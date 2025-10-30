NH aprueba fondos provisionales para asistencia alimentaria. Nashua discute políticas de vivienda.

A continuación, lee las noticias del jueves 30 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

New Hampshire aprobó 2 millones de dólares para despensas móviles de alimentos y otras medidas provisionales del programa SNAP.

El Consejo Ejecutivo dio la aprobación final ayer miércoles de $2 millones en financiación provisional para programas de asistencia alimentaria, a partir del cierre gubernamental en curso.

El estado financiará despensas móviles de alimentos para personas calificadas a partir del 1 de noviembre.

La gobernadora Kelly Ayotte dijo que el dinero solo es una fracción de lo que el gobierno federal generalmente gasta en asistencia alimentaria.

“Esta es una solución temporal. Y quiero que los de Washington lo solucionen. Y que reabran el gobierno y que restablezcan estos beneficios para quienes los necesitan”, dijo Ayotte.

La página web del Banco de Alimentos de New Hampshire tiene una lista de los próximos eventos de despensas móviles de alimentos, y se espera que se organicen más.

Líderes de Nashua discuten nuevas políticas para abordar la falta de vivienda en la ciudad

Los líderes de la ciudad de Nashua votaron ayer miércoles para prohibir tiendas de campaña públicas y abordar los campamentos de personas sin hogar en la ciudad.

WMUR-TV reporta que las ordenanzas prohíben acampar en propiedad pública y en ciertos estacionamientos recreacionales de vehículos.

Aquellos a favor dijeron que ciertas partes de la ciudad con campamentos se han convertido en inseguras y antihigiénicas.

Los críticos en la reunión dijeron que las ordenanzas criminalizan la falta de vivienda sin abordar la raíz del problema en Nashua.

Fondo de cubrir abogados para quienes no pueden costearlo sufre un freno en el proceso

Se está reteniendo un fondo de cinco millones y medio de dólares [$5.5 millones] destinado a pagar abogados a personas que no pueden costearlos.

Cualquiera que enfrenta cargos que lleven a una posible sentencia de cárcel tienen derecho a un abogado. En New Hampshire, esto suele ser un defensor público o un abogado de práctica privada.

El fondo para el programa enfrenta un déficit, pero el consejero ejecutivo John Stephen está compartiendo preocupaciones de que la Rama Judicial no cuenta con ningún sistema para verificar los bienes de las personas que solicitan un abogado gratuito.

El principal juez administrativo, Chris Keating, reconoció la falta de verificación pero dijo que cree que el sistema funciona.

El Poder Judicial dijo que estudiará las opciones. El estado solía intentar cobrar a las personas después de que sus juicios hubieran concluido, pero abandonó esta práctica debido a que los costos superaban los ingresos obtenidos.

Estado y beneficiarios de Medicaid comparten opiniones sobre programa “Choice for Independence” con un juez

Ayer miércoles, un juez escuchó argumentos del estado y de beneficiarios de Medicaid sobre si el programa Opción por la Independencia (en inglés Choice for Independence) ha sido correctamente administrado. El programa ayuda a personas con discapacidades a vivir en casa brindando servicios como visitas de enfermería.

Kelly Bagby, la abogada que representa a los beneficiarios de Medicaid, dijo que el programa sufre de falta de fondos, las citas aprobadas no se llenan y que no tiene una manera adecuada para reportar que no están recibiendo servicios.

“Entonces dependían de sus agencias de gestión de casos para que contestaran sus llamadas y mensajes. Pero el problema en muchos de los casos que revisamos era que las agencias de gestión atendían las llamadas e intentaban hacer lo mejor posible, pero no podían fabricar trabajadores”, dijo Bagby.

En 2023, la legislatura estatal destinó un adicional de $134 millones [de dólares] en el presupuesto para el programa, y el departamento estatal de salud argumentó que ha cumplido con sus obligaciones bajo ley federal.

El juez que preside el caso dijo que podrían pasar semanas o meses antes de que llegue a una decisión.

Gobernadora Ayotte muestra más flexibilidad en cuanto a uso de contratos físicos en miembros del Consejo Ejecutivo

La gobernadora Kelly Ayotte y los miembros del Consejo Ejecutivo parecen haber llegado a una tregua en su disputa sobre si los consejeros deben recibir copias impresas de todos los contratos estatales.

Ayotte ha insistido en que los consejeros aprendan a trabajar con las versiones digitales de contratos estatales, por motivos de eficiencia. Los consejeros han argumentado que las copias físicas son críticas.

La semana pasada, Ayotte insistió en que el consejo debía adaptarse, pero el miércoles pareció más dispuesta a ceder un poco.

“Y espero con interés trabajar con el consejo porque nuestro objetivo común es servir a la gente y hacer que esto sea accesible y transparente, y aprecio el trabajo que realizan cada día”, dijo Ayotte.

Los consejeros dijeron que los miembros que quieren trabajar con contratos físicos pueden seguir haciéndolo. Pero un tema sin resolver es cómo llegarán los contratos en papel a quienes todavía los desean.

La policía estatal ha entregado los contratos a los consejeros por décadas, pero Ayotte insiste que esto debe cambiar.

Esto también pasa en NH:

Se ha levantado la prohibición estatal de hacer fuego que estaba vigente desde septiembre.

A pesar de las recientes lluvias, New Hampshire continúa en sequía, y es posible que sigan vigentes las restricciones locales para prender fuego.

Ahora se permite encender leña con un permiso, incluso para acampar o quemar desechos.