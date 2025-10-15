Fiscalía General investiga el rol de policía de Berlin en incidente en restaurante. Respuesta del Music Hall.

A continuación, lee las noticias del miércoles 15 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Fiscalía de NH dice que policía de Berlin falló en incidente de Marisol Fuentes en Berlin

La oficina de la Fiscalía General de New Hampshire dice que el departamento policial de Berlin falló al no tomar acción suficiente cuando recibieron una llamada preocupante tres días antes del asesinato-suicidio en julio.

El reporte detalla cómo un amigo de Michael Gleason Jr llamó a las fuerzas de la ley solicitando un cheque de asistencia social después de que Gleason le dijera a su amigo que estaba considerando matar a su esposa, Marisol Fuentes. Tres días después, Gleason le disparó a Fuentes, quien murió, y luego se disparó a él mismo en un restaurante en Berlin.

Según el reporte, la policía de Berlin falló en informar a Fuentes sobre la amenaza, incluso cuando tenía una orden de protección en contra de su esposo. Actualmente hay una revisión interna en el Departamento Policial de Berlin.

Portsmouth Music Hall se disculpa por cancelar la recaudación de fondos de un proveedor de abortos, tras la reacción negativa

Algunos miembros y organizaciones locales sin fines de lucro están retirando su apoyo del Music Hall en Portsmouth... luego de que el teatro cancelara una recaudación de fondos para un proveedor de abortos local a principios de este mes.

Jennifer Minicucci lidera Arts in Reach, una organización educativa sin fines de lucro con sede en el Seacoast.

Decidió cambiar el evento anual de recaudación de fondos de su grupo cuando se enteraron de que el Music Hall le había revocado un contrato para un evento del Lovering Center, una organización de salud reproductiva.

”Y juntos rápidamente decidimos que necesitábamos mover nuestro evento. Lo sentimos como una cuestión de integridad... simplemente sentimos que lo que estaba sucediendo era, para nosotros, muy similar a la censura”, dijo Minicucci.

El Music Hall defendió la cancelación la semana pasada, citando preocupaciones de seguridad por una protesta organizada anti-aborto. Pero el directivo del Hall publicó una disculpa el martes e invitó al Lovering Center a utilizar el espacio para un futuro evento.

Republicanos retiran esfuerzos para ayudar al distrito escolar de Claremont en crisis financiera

Los republicanos en Concord están frenando los esfuerzos para ayudar a las escuelas de Claremont a abordar un déficit presupuestario de $5 millones.

Los principales legisladores republicanos dicen que es muy pronto para que el estado se involucre en asistir al distrito.

Después de escuchar a los funcionarios de Claremont y a un abogado representando al distrito, los republicanos dijeron que es prematuro para el estado crear un fondo de préstamo para ayudar a Claremont.

La senadora Ruth Ward es una Republicana quien empujó para permitir que Claremont obtuviera préstamos con garantía de ayuda escolar futura. Ahora dice que el Senado pospondrá la discusión de cualquier préstamo.

Ward dijo que ella igualmente espera que los legisladores consideren tomar acción para ayudar a Claremont, y quizás a otros distritos en crisis financiera, antes de enero.

Mientras tanto, los líderes republicanos en la Cámara, argumentan que una solución específica para Claremont recompensará la mala gestión local... La ciudad ya recibió un préstamo de $4 millones de un banco local.

El pueblo de Salem junta esfuerzos para mantener a flote la ciudad durante la temporada de Halloween, mientras el cierre de gobierno persiste

Mientras el cierre de gobierno se extiende a más de dos semanas, la mayoría de empleados federales siguen sin trabajar … y muchos parques nacionales y museos están cerrados en todo el país.

En Salem, Massachusetts, donde hay varias atracciones nacionales históricas, la ciudad ha encontrado una manera de mantener abierto su centro de información para visitantes en el centro, mientras el turismo aumenta para Halloween.

El alcalde de Dominick Pangallo dice que la comunidad se ha juntado para ayudar.

“Pudimos trabajar con una coalición de organizaciones comunitarias, incluida nuestra organización de marketing de destino, una organización llamada Creative Collective, varias de nuestras empresas locales que donaron para proporcionar los fondos necesarios para cubrir los costos de custodia y los servicios públicos para que podamos trabajar con Eastern National y Essex Heritage y el Servicio de Parques Nacionales para volver a abrir ese centro de visitantes al público los 7 días de la semana”, contó el alcalde.

Pangallo dice que la seguridad pública sigue siendo una prioridad para el departamento policial de la ciudad, el cual duplica su personal durante el mes de octubre con una alianza con la policía estatal y la Autoridad de Transporte de Massachusetts.

El empresario de Portsmouth DiLorenzo se unirá a las primarias republicanas en el 1er Distrito del Congreso

La elección para el 1er Distrito del Congreso de New Hampshire tiene otro candidato.

El empresario de Portsmouth Anthony DiLorenzo se une a la primaria republicana.

DiLorenzo es un desarrollador de bienes raíces y propietario del Key Auto Group, el cual tiene más de dos docenas de concesionarios de automóviles en New Hampshire y otros estados.

DiLorenzo de 61 años es un donador regular para candidatos locales republicanos, incluyendo al gobernador Chris Sununu y ahora la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Pero esta será la primera vez que lanza su propia candidatura.

Ya hay tres candidatos republicanos declarados y seis demócratas compitiendo en el 1er distrito. El actual congresista Chris Pappas no buscará reelección, pero sí está de candidato para el Senado nacional.

Entre otras noticias electorales:

La gobernadora de Maine, Janet Mills, anunció el martes que se lanzará para el Senado Nacional en busca del puesto de la senadora republicana, Susan Collins … después de una competitiva primaria demócrata.

Como reporta Maine Public para el New England News Collaborative, Collins es un blanco principal para Demócratas mientras esperan retomar la mayoría en el Senado.

Mills fue reclutada por líderes Demócratas en el Senado, pero ella dice que su confrontación con el Presidente en la Casa Blanca en Febrero la animó a lanzar su candidatura.