Fiesta de Virgen de Guadalupe en Manchester. Se logró celebrar el Festival Anual de Indonesia.

A continuación, lee las noticias del lunes 15 de diciembre de 2025

Una iglesia en Manchester celebró a la Virgen de Guadalupe con una misa matutina, previo a las fiestas

La Iglesia Santa Ana San Agustín en Manchester recién celebró la Fiesta de la Virgen de Guadalupe con una misa temprano en la mañana.

El mariachi cantó una serenata a la Virgen María, comenzando con las Mañanitas. Una feligrés de tiempo en la iglesia, Carmen Ayala, se ofreció a decorar el altar, cubierto de flores y velas.

Las rosas son un símbolo de la Virgen de Guadalupe, dijo. Según la tradición católica, estas milagrosamente aparecieron fuera de temporada como una señal de la aparición de la Virgen en México. Ayala piensa que las rosas se parecen a las personas.

“Los humanos somos bien frágiles, sobre todo los que venimos a este país trayendo nuestra mochila con tantas cosas y a la vez cargar con las que hay aquí y somos algunos. No son fuertes, no suficientemente fuertes para soportar todo ese peso”, dijo Ayala.

Ella dice que le reza a la Virgen y le pide protección constantemente desde que se mudó de Lima, Perú.

Después de misa, los feligreses se reunieron en el sótano para un desayuno de un pozole caliente, pan dulce y champurrado.

Las fotos de Epstein recién publicadas incluyen al empresario de New Hampshire e inventor de Segway, Dean Kamen.

El empresario e inventor de New Hampshire, Dean Kamen, aparece posando con Jeffrey Epstein en una foto recién publicada.

Los demócratas de la Cámara publicaron nuevas imágenes del estado de Epstein el viernes, como parte de una investigación en curso de las conexiones de este depredador sexual a figuras de poder.

En la foto aparecen Epstein y Kamen, junto al multimillonario Richard Branson. Ellos aparecen en la playa, sin fecha o sitio específico.

En una declaración a WMUR-TV, Kamen dijo que él cree que la foto fue tomada hace años en la Isla Necker de Branson cuando él fue invitado a conferencias y recaudaciones de fondos allí. Él dice que no sabía nada de las ofensas sexuales de Epstein hasta que esto se reportó en las noticias.

Kamen no ha sido acusado de ningún delito. El nombre del residente de Bedford apareció previamente en un registro de vuelo del jet privado de Epstein de 2003.

Después de un retraso por preocupaciones migratorias, se celebró el Festival Anual de Indonesia en NH

El fin de semana en Somersworth, hubo el Festival Anual de Indonesia, juntando negocios, presentaciones culturales y comida local.

El festival estaba originalmente programado para comienzos del año, pero fue retrasado por miedo de los esfuerzos migratorios de la administración de Trump.

La organizadora Raude Raychel dijo que la ciudad y los distritos escolares locales la ayudaron a coordinar la decoración del evento.

“Creo que había muchísimas preocupaciones. Queríamos asegurarnos de brindar seguridad a todos los que venían. Pero sí, creo que nos sentimos muy cómodos celebrando con la comunidad”, dijo Raychel.

La comunidad indonesia en el Seacoast ha crecido hasta casi 5,000 residentes.

Un juez rechaza desafío a nueva ley de identificación de votantes

Un juez de la Corte Superior está desestimando un desafío a una nueva ley que requiere que las personas que solicitan una papeleta de voto en ausencia muestren una identificación.

La demanda fue presentada por un grupo de votantes con discapacidades visuales, que argumentaron que la política era una carga inconstitucional.

Sin embargo, la corte rechazó ese argumento y consideró que la nueva ley era razonable.

Bajo la ley, los votantes deben presentar una fotocopia de su identificación con su papeleta en ausencia, tener su aplicación notarizada, o mostrar una identificación en el municipio cuando se solicite una papeleta.

Trece años después de Sandy Hook, senadores de Connecticut siguen comprometidos con combatir la violencia por armas

Han pasado 13 años desde el tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut. Como reporta Connecticut Public para el New England News Collaborative, la delegación congresional del estado se reunió recientemente con defensores para marcar la ocasión.

La Demócrata Jahana Hayes representa a Newton en el Congreso. Ella dice que está cansada de que sus colegas republicanos no tomen acción para abordar la violencia por armas.

Todos los siete miembros de la delegación de Connecticut fueron al evento en Washington. El senador Richard Blumenthal dijo que siguen comprometidos para prohibir las armas de asalto, exigir el almacenamiento seguro de armas y verificaciones de antecedentes exhaustivas y despojar a la industria de las armas de su inmunidad ante la responsabilidad.

Esto también pasa en NH:

Mientras la demanda por atención médica persiste y aumenta en New Hampshire, los hospitales están enfrentando escasez de personal y el aumento de costos.

Un nuevo reporte de la Asociación de Hospitales de New Hampshire encontró que siete hospitales en el estado operaron a pérdida en 2024, y los otros casi ni llegan al punto de quiebre.

El Boston Globe reporta que los gastos operativos totales han aumentado un 44 por ciento desde 2019… Eso, sumado a los recortes federales a Medicaid, podría llevar a que los hospitales recorten programas y servicios.