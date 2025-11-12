Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Fiesta Latina por Thanksgiving, Ferias de artesanías
Se empiezan a sentir las celebraciones por el Día de Acción de Gracias. Hay una fiesta latina este viernes en Manchester, y ferias de artesanías para toda la familia en Nashua, Portsmouth y más. Escríbenos en WhatsApp con tus planes para las próximas semanas previo a las fiestas. ¡Asegúrate de abrigarte bien! Ya estamos viendo nieve.
Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí.
Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.
- Fiesta Latina por Thanksgiving de Melaza Dance Studio el viernes 14 de noviembre de 9 p.m. a 12 a.m. en Manchester. Hay clases de salsa de 8 a 9 p.m.; y luego baile social hasta la medianoche. Entradas e información aquí.
- Feria de artesanía y rifa de Lil' Iguana el sábado 15 de noviembre de 9 a.m. a 2 p.m. en Nashua High School NORTH en Nashua. La entrada es gratis. Más información.
- Emo Night Karaoke el viernes 14 de noviembre de 8 p.m. a 11:30 p.m. en Shaskeen Pub en Manchester. Cover: $15. Más detalles.
- All in the Family el sábado 15 de noviembre de 2 p.m. a 4 p.m. La entrada es a voluntad, se recomienda $25. Hay otra función el domingo 16 de noviembre de 2 p.m. a 4 p.m. en Mountain View Grand Resort & Spa in Whitefield. Más detalles.
- Feria de Artesanías Form + Function desde el viernes 14 de noviembre hasta el sábado 15 de noviembre en 3S Artspace en Portsmouth. Entrada gratis. Más detalles.
- Sip & Snuggle con la Pope Memorial Humane Society el domingo 16 de noviembre de 2 a 5 p.m. en North Country Hard Cider Company en Dover. Disfruta de sidra con y sin alcohol, rosquillas de sidra de manzana y la compañía de animales en adopción. Evento gratis. Más información.
- Family Craft Day el sábado 15 de noviembre en Belknap Mill en Laconia de 11 a.m. a 1 p.m. Entrada gratis y para toda la familia. Más detalles.
- 1863 Thanksgiving on the Farm el sábado 15 de noviembre de 10 a.m. a 4 p.m. en New Hampshire Farm Museum en Milton. Esta es una experiencia guiada: música y juegos del siglo XIX, paseos en carruaje tirado por caballos, sidra de leña y una mesa puesta con vajilla de época. Se requiere pagar la entrada del museo. Más información.
- Próximo martes 25 de noviembre: Cena Comunitaria Anual de Acción de Gracias de Harbor Care Health & Wellness Center de 11:30 a.m. a 2 p.m. Más información.