Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Baile en Manchester, encuentros con Papá Noel

New Hampshire Public Radio
Published December 11, 2025 at 10:35 AM EST
A parent and child look at Christmas wreaths hanging on a wall inside a tree farm shop.
Olivia Richardson
/
NHPR
Tania Andresen and her son Michael look at Christmas wreaths inside the Rossview farm's shop. It's their second year coming to the farm.

Este fin de semana, New Hampshire se llena de alegría, villancicos y encuentros con Papá Noel, por eso te regalamos algunas ideas de eventos adicionales esta semana. Si te gusta bailar, te sugerimos asistir a una fiesta ‘bailable’ este viernes en Manchester y mezclar la Navidad con un poco de salsa.

Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Holiday Movie & Cookie Swap el viernes 12 de diciembre a las 5 p.m. en el Tillotson Center en Colebrook. Hay intercambio de galletas y la proyección de It’s a Wonderful Life. Evento gratuito. Más detalles. 
  • Holiday Line Dancing with 603 Line Dancing el viernes 12 de diciembre a las 6:30 p.m. en Rockingham Ballroom en Newmarket. Se incentiva ropa festival, las entradas cuestan $15. Más información. 
  • The Fright Before Christmas el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en Fright Kingdom en Nashua. Una caminata por un escalofriante pueblo navideño con nieve. No se recomienda a menores. Entradas a $38. Más detalles.
  • Christmas Latin Dance Party el viernes 12 de diciembre con Melaza Dance Studio de 8 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St. en Manchester. Venta de entradas e información aquí.
  • Holly Jolly Craft Fair será una feria de artesanías navideñas de 9 a.m. a 3 p.m. en el Double Tree de Nashua el domingo 14 de diciembre. Conoce más.
  • Trees & Trimmings el sábado 13 de diciembre de 10 a.m. a 2 p.m. en la granja/museo Remick Country Doctor Museum & Farm en Tamworth. Las actividades incluyen una estación de creación de adornos y un taller de tarjetas navideñas victorianas. Evento gratis, se incentiva el registro. Más detalles. 
  • Harleys & Hot Cocoa with Santa el sábado 13 de diciembre de 11 a.m. a 2 p.m. en Laconia Harley-Davidson. La tarde incluirá fotos gratis con Papá Noel, actividades para niños y una barra de chocolate caliente. Evento gratuito.Más información.
  • Woodstock Winter Festival desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre . Hay la prendida de los árboles, un desfile, decoración de galletas y desayunos. La entrada es gratuita, algunas actividades tienen costo. Más información.
  • Christmas with the Cows el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en la granja Brookford en Canterbury. Venta de entradas e información.
  • Skate with Santa el sábado 13 de diciembre de 12:50 a 4:20 p.m. en Campion Rink en West Lebanon. Patines a la renta disponibles. Entradas a $5. Más información.

Read an English version of this article here
Noticias en español Noticias en espanol10 Things To DoChristmas
