente al Consejo Ejecutivo del estado por qué sería la persona adecuada para el cargo.

Chris Ellms es actualmente el Comisionado Adjunto del Departamento Estatal de Energía.

Él dijo al Consejo que como presidente de la comisión, sus prioridades incluirían asequibilidad de energía y asegurar que la agencia tenga los recursos que necesita para cumplir con sus responsabilidades.

Los defensores han compartido preocupaciones por los antecedentes bipartidistas de Ellms, y su relativa falta de experiencia en energía. Si se confirma como líder de la comisión, podría verse obligado a recusarse de los casos en los que ha trabajado como parte del Departamento de Energía.

En Weare, una mujer que disparó contra un hombre negro enfrenta cargos por violación de derechos civiles.

Una mujer de 67 años de Weare fue acusada de violar la Ley de Derechos Civiles del estado.

Los fiscales alegan que Diane Durgin disparó dos veces a un hombre que por error, manejó hacia su propiedad en octubre de 2024.

Durante una llamada al 911, ella le dijo a la policía que el hombre era negro y que ella temía por su seguridad. La víctima también alega que ella utilizó lenguaje racista.

El esposo de Durgin también disparó al auto. Ambos enfrentan cargos criminales separados.

Grupo de legisladores presentó plan con nuevos impuestos de renta para financiar educación en NH

Un grupo llamado "cut our property taxes" o "reduzcan nuestros impuestos sobre la renta” en español, ha publicado un plan que impondría un impuesto de la propiedad para ayudar a financiar a las escuelas públicas.

El plan pide por un impuesto sobre la renta del 3% y un impuesto estatal sobre la propiedad de $3.00 para financiar las escuelas. Entre los creadores, está el exconsejero ejecutivo Andru Volinsky.

Él dice que la meta del impuesto es distribuir los costos de la educación de forma más amplia y justa para que las escuelas y la vivienda sean más asequibles.

El grupo de Volinsky, que incluye representantes estatales y funcionarios locales, publicaron una calculadora de impuestos que demuestra que la mayoría de personas pagaría menos en impuestos bajo el plan.

Mientras tanto, los republicanos dijeron que esto llevaría a impuestos más altos y a más gastos. Alexis Simpson, quien lidera los demócratas en la Cámara de NH, dijo que se distanciaron de la propuesta y publicaron un comunicado diciendo que, traduzco y cito, “los demócratas de la Cámara no van a apoyar a un impuesto sobre la renta”.

Dartmouth College ha tenido éxito incorporando la IA en su campus

Nuevos reportajes del Boston Globe encuentran que Dartmouth College se está moviendo más rápido que la mayoría de universidades en adoptar Inteligencia Artificial en el campus.

La universidad recientemente firmó un contrato con Anthropic por miles de licencias para su chatbot de Inteligencia Artificial, y tanto la facultad como estudiantes están sintiendo la presión de integrar a la tecnología en su trabajo.

Diti Kohli escribe para el Boston Globe.

Kohli explicó que lo que suele percibir de las universidades, es que, cito, “se rigen por normas que cambian constantemente, como lo que está permitido y lo que no en un aula universitaria, en un entorno social, en la universidad, y la integración general del uso de la IA en la vida universitaria es algo que nunca se puede resolver”.

Hay una conversación completa sobre la tecnología de inteligencia artificial en Dartmouth en nhpr.org

Esto también pasa en NH:

La gobernadora Kelly Ayotte se reunirá con su consejo ejecutivo hoy, para otorgar al estado sus primeros contratos en una nueva iniciativa de atención médica rural.

El programa de $641 millones es financiado por el gobierno federal, y busca mejorar el acceso al cuidado e impulsar trayectorias profesionales.

El Union Leader reporta que la administración de Ayotte está proponiendo que se otorguen contratos a centros educativos y organizaciones sin fines de lucro para alcanzar estos objetivos... incluyendo a la Universidad de New Hampshire y el Sistema de Community Colleges del estado.