Otra protesta en Manchester-Boston contra Avelo. AARP dice que cuidadores de NH necesitan apoyo.

A continuación, lee las noticias del lunes 24 de noviembre de 2025

Este domingo, grupo de residentes protesta nuevamente en Manchester-Boston Regional por vuelos de deportación de Avelo Airlines

Algunos residentes de New Hampshire están boicoteando a la aerolínea Avelo Airlines. La compañía firmó un contrato en abril con el Departamento de Seguridad Nacional para operar vuelos de deportación por casi $150 millones.

Mark Traeger de Sandown se juntó a otros 70 manifestantes afuera de la terminal de pasajeros en el aeropuerto Manchester-Boston Regional el domingo. Aunque el negocio de las aerolíneas está en una posición difícil, él dijo que su contrato no fue moral.

“Avelo está financiado por alguien que busca hacer una pequeña fortuna en el sector aéreo, algo muy difícil de conseguir. Así que se contrata a quien se quiera pagar. Sin moral, sin ciudadanía corporativa, todo es estrictamente por dinero”, dijo Traeger.

Desde que el contrato fue anunciado en abril, otras comunidades en Connecticut, Delaware y Arizona también han protestado.

Tras video de Demócratas que piden a los militares a rechazar las "órdenes ilegales", oficina de Goodlander recibe amenaza de bomba

La oficina en Concord de la congresista Maggie Goodlander recibió una amenaza de bomba el viernes. El Union Leader reporta que la policía descubrió que esta amenaza no era creíble, pero siguen investigando el incidente.

La amenaza aparece después de que Goodlander y otros legisladores Demócratas aparecieron en un video la semana pasada en donde le piden al personal de la armada nacional negarse a realizar, cito, “órdenes ilegales”.

Un vocero para la oficina de Goodlander dijo que la congresista continúa comprometida con su trabajo, y denunció la violencia y las amenazas de violencia en el estado y en el país.

Nuevo estudio de la AARP revela que los cuidadores de NH necesitan más apoyo financiero y emocional

Hay una necesidad urgente de apoyar a los cuidadores en New Hampshire, según un nuevo reporte de la Asociación para Adultos Retirados, conocida como AARP por sus siglas en inglés.

El reporte cita datos estatales que muestran que el 24 por ciento de adultos en New Hampshire cuidan a adultos o niños en condiciones médicas complejas o con discapacidades. La mayoría no reciben remuneración.

Christina FitzPatrick es la directora estatal de la AARP New Hampshire. Ella dice que casi el 70% de cuidadores también trabajan fuera de casa.

“Están experimentando tensión mental y física. Entonces, en promedio, están experimentando cuatro días a la semana en que sus dificultades mentales o físicas les impiden realizar sus actividades habituales”, dijo.

FitzPatrick dijo que los cuidadores también enfrentan desafíos financieros -- gastando un promedio de $7,000 en gastos fuera de su propio bolsillo.

FitzPatrick dijo que los cuidadores necesitan más flexibilidad en sus trabajos y otros sistemas de apoyo.

Policía investiga incendio de fin de semana en Maple Street en Manchester

Cuatro personas, incluyendo a dos bomberos, fueron heridos después de un incendio en Maple Street en Manchester el domingo.

WMUR reporta que el incendio empezó en el primer piso de un hogar multifamiliar.

Dos bomberos tuvieron quemaduras menores en sus rostros, y luego fueron revisados en el hospital local. Los oficiales dijeron que ambos estaban bien.

Dos otras personas fueron llevadas a hospitales por heridas. Su condición se desconoce. La causa del incendio sigue bajo investigación.

Un problema para retener a los jóvenes talentos en New Hampshire es el alto costo de vida, según Stay Work Play

Todd Bookman/NHPR Downtown Portsmouth, NH

La fuerza laboral de New Hampshire está envejeciendo, y los negocios quieren personas jóvenes asentándose en el estado. Pero una encuesta de la organización sin fines de lucro Stay Work Play muestra que los residentes a finales de sus 20 y principios de sus 30 años ven barreras que les impiden asentar raíces.

Corinne Benfield de Stay Work Play dice que el alto costo de vida y la falta de conexión social pueden ser razones para que las personas jóvenes decidan no quedarse aquí.

“Los hitos que esperas alcanzar en ese momento de tu vida —comprar una vivienda, quizás formar una familia, si es lo que tienes en mente, conocer gente nueva— no los estás alcanzando. Pero tampoco estás viendo ese crecimiento en tu carrera al ritmo al que aumenta el costo de la vida”, dijo Benfield.

Benfield conversó sobre estos resultados con Rick Ganley de Morning Edition de NHPR.

Un estudio encontró que las inundaciones costeras en New England podrían crear más sitios tóxicos en la región

Las inundaciones costeras provocadas por el cambio climático podrían amenazar más de 400 sitios tóxicos en New England para finales de siglo... y poner en peligro la salud de las personas que viven cerca de ellos.

Estos sitios incluyen centrales eléctricas y vertederos.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta sobre un estudio de investigadores de la Universidad de California.

Cuando los sitios tóxicos se inundan, el agua se puede mezclar con químicos peligrosos o sustancias tóxicas. Massachusetts aloja la mayoría de sitios tóxicos en New England, con la mayoría concentrados en el puerto de Boston.

La coautora del estudio, Rachel Morello-Frosch, dice que incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen significativamente, estos sitios seguirán en riesgo en las próximas décadas.

El estudio también encontró que en promedio, los barrios alrededor de estas instalaciones tienen una alta proporción de inquilinos, ciudadanos mayores, residentes que no hablan inglés y otros factores de riesgo.

Esto también pasa en New Hampshire:

La gobernadora Kelly Ayotte está buscando estudiantes de escuela primaria que quieran ayudar a decorar su oficina de Navidad.

Se incentiva a los estudiantes a enviar una página para colorear de la Casa del Estado…. Que tiene bancos de nieve y un muñeco de nieve sonriente. La página está disponible para descargar en línea en el sitio web de la gobernadora, y el Departamento de Educación anunció que compartirá copias con las escuelas primarias de todo el estado.

Los posibles decoradores deben enviar sus propuestas por correo a la Casa de Estado antes del viernes 12 de diciembre.

