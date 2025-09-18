Estudiantes de UNH organizan vigilia para Charlie Kirk. Formella aprobado para otro mandato.

A continuación, lee las noticias del jueves 18 de septiembre de 2025

Comisionados del condado de Hillsborough dicen que la prisión de Manchester no será utilizada para los detenidos de ICE

Los comisionados del condado de Hillsborough dijeron en una reunión ayer miércoles que la Prisión de Valley Street en Manchester no será utilizada para tener a detenidos migratorios … por ahora.

El asunto fue ampliamente resuelto en junio cuando los demócratas del condado votaron en contra del financiamiento que hubiera hecho esto posible, aunque los republicanos argumentan que aceptar a detenidos podría generar ingreso.

Pero algunos residentes dicen que el dinero no vale la pena.

Audrey Holst de Nashua habló en la reunión de los comisionados.

“La mejor manera de sustentar un negocio es a través de ingresos recurrentes, por eso me preocupa mucho la posibilidad de que los ingresos recurrentes sean cada vez más detenciones”, dijo Holst.

Los comisionados de los condados de Merrimack y Rockingham también están considerando si aceptar o no a detenidos de ICE.

En la vigilia del campus en honor a Kirk, los conservadores de la UNH dicen que están con ganas de pronunciarse.

Cientos de estudiantes y otros organizaron una vigilia para el líder conservador asesinado Charlie Kirk en la Universidad de New Hampshire anoche. Algunos estudiantes dijeron que su muerte los ha inspirado a compartir sus puntos de vista políticos sin miedo.

Phillip Cooper, quien se graduó de UNH el año pasado, dijo que a él le daba nervios decirle a la gente en el campus que era un cristiano conservador. Él condujo una hora desde Massachusetts para ir a la vigilia.

“Existe un estigma general en la cultura de que ser conservador es moralmente malo … [se cree que] los conservadores no tienen cabida en la ciudad, no deberían ni vivir … Y creo que por esa razón ha sido bastante doloroso para muchos de nosotros”, dijo Cooper.

Estudiantes han revivido un capítulo del Turning Point USA de Kirk en el campus de UNH desde su muerte.

El evento de una hora atrajo una multitud de manifestantes.

Ayotte pide calma en actual momento político, mientras otros líderes republicanos piden más acción

La gobernadora Kelly Ayotte está pidiendo que se calmen las temperaturas políticas tras la muerte del activista conservador Charlie Kirk, mientras algunos líderes del partido estatal republicano están pidiendo acciones más agresivas.

La gobernadora Ayotte dijo que la policía estatal y otros funcionarios siguen rastreando amenazas de violencia dirigidas a funcionarios públicos. También le dijo a reporteros el miércoles que ella sigue enfocada en muchas áreas de su vida pública donde ella dijo que hay acuerdos entre personas, no solo divisiones políticas.

Este es un mensaje diferente que los que dan algunos republicanos electos, incluyendo al líder de la mayoría de la Cámara, Jason Osborne. Osborne ha considerado el actual momento político como uno del bien vs el mal, y está apoyando un proyecto de ley que que erradicaría, cito, “el adoctrinamiento izquierdista en las escuelas públicas”.

Gould confirmado para un puesto en la Corte Suprema de New Hampshire; Formella aprobado para otro mandato

El fiscal general John Formella fue confirmado ayer para otro mandato de cuatro años por el Consejo Ejecutivo.

Formella fue originalmente nominado en 2021 por el exgobernador Chris Sununu. La actual gobernadora Kelly Ayotte inicialmente se negó a nominarlo, y dijo que necesitaba más tiempo para escoger.

Ayotte finalmente escogió a Formella para un segundo término. El consejero Joe Kenney dijo que Formella se ganó esta asignación.

“Me ha impresionado mucho un joven fiscal general por la cantidad de trabajo que ha puesto sobre sus hombros y la forma en que es capaz de trabajar con su personal y brindar dirección y confianza; es bastante extraordinario”, fue el comentario de Kenney.

El Consejo también confirmó a Bryan Gould para la Corte Suprema en una votación partidista.

Gould es un abogado con trayectoria con amplia experiencia en lobbying para clientes corporativos, incluyendo a Casella, y a otras organizaciones republicanas del estado. También fue consejero legal en la campaña de Ayotte.

Gould venció en el consejo con una votación 4 a 1, donde la demócrata Karen Liot-Hill fue el único voto ‘no’.

Ayotte escogió a un presidente interino de la Comisión de Servicios Públicas mientras busca un reemplazo permanente

La gobernadora Kelly Ayotte designó al actual comisionado de Servicios Públicos, Mark Dell’Orfano para dirigir la agencia de manera interina... mientras empieza la búsqueda de un presidente permanente.

Ayotte anunció el lunes que ella no iba a nominar nuevamente al presidente en ese momento, Daniel Goldner.

En una reunión del Consejo Ejecutivo el miércoles, ella dijo que estaba buscando a alguien con las cualidades correctas pero también con el interés de los contribuyentes en mente.

…“debido a que algunas de las decisiones más recientes de la Comisión de Servicios Públicos, en mi opinión, tienen consecuencias a largo plazo para aumentar las tarifas de una manera que simplemente no es adecuada para New Hampshire; queremos reducir las tarifas”, dijo Ayotte.

Los reguladores aprobaron la tasa e incrementos de tarifas que propuso Eversource en agosto. La Comisión también permitió a la empresa de servicios públicos cambiar la forma en que calcula los aumentos de sus tarifas de distribución anuales, lo que según los defensores reducirá la supervisión regulatoria.

Entre más noticias …

El Departamento Nacional de Justicia está demandando al estado de Maine porque este se negó a entregar lo que los funcionarios estatales consideran información sensible y confidencial de votantes.

La administración de Trump ha solicitado los registros de votantes de varios estados, incluyendo a New Hampshire, donde los funcionarios electorales locales también se han negado a entregar los archivos alegando preocupaciones sobre la privacidad.

La demanda en contra de Maine alega que el estado está obligado a entregar sus récords a la administración de Trump bajo guías federales. El Departamento Nacional de Justicia también demandó a Oregon.