Ayotte y el Día de Veteranos. Congreso vota para terminar con cierre de gobierno.

A continuación, lee las noticias del lunes 10 de noviembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Representantes de NH en camino al Congreso para seguir con el proceso de terminar el cierre de gobierno, entre estos, Chris Pappas

Los representantes de New Hampshire están de regreso a Washington para un voto en la Cámara. Es el próximo paso para terminar con el cierre de gobierno.

Esto se da después de que las dos senadoras de New Hampshire y varios otros demócratas se separaran del partido en un voto para reabrir el gobierno. Las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan dijeron que lo hicieron como parte de su acuerdo con republicanos de que el Senado vote para extender los subsidios de Obamacare antes de fin de año.

Pero el congresista demócrata Chris Pappas dijo que cualquier progreso en extender los créditos fiscales de salud requeriría un compromiso similar en la Cámara.

“Tenemos que encontrar la manera de aumentar la presión sobre el presidente de la Cámara. Estoy hablando con mis colegas en la Cámara. Tenemos legislación bipartidista para extender los créditos fiscales para primas de seguros. Al final, necesitamos que el presidente de la Cámara haga lo correcto por la gente. De lo contrario, esto va a ser devastador”, dijo.

Pappas dijo que el cierre ha durado mucho, pero no votaría por un proyecto que aumentaría las primas de seguros para los residentes de New Hampshire.

El Día de Acción de Gracias crea urgencia mientras la demanda sigue siendo alta en los bancos de alimentos de New Hampshire durante el cierre

El comienzo de la temporada de fiestas este año coincide con la incertidumbre alrededor de la asistencia alimentaria federal, y una mayor necesidad para miles de residentes en New Hampshire.

En este contexto, las campañas anuales de recolección de alimentos para el Día de Acción de Gracias toman mayor urgencia, mientras las organizaciones comunitarias se preparan para brindar comidas gratis por Acción de Gracias en las próximas semanas.

Las comunidades están recaudando dinero y comida para varias iniciativas. Hay un evento de radio country en vivo en los supermercados Hannaford del valle de Merrimack, una cena comunitaria de varias parroquias en una iglesia de Derry y una concentración de recogida de alimentos en el césped del capitolio estatal en Concord este fin de semana .

Nuestro equipo está preparando una guía sobre dónde encontrar canastas y alimentos por Thanksgiving. La compartiremos pronto.

La gobernadora Ayotte conmemoró el Día de los Veteranos con un discurso y una orden ejecutiva que prioriza la contratación de veteranos.

La gobernadora Kelly Ayotte se juntó con miembros de la delegación federal de New Hampshire en el Hogar de Veteranos del estado ayer por la mañana para conemorar el Día de Veteranos.

Ayotte le dijo a los veteranos en el público que son un modelo de cómo los estadounidenses deben manejar la división.

“Ustedes nos muestran lo que significa la unidad y lo que significa ser estadounidense porque provienen de diferentes ámbitos de la vida, diferentes orígenes, diferentes estados. Se han unido a diferentes ramas de las fuerzas armadas, pero cuando están en el campo de batalla, están juntos como uno solo”, dijo.

Mara Hoplamazian / NHPR Gov. Kelly Ayotte addresses residents at the New Hampshire Veterans Home.

A comienzos de la semana, Ayotte emitió una orden ejecutiva dirigiendo a las agencias estatales a priorizar la contratación de veteranos. La orden requiere que dichas agencias extiendan entrevistas para todos los veteranos calificados y sus esposas que estén aplicando a trabajos estatales.

Funcionarios de educación emiten nueva guía para estudiantes en programa de libertad educativa

Los estudiantes en el programa de selección de escuelas de New Hampshire podrían NO entrar en algunas clases de escuelas públicas y si lo hacen, tendrían que pagar las tarifas de inscripción, según nuevas guías de los funcionarios estatales de educación.

Esta advertencia del Departamento de Educación de New Hampshire aparece porque la inscripción en el Programa de Cuentas para la Libertad Educativa se ha casi duplicado e incluye a 10,000 estudiantes.

El departamento dijo que ha recibido varias preguntas sobre lo que las escuelas públicas deberían ofrecer a los estudiantes que no están inscritos, incluyendo a estudiantes que reciben los llamados vouchers o vales educativos.

Las escuelas públicas podrían cobrarles a estos estudiantes para que participen, y si una clase o programa está lleno, pueden negarles la inscripción. Pueden utilizar sus fondos federales para cubrir el costo.

Kate Baker Demers, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro que administra el programa de libertad educativa, dijo que algunas escuelas les están cobrando a los estudiantes una “tarifa nominal” para las clases. Ella dice que no ha escuchado de ninguna escuela que rechace a los estudiantes del programa.

Nueva encuesta demuestra que jóvenes piensan que NH tiene pocas oportunidades laborales, pero destaca en la recreación al aire libre

Según una nueva encuesta, casi el 30% de residentes del estado menores de 40 dicen que ellos no incentivan a sus amigos a vivir en New Hampshire, aunque esperan que ellos mismos sí se queden en el estado en un futuro previsible.

Stay Work Play, una organización sin fines de lucro que trata de facilitar que las personas jóvenes vivan en New Hampshire, encuestó a residentes entre los 18 y 40 años.

Los resultados comprobaron lo que los legisladores, empleadores y desarrolladores de políticas han estado diciendo: New Hampshire tiene deficiencias significativas.

Casi la mitad de los encuestados dijeron que New Hampshire es peor o igual que otros estados en cuanto a trabajos y oportunidades laborales. Le dieron al estado calificaciones especialmente bajas en acceso a cuidado infantil, vivienda asequible, transporte público y atención de salud mental.

Los encuestados dijeron que New Hampshire está muy avanzado a otros estados en cuanto a actividades al aire libre, recreación, seguridad e impuestos.

Nueva estudio de la Escuela de Medicina de Harvard encontró que 1 de cada 8 adolescentes en EE.UU. utiliza IA para atención de salud mental

Un nuevo estudio encuentra que uno de cada ocho adolescentes y adultos jóvenes en Estados Unidos utiliza un chatbot con inteligencia artificial para obtener consejos sobre salud mental.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que el estudio se enfocó en personas entre los 12 y 21 años.

Los investigadores dijeron que las personas en este grupo etario utilizan la IA por muchas razones. Entre ellos, su familiaridad con la tecnología y su inquietud ante el elevado costo de la atención a la salud mental.

Ryan McBain es el coautor del estudio de la Escuela de Medicina de Harvard. Él dice que también está el tema del estigma, que muchas personas se sienten con vergüenza de sus emociones o desafíos de salud mental. Él también dice que hay una escasez en cuanto a proveedores de atención de salud mental en el país.

Él agrega que la IA es un elemento permanente en lo que respecta a la atención de la salud mental, por lo que se necesitan mejores regulaciones gubernamentales sobre la privacidad y sobre cómo la IA trata a las personas que pueden expresar ideas suicidas a un chatbot.

Esto también pasa en NH:

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire está advirtiendo a los consumidores sobre un brote de botulismo infantil en varios estados vinculado a la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition.

Los funcionarios de salud del estado están incentivando a familias a deshacerse de la fórmula de dos lotes diferentes con fecha de caducidad del 1 de diciembre de 2026.