Legisladores Republicanos y escuelas tras muerte de Charlie Kirk. Líderes en Pease y vuelos de ICE.

Las escuelas y los maestros están en el radar de los Republicanos de NH después de la muerte de Charlie Kirk.

Los legisladores republicanos de New Hampshire dijeron el martes que honrarán al activista conservador asesinado Charlie Kirk con un proyecto de ley que prohíbe el “adoctrinamiento izquierdista” en las escuelas públicas.

La llamada “Ley de Charlie”, en inglés “Charlie Act”, establece que los educadores podrían perder su trabajo o ser demandados por “coaccionar” a estudiantes a tomar miradas anti-constitucionales, teorías marxistas, o cito, “sexualidad LGBTQ-plus como ética o normativa”.

Osborne anunció los planes para un segundo proyecto que eliminaría las protecciones de inmunidad para empleados públicos que celebren o condenen la muerte de, traduzco y cito, “líderes americanos”.

Bajo la ley actual, los empleados públicos no pueden ser castigados por comentar sobre entidades gubernamentales y políticas siempre que lo hagan como individuos y no como empleados.

Un concejal de la ciudad de Keene está enfrentando pedidos de renunciar por alegadamente criticar a Kirk en una publicación de redes sociales.

Gaby Lozada / NHPR School hallway in Manchester.

Dos profesores de New Hampshire están en licencia pagada por supuestos comentarios que celebran o toman a la ligera el asesinato de Kirk.

Las investigaciones sobre estos dos maestros despiertan preguntas sobre las protecciones de la libertad de expresión.

Un profesor de la secundaria de Timberlane dijo en una publicación en redes que él estaba “contento” de que Kirk esté muerto. Un profesor de Manchester aparentemente aligeró la muerte de Kirk con sus estudiantes, en su clase.

Greg Sullivan es un abogado enfocado en la primera enmienda. Dijo que las publicaciones en redes sociales podrían estar mejor protegidas. Pero los docentes también tienen derechos en la escuela, afirmó.

“Los estudiantes y docentes no renuncian a sus derechos constitucionales al entrar a la escuela. Por otro lado, los superintendentes escolares y los distritos escolares tienen la obligación de garantizar que la enseñanza sea apropiada”, dijo Sullivan.

El exmiembro de la directiva de Manchester, Richard Girard, no está de acuerdo. Él reportó los supuestos comentarios del profesor en su salón de clases.

“Son figuras casi públicas y se les confía el bienestar y la educación de los niños”, dijo Girard.

Los profesores no respondieron a la solicitud de comentario.

El liderazgo de Pease dice que no pueden manipular los vuelos de ICE; los activistas siguen demandando acción y defensa

La agencia a cargo del Aeropuerto Internacional de Portsmouth en Pease dice que no tienen autoridad legal para bloquear a ICE de seguir operando sus vuelos de deportación.

Durante una audiencia pública el martes, el presidente de la junta de Pease Steve Duprey dijo que una revisión legal encontró que la agencia podría enfrentar, traduzco y cito, “penalidades extraordinariamente severas” si buscaba bloquear los vuelos.

Esto incluye la pérdida de subsidios y potencialmente la pérdida su escritura de propiedad sobre la instalación. Los agentes de ICE han estado utilizando el aeropuerto para retirar personas sospechosas indocumentadas en vuelos contratados desde julio.

Activistas , incluyendo a Megan Chapman de Albany ... dijo que el gobierno federal está violando los derechos del debido proceso y que los funcionarios del aeropuerto deberían tomar medidas.

“Estamos aquí hoy porque consideramos que la Autoridad de Desarrollo de Pease no debe ser cómplice de este tipo de abusos y debe defender la Constitución de Estados Unidos y del estado de New Hampshire”, dijo Chapman.

Como un aeropuerto de uso público, Pease dice que no puede tomar más acción para restringir las operaciones aéreas del gobierno.

Duprey también es miembro del consejo directivo de NHPR, pero no influye en nuestra cobertura editorial.

Rama Judicial de NH sigue explorando la opción de que el juez jefe de la Corte Suprema sea testigo en el caso Hantz Marconi

Mientras se acerca el juicio penal de la jueza de la Corte Suprema del Estado Anna Barbara Hantz Marconi, los abogados continúan discutiendo sobre si otros colegas de ella, como el juez jefe de la Corte Suprema del estado, deberían ser obligados a testificar.

Hantz Marconi es acusada de tratar de convencer al exgobernador Chris Sununu de intervenir en nombre de su esposo mientras él estaba en investigación. Sununu será el testigo principal en este poco usual caso. Si es que Gordon Macdonald, el principal jefe de justicia, debe testificar o no, aún no es claro.

Los abogados de Marconi quieren llamar a MacDonald como testigo. Él fue una de las personas con las que Sununu habló sobre la supuesta intervención de Hantz Marconi.

Sin embargo, un abogado de la rama judicial dijo el martes que el prospecto de que el juez jefe se ponga en la cabina de testigo podría convertir este caso en un espectáculo.

El juez que escuchó el asunto no emitió un fallo inmediato, pero planteó la idea de una declaración privada de MacDonald para aclarar el asunto. Otros jueces también podrían verse obligados a testificar. La selección del jurado está programada para principios de noviembre.