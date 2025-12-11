Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Baile en Manchester, encuentros con Papá Noel

Este fin de semana, New Hampshire se llena de alegría, villancicos y encuentros con Papá Noel, por eso te regalamos algunas ideas de eventos adicionales esta semana. Si te gusta bailar, te sugerimos asistir a una fiesta ‘bailable’ este viernes en Manchester y mezclar la Navidad con un poco de salsa.

Holiday Movie & Cookie Swap el viernes 12 de diciembre a las 5 p.m. en el Tillotson Center en Colebrook. Hay intercambio de galletas y la proyección de It’s a Wonderful Life. Evento gratuito. Más detalles.

el viernes 12 de diciembre a las 5 p.m. en el Tillotson Center en Colebrook. Hay intercambio de galletas y la proyección de Evento gratuito. Holiday Line Dancing with 603 Line Dancing el viernes 12 de diciembre a las 6:30 p.m. en Rockingham Ballroom en Newmarket. Se incentiva ropa festival, las entradas cuestan $15. Más información.

el viernes 12 de diciembre a las 6:30 p.m. en Rockingham Ballroom en Newmarket. Se incentiva ropa festival, las entradas cuestan $15. The Fright Before Christmas el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en Fright Kingdom en Nashua. Una caminata por un escalofriante pueblo navideño con nieve. No se recomienda a menores. Entradas a $38. Más detalles.

el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en Fright Kingdom en Nashua. Una caminata por un escalofriante pueblo navideño con nieve. No se recomienda a menores. Entradas a $38. Christmas Latin Dance Party el viernes 12 de diciembre con Melaza Dance Studio de 8 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St. en Manchester. Venta de entradas e información aquí .

el viernes 12 de diciembre con Melaza Dance Studio de 8 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St. en Manchester. Venta de entradas e información . Holly Jolly Craft Fair será una feria de artesanías navideñas de 9 a.m. a 3 p.m. en el Double Tree de Nashua el domingo 14 de diciembre. Conoce más.

será una feria de artesanías navideñas de 9 a.m. a 3 p.m. en el Double Tree de Nashua el domingo 14 de diciembre. Trees & Trimmings el sábado 13 de diciembre de 10 a.m. a 2 p.m. en la granja/museo Remick Country Doctor Museum & Farm en Tamworth. Las actividades incluyen una estación de creación de adornos y un taller de tarjetas navideñas victorianas. Evento gratis, se incentiva el registro. Más detalles.

el sábado 13 de diciembre de 10 a.m. a 2 p.m. en la granja/museo Remick Country Doctor Museum & Farm en Tamworth. Las actividades incluyen una estación de creación de adornos y un taller de tarjetas navideñas victorianas. Evento gratis, se incentiva el registro. Harleys & Hot Cocoa with Santa el sábado 13 de diciembre de 11 a.m. a 2 p.m. en Laconia Harley-Davidson. La tarde incluirá fotos gratis con Papá Noel, actividades para niños y una barra de chocolate caliente. Evento gratuito. Más información.

el sábado 13 de diciembre de 11 a.m. a 2 p.m. en Laconia Harley-Davidson. La tarde incluirá fotos gratis con Papá Noel, actividades para niños y una barra de chocolate caliente. Evento gratuito. Woodstock Winter Festival desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre . Hay la prendida de los árboles, un desfile, decoración de galletas y desayunos. La entrada es gratuita, algunas actividades tienen costo. Más información.

desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre . Hay la prendida de los árboles, un desfile, decoración de galletas y desayunos. La entrada es gratuita, algunas actividades tienen costo. Christmas with the Cows el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en la granja Brookford en Canterbury. Venta de entradas e información .

el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en la granja Brookford en Canterbury. Venta de entradas e . Skate with Santa el sábado 13 de diciembre de 12:50 a 4:20 p.m. en Campion Rink en West Lebanon. Patines a la renta disponibles. Entradas a $5. Más información.