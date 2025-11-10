Shaheen, Hassan, toman pasos para terminar cierre de gobierno. Futuro de Medicare Advantage en NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 10 de noviembre de 2025

Los senadores dan el primer paso hacia la reapertura del gobierno tras el cierre histórico: senadoras Shaheen y Hassan realizan acuerdo con Republicanos

Anoche, las senadoras nacionales Maggie Hassan y Jeanne Shaheen rompieron con otros demócratas para votar con Republicanos del Senado sobre un proyecto de ley que financiaría al gobierno hasta enero, poniendo fin al cierre del gobierno federal.

NPR reporta que Hassan y Shaheen han liderado negociaciones con republicanos durante las pasadas semanas. Shaheen dijo que hicieron lo mejor para llegar al acuerdo.

“Los republicanos controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Y dejaron claro durante varias semanas, incluyendo esta misma semana, que hasta aquí llegarían en las negociaciones para el cierre del gobierno”, dijo Shaheen.

El acuerdo no garantiza la extensión de subsidios federales de salud que van a expirar a finales del año. Hassan dijo que el acuerdo es necesario para ayudar inmediatamente a los americanos.

“Para garantizar el funcionamiento del gobierno, para que nuestros niños y nuestros adultos mayores tengan qué comer, para que nuestros controladores aéreos puedan descansar y ganar dinero, y para que nuestros veteranos estén protegidos”, dijo Hassan.

Para realizar este acuerdo, los representantes en la Cámara necesitan regresar a la sesión y aprobar legislatura nueva para terminar el cierre.

Con los próximos cambios en el mercado de seguros Medicare Advantage, NH se contacta con las poblaciones más afectadas

Varias compañías de seguros retirarán o reducirán sus ofertas de planes Medicare Advantage en 2026... Y alrededor de 77 mil beneficiarios de New Hampshire se verán directamente afectados.

El comisionado del departamento de seguros de New Hampshire, DJ Bettencourt, conversó con adultos mayores en North Conway el viernes, sobre los cambios en el mercado de Medicare Advantage.

Advirtió a los inscritos que con los planes limitados este año, los adultos mayores deberían estar conscientes sobre de dónde obtienen la información.

“Utilicen sus recursos, pero asegúrense de verificar que la fuente de información que están utilizando sea legítima. Si tienen alguna pregunta al respecto, llamen a mi departamento”, les dijo.

Bettencourt también les recomendó que de ser posible, trabajen con agentes de seguro con licencia durante este periodo de inscripción.

El número de servicios al consumidor es (603) 271-2261, la línea gratuita en el estado es (800) 852-3416 or se puede mandar un correo a consumerservices@ins.nh.gov

Logan Clegg, declarado culpable por homicidio de la pareja Reid, apelará ante Corte Suprema estatal

El hombre nombrado culpable por asesinar a una pareja en un sendero en Concord en 2022 apelará su condena ante la Corte Suprema estatal esta semana. Logan Clegg fue sentenciado a 100 años por el crimen aparentemente aleatorio.

En abril de 2022, Stephen y Wendy Reid fueron reportados como perdidos. Sus cuerpos luego fueron descubiertos en un bosque cerca de su departamento en Concord, lo que abrió una investigación de meses.

Logan Clegg estaba viviendo en una tienda en el bosque cerca del tiroteo y fue entrevistado por la policía a comienzos de la investigación. Utilizó un nombre falso y luego desapareció. Fue finalmente rastreado hasta South Burlington, Vermont, y arrestado. Llevaba consigo un arma relacionada con el tiroteo, un pasaporte falso y un boleto aéreo de ida a Alemania.

Fue declarado culpable y sentenciado a 50 años por cada cargo de homicidio, una condena que apelará ante la Corte Suprema de New Hampshire el miércoles.

Las autoridades nunca revelaron un posible motivo del crimen.

Ciertas universidades de Mass. reportan menos estudiantes internacionales por políticas migratorias de Trump

Algunas universidades públicas en Massachusetts están reportando un descenso en nuevos estudiantes internacionales este otoño.

Los datos aparecen después de que un reciente estudio de una organización sin fines de lucro de educadores internacionales predigan un fuerte descenso en las nuevas matrículas internacionales este año debido a las demoras en las citas para visas y otras medidas impuestas por la administración de Trump.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que Fitchburg State, UMass Boston y el Massachusetts College of Art and Design, han reportado menos números de estudiantes internacionales.

Siete estudiantes aceptados en maestrías en MassArt no pudieron matricularse debido a una prohibición de viajes desde ciertos países impuesta por la Casa Blanca.

UMass Boston presenció un descenso del 17 por ciento en el número total de internacionales. Los estudiantes de la India, un mercado principal, experimentaron retrasos bastante marcados de citas de visado, dijo John Drew, el vicecanciller de matrículas.

Drew dice que la universidad ha sido históricamente un atractivo para estudiantes internacionales debido a su asequibilidad y estatus como una institución de investigación ubicada en una ciudad principal de EE.UU.

Caminar más puede reducir la progresión del Alzheimer, según estudio de Mass General Brigham

Un nuevo estudio de Mass General Brigham en Boston sugiere que solo caminar un poquito más cada día podría reducir la progresión de la enfermedad del Alzheimer.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta sobre este estudio de 10 años sobre 300 adultos mayores.

Los participantes que caminaban menos de 3 mil pasos al día presentaban la mayor tasa de acumulación de proteínas que causa Alzheimer y deterioro cognitivo.

Pero caminar de 3 a 5 mil pasos diarios podría retrasar la llegada de la enfermedad, y las personas que más caminaban veían mejores resultados.

El Dr. Jasmeer Chhatwal, neurólogo del Mass General Brigham y autor principal del estudio, dice que espera que este hallazgo sea alentador porque se pueden observar beneficios a un nivel de actividad moderado y alcanzable.

Los investigadores esperan estudiar si la intensidad o tipo de ejercicio importa en cuanto al retraso de la enfermedad.

Esto también pasa en NH:

La reciente lluvia ha mejorado las condiciones de sequía en New Hampshire, pero solo un poco.

Según recientes datos del monitor de sequía nacional, el estado entero sigue en sequía, pero es menos severo que hace algunas semanas.

Casi 40% de New Hampshire está considerado bajo sequía extrema, con las peores condiciones en el Upper Valley y North Country.

Los expertos dicen que el estado necesita más de un pie de lluvia en ciertas áreas, antes de que el piso se enfríe, para resolver la sequía. Sino, el daño del suelo podría persistir hasta la primavera.