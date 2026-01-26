Líderes de Merrimack se oponen a instalación de ICE. Precaución en carreteras y la nieve.

A continuación, lee las noticias del lunes 26 de enero de 2026

Líderes de Merrimack se oponen a las instalaciones de ICE en una carta a funcionarios estatales y federales

El pueblo de Merrimack le está diciendo a los funcionarios estatales y federales que no quiere que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE, tenga una instalación de procesamiento en el pueblo.

El viernes, el consejo municipal le envió una carta a Kristi Noem, líder del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., quien supervisa a ICE, a la gobernadora Kelly Ayotte y a otras autoridades, diciendo que la instalación incrementaría los gastos del pueblo y la carga en la policía local.

Esto aparece después de que el Washington Post reporte en diciembre que ICE realizó borradores de planes para convertir un sitio industrial del pueblo en una instalación de detención de hasta 1500 detenidos.

ICE no ha confirmado ni negado estos reportes, y el pueblo dice que no han obtenido claridad de cualquiera en el gobierno estatal o federal.

Black Heritage Trail de NH busca honrar a persona en mural en Portsmouth después de que gobierno federal ordene retirar algunas exhibiciones por vínculos a esclavitud

El gobierno federal ha ordenado retirar las exhibiciones relacionadas a la esclavitud en la casa de George Washington en Philadelphia. Esto incluye información sobre Ona Judge Staines, una mujer esclavizada por George y Martha Washington que luego escapó a New Hampshire.

El Black Heritage Trail de New Hampshire dice que la exhibición sobre las personas esclavizadas por los Washington fue retirada porque se consideró divisiva.

El Black Heritage Trail dice que igualmente honrará a Ona Judge como un “símbolo de resiliencia negra” con un mural en un edificio de Portsmouth. El mural será revelado en mayo.

Gobernadora Ayotte insiste en tomar precaución mientras la tormenta de nieve continúa causando cierre de escuelas, control en carreteras

Una tormenta masiva de nieve que trajo mucho frío al país este fin de semana sigue trayendo mucha nieve y cierres en todo New Hampshire esta mañana.

Cientos de escuelas han cancelado las clases. La legislatura ha postergado audiencias en Concord.

En la tarde del domingo, cuando la nieve se empezó a acumular en el estado, los límites de velocidad en la carreteras bajaron a 45 millas por hora. Market Basket tomó la decisión inusual de cerrar todas sus tiendas temprano.

La gobernadora Kelly Ayotte ha pedido precaución. Ella le dijo a WMUR que la gente debería quedarse dentro, lejos de la carreta.

"Use el sentido común: si no necesita salir, quédese en casa. De lo contrario, manténgase cálido", dijo.

El Departamento de Transporte ha reducido la velocidad a 45 millas por hora en las principales carreteras, incluyendo la I-93, I-95 e I-89.

Demógrafo de NH dice que el estado tiene más muertes que nacimientos desde hace muchos años, según datos

Datos de 2025 muestran que la tasa de nacimiento en New Hampshire sigue siendo de las más bajas en el país. Durante los pasados 9 años, las muertes han superado los nacimientos en el estado.

Maine y West Virginia son los otros dos estados que han visto que las muertes exceden los nacimientos durante un periodo tan largo.

Ken Johnson es un demógrafo en la Universidad de New Hampshire.

“Durante mucho tiempo, el exceso de nacimientos sobre las muertes fue un factor clave del crecimiento poblacional. Por lo tanto, la única otra vía para que la población crezca es la migración. Ahora, New Hampshire ha recibido una afluencia de migrantes casi todos los años durante, como mínimo, 50 años. Así que esa es la otra fuente de crecimiento poblacional”, explicó Johnson.

Sin embargo, el año pasado, el estado si vio un ligero incremento en nacimientos en comparación a recientes años, con la mayoría de bebés nacidos desde 2021.

Pero Johnson dijo que este modesto incremento no revierte las tendencias demográficas del estado.

Bob Baines, ex alcalde de Manchester y participante activo de la educación de la ciudad, fallece a sus 79 años

El ex alcalde de Manchester Bob Baines ha fallecido después de complicaciones por un procedimiento médico. Baines tenía 79 años y fue líder en su ciudad natal por décadas.

Bob Baines fue alcalde de Manchester desde el 2000 hasta el 2006, pero él entró a la política como parte de la junta directiva escolar, después de una carrera como profesor de música, y casi dos décadas de ser el director en la secundaria Manchester West High School.

Como demócrata, Baines ganó la elección venciendo a su contrincante republicano Ray Wieczorek en 1999, quien era alcalde en ese momento. En 2006, Baines perdió su apuesta por un cuarto término contra Frank Giunta.

Entre algunas cosas, su tiempo como alcalde trajo la apertura de un centro Verizon, el centro de tercera edad Cashin en el oeste de la ciudad, y la finalización de una nueva planta de tratamiento de agua.

Después de salir como alcalde, Baines se mantuvo activo en educación y política. Fue presidente del ahora extinto Chester College, y en noviembre ganó reelección en el comité escolar de Manchester.

Entre otras noticias:

Los Patriots de New England se dirigen al Super Bowl. Le ganaron ayer domingo a los Broncos de Denver 10 a 7 en el Partido por el Campeonato A-F-C en Mile High City.

Los Patriots ahora se dirigen a San Francisco en busca de la oportunidad de ganar su séptimo Trofeo Lombardi en el Super Bowl LX . La última vez que compitieron en el Super Bowl fue cuando ganaron en 2019.