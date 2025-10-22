Esfuerzo de combatir la escasez de enfermeros en NH. Cierre de gobierno y asistencia alimentaria.

A continuación, lee las noticias del miércoles 22 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

“Tengo muchos sueños por cumplir”: Detrás del esfuerzo de combatir la escasez de enfermeros en NH

Los recortes de fondos federales están haciendo que sea más difícil que las organizaciones de reasentamiento de refugiados en New Hampshire se mantengan a flote. Pero el Instituto Internacional de New England sigue ofreciendo capacitación laboral gratis a Asistentes de Enfermería Licenciados para ayudar a abordar la escasez de enfermeros en todo el estado.

Nuestra reportera Lau Guzmán nos cuenta más .

Lau Guzmán / NHPR News La maestra Jacinta Josephs, en el centro, dirige a los estudiantes mientras repasan vocabulario en una clase de LNA del Instituto Internacional de New England el 9 de septiembre de 2025.

Ana Ascencio recuerda pasar su niñez visitando a los enfermos con su abuelita en El Salvador. Ahora, vive en Manchester y se está capacitando para convertirse en Asistente de Enfermería Licenciada … LNA por sus siglas en inglés. Mientras se capacita, espera ser paciente y tomarse el tiempo para ayudar a otros, tal como lo hacía su abuela, Lucía.

Ascencio es parte de un pequeño grupo de estudiantes que se preparan para ser Asistentes de Enfermería Licenciados en el Instituto Internacional de New England. El programa, que ya está en su cuarto año, espera abordar la escasez de enfermería en todo el estado y brindar a los inmigrantes la educación que necesitan para obtener mejores empleos.

A medida que las enfermeras se jubilan y la población del estado envejece, la Oficina de Seguridad Laboral de New Hampshire descubrió que existe una creciente necesidad de varios roles de enfermería en la próxima década, especialmente en las zonas rurales. A medida que más enfermeras se jubilen o cambien de trabajo, la oficina estima que esto creará alrededor de mil vacantes para LNAs cada año en New Hampshire.

John E. Sununu se lanza a la elección por el Senado, preparándose para las primarias republicanas con Scott Brown

El ex senador nacional John E. Sununu anunció anoche que lanzará su candidatura a un puesto del Senado de EE.UU. otra vez con el partido republicano.

Sununu sirvió un mandato en el Senado antes de perder contra Jeanne Shaheen en 2008. La actual elección para el Senado empezó cuando Shaheen anunció que este año no buscaría la reelección.

En un video donde anuncia su candidatura, Sununu dijo que calmará las aguas en Washington, protegerá Medicare y no hará recortes a beneficios.

El congresista Chris Pappas lidera la elección demócrata. Ha recibido el patrocinio de Shaheen. El ex senador de Massachusetts, Scott Brown, es otro de los republicanos que busca el puesto.

En medio del cierre de gobierno, NH asegura financiamiento a corto plazo para asistencia alimentaria

Ayer martes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que aseguró financiamiento adicional para brindar beneficios WIC hasta al menos el 7 de noviembre, mientras el cierre del gobierno persiste.

A comienzos del cierre, el gobierno federal había infundido fondos al programa que brinda asistencia nutricional a madres, bebés y niños, hasta octubre, pero este nuevo dinero mantendrá al programa operando si el cierre se extiende hasta noviembre.

Los defensores locales y bancos de alimentos han estado reportando aumento de inseguridad alimentaria, después de recortes a otros programas de asistencia y altos costos de productos.

Muchos residentes se quedan con pocas opciones de Medicare porque algunos proveedores del estado retiraron planes

La inscripción abierta para Medicare empezó la semana pasada, y este año algunos residentes de la tercera edad en New Hampshire están enfrentando menos opciones de planes… Esto se debe a que algunos proveedores del seguro de Medicare Advantage en el estado han retirado sus planes…

Tim Harrigan.. un asesor privado de Medicare con licencia estatal dijo que los altos costos de los medicamentos recetados pueden haber contribuido a que las aseguradoras hayan cancelado planes.

Pero esto ha dejado a las personas mayores en problemas. En algunos condados, es posible que solo tengan uno o dos planes Medicare Advantage para elegir.

“Muchas personas están con miedo, preocupadas. ‘Mi plan se va, ¿qué hago ahora?’”, dijo Harrigan.

Él recomienda a las personas pedir ayuda a su oficina local de seguridad social o buscar un asesor de Medicare con licencia estatal.

El costo de vida ha aumentando en NH, según nuevo estudio del Instituto de Política Fiscal

Hace 10 años, una típica familia de New Hampshire tenía alrededor de $15,000 [quince mil dólares] del ingreso disponible cada año.

Pero hoy en día... Es probable que a esa misma familia le falten casi $2000 [dos mil dólares] para pagar todo lo que necesita.

Esto según un nuevo reporte del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire.

Nicole Heller... la autora del estudio… dice que este alto costo de vida no solo es un problema para familias individuales… y los esfuerzos para abordarlo son buenos para el estado en su conjunto.

“Las investigaciones económicas sugieren que las políticas que contribuyen a aumentar los ingresos de las personas y familias de ingresos bajos y moderados tienden a beneficiar a la economía en general. Esto se debe a que las familias de ingresos bajos y moderados son más propensas a gastar dinero en necesidades básicas, y ese dinero tiende a quedarse y a apoyar las economías locales y estatales”, dijo Heller.

Ella también dijo que los gastos vinculados a hogar y atención médica contribuyeron más al aumento en el costo de vida.

Mientras tanto en New England …

El número de ballenas francas del Atlántico Norte, en peligro crítico de extinción, está aumentando lentamente, según una nueva estimación de población publicada el martes por investigadores del Acuario de New England en Boston.

WBUR reporta para el New England News Collaborative....están cautelosamente optimistas sobre la tendencia.

Los científicos estimaron que había 384 ballenas francas en 2024, 8 más que el pasado año. El científico del Acuario de New England Philip Hamilton dice que estas son buenas noticias, pero él quiere medidas preventivas para que la especie continúe … porque el aumento de la población es muy pequeño.

Hamilton dice que eso requiere trabajar con las industrias de envío y de pesca para abordar la amenaza más peligrosa para las ballenas … ser golpeado por barcos o enredarse en el equipo.

El año pasado, hubo 16 reportes de ballenas enredadas en equipo y una golpeada por un barco. Cinco ballenas fallecieron. En lo que va del año, los científicos no registraron ninguna muerte.