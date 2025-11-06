El cierre de gobierno y las familias latinas de NH, recortes en aeropuertos

A continuación, lee las noticias del jueves 6 de noviembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

"La economía va a ser más difícil de reparar ": una experta comenta sobre el cierre de gobierno en familias Latinas

A medida que se alarga el cierre del gobierno federal, uno de los principales efectos es el agotamiento de fondos para pagar beneficios alimentarios como WIC para familias con niños pequeños y SNAP para personas con bajos ingresos.

Nuestra reportera Lau Guzmán conversó con Lorelei Salas, una abogada de Nueva York y la exdirectora de Supervisión de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, para hablar de cómo está el panorama para las familias Latinas en New Hampshire.

Aeropuerto Logan de Boston recortará número de vuelos por escasez de personal debido al continuo cierre de gobierno

La Administración Federal de Aviación o FAA por sus siglas en inglés dijo que la escasez de personal significa que el 10% de los vuelos tendrán que ser cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston debido a la falta de personal.

Logan es uno de los 40 aeropuertos alrededor del país que sufrirán cortes de vuelos.

WMUR-TV reporta que los controladores de tráfico aéreo están trabajando sin paga durante el cierre de gobierno, y los aeropuertos han estado lidiando con falta de personal desde que empezó.

Un administrador de la FAA dijo que sería inseguro mantener el mismo horario de vuelos mientras faltan empleados.

Los vuelos en el Aeropuerto Regional Manchester-Boston no se recortan por el momento.

La papeleta del martes: sí a distritos sociales en algunas ciudades de New Hampshire, rechazo a sistema KENO

El martes, los votantes en cinco ciudades de New Hampshire decidieron permitir los “distritos sociales” en sus comunidades. Estos son espacios municipales al aire libre donde los adultos pueden comprar y consumir alcohol.

Tres ciudades también votaron para prohibir la ejecución de Keno.

Aunque Keno es ahora legal en 9 ciudades y 83 pueblos, Keene, Concord y Portsmouth votaron para prohibir el video juego de lotería el martes. Las votaciones fueron causadas por una disposición del presupuesto estatal que legalizó el KENO en todo el estado a partir de 2027 mientras daba a las comunidades la opción de excluirse antes de que se legalizara.

La consideración en distritos sociales también fue causada por un reciente cambio en la ley estatal que permite más consumo social de alcohol en áreas designadas.

Alrededor de la mitad de los otros estados ya permiten distritos sociales. Ninguno queda en New England.

Votantes en Concord y Laconia aprobaron la creación de estos distritos en sus ciudades, mientras que Portsmouth, Keene y Nashua rechazaron la idea.

Corte escucha los argumentos sobre la protesta de Bow contra los atletas transgénero en los deportes escolares.

El miércoles, el Distrito Escolar de Bow le pidió a una corte federal de apelaciones que ratificara su derecho a prohibir que los padres protesten contra los estudiantes atletas en los terrenos escolares.

Un grupo de padres demandó al distrito después de que este les prohibiera ingresar a terreno escolar por utilizar pulseras con un símbolo de dos cromosomas X en un partido de fútbol.

Jonathan Shirley, fiscal del distrito, dijo que las pulseras eran una forma de acoso a los atletas transgénero del equipo opuesto.

“Decimos que tenemos derecho a detener a cualquiera que se presente en la banda de un partido y diga: ‘Sabes qué, jugador, no deberías estar aquí ahora’. No importa cuál sea el motivo de tu opinión. No tienes derecho a expresarla en estos partidos”, dijo el fiscal.

Una corte inferior confirmó la decisión de la escuela. Los padres apelaron, argumentando que el distrito había violado su derecho a la libertad de expresión.

Jueza federal permite que Trump retire permisos para proyecto eólico marino en Massachusetts

Una jueza federal le está permitiendo a la administración Trump revocar un importante permiso ambiental para un proyecto eólico marino local.

La decisión de la jueza afecta el proyecto aprobado por Biden, conocido como SouthCoast Wind, así como para los objetivos de energía renovable de Massachusetts.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que el proyecto de SouthCoast Wind no está bajo construcción aún, pero su desarrollador planeaba poner 141 turbinas en el agua al sur de Nantucket, y generar electricidad para Massachusetts y Rhode Island a finales de la década.

La administración de Biden brindó al proyecto su último permiso importante pocos días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo. Pero en septiembre, la administración de Trump solicitó a un juez que reconsiderara dicho permiso, argumentando que posiblemente no había cumplido con todas las regulaciones federales.

En una decisión el martes, una jueza federal se alió a la administración de Trump. Ella dijo que hacerlo no causaría daño inmediato al proyecto ya que ha estado en un limbo de permisos durante meses.

SouthCoast Wind no respondió a la solicitud de comentario.

Esto también pasa en NH:

El Departamento de Justicia de New Hampshire ha empezado lo que se conoce como “una revisión inicial” de una maniobra irregular de personal dentro de la Rama Judicial del estado.

NHPR se enteró de que la semana pasada el Departamento envió cartas mediante su abogado al Jefe de Justicia, Gordon MacDonald, al igual que a otros funcionarios máximos del estado, diciéndoles que no borren ni destruyan ningún récord.

La revisión se centra en el despido de 48 horas de un alto empleado del Poder Judicial y aliado cercano de MacDonald, quien pudo cobrar 50 mil dólares en prestaciones por desempleo.

Los jueces en la Corte estatal Suprema han defendido la manera en que gestionaron los movimientos personales.